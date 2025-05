Papa Leon: Slujirea unității și a iubirii trece prin felul nostru de a fi la locul de muncă

”Cu toții trebuie să colaborăm la marea cauză a unității și a iubirii, drept care să ne străduim să o facem mai întâi de toate prin comportamentul nostru în situațiile de fiecare zi, începând chiar din mediul de muncă”: a spus papa Leon al XIV-lea la prima întâlnire cu superiorii și angajații din Curia Romană, Cetatea Vaticanului și Vicariatul Romei. Audiența a avut loc sâmbătă, 24 mai a.c., în Aula Paul al VI-lea.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

24 mai 2025 – Vatican News. ”A lucra în Curia Romană înseamnă a contribui la a păstra vie memoria Scaunului Apostolic, astfel încât slujirea papei să se poată îndeplini în modul cel mai bun”: a spus papa Leon al XIV-lea primind sâmbătă în audiență conducerea și angajații instituțiilor din Curia Romană, Sfântul Scaun, Guvernatoratul Statului Cetății Vaticanului și Vicariatul Romei. Foarte mulți dintre cei prezenți erau însoțiți de copiii și rudele lor, astfel că participarea a însumat aproximativ 7 mii de persoane.

Întâmpinat în Aula Paul al VI-lea cu minute în șir de aplauze, papa, vizibil emoționat, a glumit cu afecțiune spunând: ”atunci când aplauzele durează mai mult decât discursul, va trebui să fac un discurs mai lung. Așadar, țineți cont”.

Prima întâlnire de acest gen, a recunoscut papa în discursul său, nu este potrivită pentru ”discursuri programatice”, dar reprezintă mai degrabă un prilej de a mulțumi pentru serviciul desfășurat de fiecare. ”După cum știți”, a mărturisit papa, ”eu am ajuns aici abia acum doi ani, când iubitul papă Francisc m-a numit prefect al Departamentului pentru episcopi. Atunci am lăsat dieceza de Chiclayo, în Peru, și am venit să lucrez aici. Ce schimbare! Iar acum, ce pot să spun? Doar ceea ce Simon Petru i-a spus lui Isus lângă Marea Tiberiadei: Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc (In 21,17)”.

”Papii trec, Curia rămâne”, a reluat papa Leon al XIV-lea, iar ceea ce este valabil pentru orice Curie episcopală dintr-o Biserică locală este valabil și pentru Curia episcopului Romei. ”Curia este instituția care păstrează și transmite memoria istorică a unei Biserici și a slujirii episcopilor ei. (...) Memoria este un element esențial într-un organism viu. Nu este doar ceva îndreptat către trecut, dar care alimentează prezentul și orientează către viitor. Fără memorie, drumul se rătăcește și se pierde sensul direcției”. De aceea, a reluat papa, ”acesta este primul gând pe care aș vrea să-l împart cu voi: a lucra în Curia Romană înseamnă a contribui la a păstra vie memoria Scaunului Apostolic, în sensul vital pe care-l menționam mai înainte, astfel încât slujirea papei să se poată îndeplini în modul cel mai bun”.

După ce a subliniat importanța memoriei istorice, papa Leon al XIV-le a evidențiat un al doilea aspect, complementar celui dintâi, amintind efortul depus în această direcție de predecesorii săi din ultimele decenii: ”dimensiunea misionară a Bisericii, a Curiei și a oricărei instituții legată de slujirea petrină”. Mărturisind că ”experiența misionară face parte din viața mea, nu doar în calitate de creștin botezat ca noi toți, creștinii, ci în calitate de călugăr augustinian, când am fost misionar în Peru, iar în mijlocul poporului peruvian s-a maturizat vocația mea pastorală. Nu voi reuși să-i mulțumesc îndeajuns niciodată Domnului pentru acest dar. Apoi, chemarea de a sluji Biserica aici, în Curia Romană, a fost o nouă misiune, pe care am împărțit-o cu voi în ultimii doi ani. Continui misiunea și o voi continua până când va vrea Domnul în această slujire care mi-a fost încredințată”.

”De aceea”, a reluat papa Leon, ”repet înaintea voastră ceea ce am spus la primul meu salut, în seara din 8 mai: «Trebuie să căutăm împreună cum să fim o Biserică misionară, o Biserică ce construiește punți și dialog, mereu deschisă ca să primească [...] având brațele larg deschise față de toți, față de toți cei care au nevoie de caritatea și de prezența noastră, de dialog și de iubire»”. Cuvintele adresate atunci Bisericii din Roma, a subliniat Sfântul Părinte, sunt reluate acum cu gândul ”la misiunea acestei Biserici față de toate Bisericile și de lumea întreagă de a sluji comuniunea și unitatea în caritate și în adevăr. Domnul i-a dat lui Petru și succesorilor săi această îndatorire și voi toți, în diferite feluri, colaborați la această vastă lucrare. Fiecare își oferă contribuția îndeplinind propria muncă de fiecare zi cu dăruire, ba chiar cu credință, pentru că credința și rugăciunea sunt ca sarea pentru alimente: le dă gust”.

”Dacă, așadar, cu toții trebuie să colaborăm la marea cauză a unității și a iubirii”, a îndemnat papa Leon, ”să ne străduim să o facem mai întâi de toate prin comportamentul nostru în situațiile de fiecare zi, începând chiar din mediul de muncă. Fiecare poate fi un constructor de unitate prin atitudinile sale față de colegi, depășind inevitabilele neînțelegeri cu răbdare și smerenie, punându-se în pielea celuilalt, evitând prejudecățile și chiar cu o bună doză de umor, după cum ne-a învățat papa Francisc”.

La finalul discursului, papa a amintit că suntem în luna mai, dedicată de pietatea creștină cinstirii Sfintei Fecioare Maria, și a invocat ajutorul ei asupra Curiei Romane și a Cetății Vaticanului, precum și asupra familiilor, mai ales a copiilor, bătrânilor, bolnavilor și a celor suferinzi. Înainte de binecuvântarea apostolică, invocată în limba latină, papa i-a îndemnat pe toți cei de față să se roage împreună ”Bucură-te, Marie!”.