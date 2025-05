Card. Mamberti: Papa Francisc și-a împlinit misiunea sub privirea Maicii Preacurate

"Această Misiune – această responsabilitate – "este iubirea însăși, care devine slujire a Bisericii și a întregii umanități" – a spus cardinalul protodiacon Dominique Mamberti în omilia ultimei din seria celor nouă Sfinte Liturghii – 'novendiali' – celebrate în bazilica San Pietro, în nouă zile consecutive, zilele de doliu. Așa-numitele 'novendiali' au început sâmbătă, 26 aprilie, în ziua funeraliilor papei Francisc și s-au încheiat pe 4 mai, în cea de-a treia duminică a Paștelui.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 5 mai 2025. În omilie, cardinalul Mamberti s-a inspirat din lecturile duminicii a treia a Paștelui, evidențiind modul în care Petru și apostolii și-au asumat misiunea încredințată de Isus, prin puterea Duhului Sfânt pe care l-au primit la Cincizecime, potrivit primei lecturi, luată din Faptele Apostolilor (5,27b-32.40b-41).

Cu referire la Evanghelia duminicii a treia a Paștelui, prelatul a amintit că pagina din Evanghelia după sfântul Ioan ne prezintă întâlnirea lui Isus înviat cu unii apostoli și ucenici lângă Marea Tiberiadei, episod care se încheie cu misiunea încredințată lui Petru de către Domnul și cu porunca lui Isus: Urmează-mă!

În medalionul dedicat papei Francisc, cardinalul protodiacon a spus: "Cu toții am admirat cât de mult Papa Francisc, însuflețit de iubirea Domnului și condus de harul Său, a fost fidel misiunii sale până la epuizarea forțelor. Celor puternici le-a atras atenția că trebuie să asculte mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni și a proclamat întregii omeniri bucuria Evangheliei, a Tatălui milostiv, a lui Cristos Mântuitorul. A făcut acest lucru în Magisteriul său, în călătoriile sale, prin gesturile sale, prin stilul său de viață. Am fost aproape de el în ziua de Paște, în Loja Binecuvântărilor din Bazilica San Pietro, martor al suferinței sale, dar mai ales al curajului și hotărârii sale de a sluji poporul lui Dumnezeu până la capăt".

De asemenea, cardinalul protodiacon a subliniat că adorația este "dimensiunea esențială a misiunii Bisericii și a vieții fiecărui credincios", amintind că Papa Francisc a vorbit despre aceasta în omilia pentru sărbătoarea Epifaniei din acest an, când ne-a atras atenția asupra faptului că am pierdut obișnuința adorației, am pierdut capacitatea pe care ne-o dă adorația, îndemnându-ne să redescoperim bucuria rugăciunii de adorație.

Prelatul a observat că practicarea rugăciunii de adorație era ușor de recunoscut în papa Francisc, viața sa pastorală intensă și nenumăratele sale întâlniri fiind inspirate de lungile momente de rugăciune pe care disciplina ignațiană le-a imprimat în el.

La finalul omiliei, cardinalul Mamberti a amintit că papa Francisc și-a împlinit misiunea sub privirea Maicii Preacurate, mergând la bazilica Santa Maria Maggiore pentru a se ruga în fața icoanei Salul Populi Romani de o sută douăzeci și șase de ori în timpul celor 12 ani de pontificat.

"Iar acum, când se odihnește lângă imaginea sa iubită, îl încredințăm cu recunoștință și încredere mijlocirii Maicii Domnului și Maicii noastre."