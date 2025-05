Abandonarea în mâinile Celui care conduce Biserica

Dieceza de Roma își are Episcopul, iar Biserica universală păstorul. Cu o rapiditate care îi poate surprinde doar pe cei care citesc viața Bisericii prin prisma politicii, conclavul l-a desemnat pe Succesorul lui Petru. Mulțumesc, Sfinte Părinte, pentru că ați acceptat. Mulțumesc pentru că ați spus "da" și pentru că v-ați abandonat Celui care conduce Biserica.

Andrea Tornielli

Vatican News – 9 mai 2025. Cuvintele memorabile pronunțate de papa Paul al VI-lea în fața studenților de la Colegiul Lombard, din Roma, în decembrie 1968, în perioada dificilă a protestelor post-conciliare, ne vin din nou în minte: "Mulți", spunea Suveranul Pontif, "așteaptă gesturi răsunătoare, intervenții energice și decisive din partea Papei. Papa nu crede că trebuie să urmeze altă linie decât cea a încrederii în Isus Cristos, căruia îi pasă de Biserica sa mai mult decât oricui altcuiva. El va fi cel care va potoli furtuna. De câte ori a repetat Învățătorul "Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!" (n.n. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine) Papa va fi primul care va îndeplini această poruncă a Domnului și se va abandona, fără ambivalențe sau neliniști nepotrivite, jocului misterios al asistenței invizibile dar foarte sigure a lui Isus pentru Biserica sa. Aceasta nu este o așteptare sterilă sau inertă: mai degrabă, este o așteptare vigilentă în rugăciune. Aceasta este condiția pe care Isus însuși a ales-o pentru noi, pentru ca El să poată acționa pe deplin."

Astăzi lumea este în mijlocul unei furtuni, zguduită de războaie și violență. Să ne rugăm pentru pace. Să ne rugăm cu Petru și pentru Petru, care a luat numele Leon, reîntâlnindu-se cu Papa enciclicei "Rerum novarum". Și întăriți de el în credință, să învățăm și noi să ne abandonăm Celui care domnește de pe lemnul crucii, luând asupra sa rănile umanității.