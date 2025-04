Paști. Papa Francisc, la ”Urbi et Orbi”: Iubirea a învins ura, adevărul a învins minciuna

”În patimile și moartea lui Isus, Dumnezeu a luat asupra sa tot răul din lume și, în milostivirea sa nemărginită, l-a învins. A dezrădăcinat orgoliul diabolic care otrăvește inima omului și seamănă violență și corupție. Mielul lui Dumnezeu a învins!”: afirmă papa Francisc în tradiționalul mesaj pascal ”Urbi et Orbi” din anul jubiliar 2025. Papa a rostit salutul inițial și binecuvântarea finală, apoi a salutat în automobilul panoramic miile de romani și pelerini din Piața San Pietro.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

20 aprilie 2025 – Vatican News. ”Iubirea a învins ura. Lumina a învins întunericul. Adevărul a învins minciuna. Iertarea a învins răzbunarea. Răul nu a dispărut din istoria noastră, va rămâne până la sfârșit, dar nu mai are stăpânire, nu mai are putere asupra celui care primește harul acestei zile”: afirmă papa Francisc în tradiționalul mesaj pascal ”Urbi et Orbi” transmis duminică, 20 aprilie a.c., în solemnitatea Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Christos, de la balconul binecuvântărilor al bazilicii Sfântul Petru.

Convalescent, în căruciorul rulant, papa Francisc a venit în jurul orei Romei 12.00 la balconul binecuvântărilor, unde era însoțit de maestrul de ceremonii, monseniorul Diego Ravelli, și de cardinalii protodiaconi Dominique Mamberti și Fernando Vergez Alzaga, prefect al Tribunalului Suprem al Signaturii Apostolice, respectiv, președinte emerit al Guvernatoratului Statului Cetății Vaticanului.

”Dragi frați și surori, Paști fericit!”, a spus, cu vocea încă slabă, papa Francisc la începutul ceremoniei - transmisă în direct de TVR, la fel ca Vigilia pascală din Noaptea de Paști – după care l-a invitat pe mons. Ravelli să citească mesajul pascal. La finalul mesajului, papa Francisc a invocat asupra celor prezenți, dar și asupra celor care au urmărit ceremonia prin diferitele mijloace de comunicare, solemna binecuvântare apostolică, însoțită de darul indulgenței plenare.

Vă oferim aici, în traducerea de lucru primită prin amabilitatea pr. dr. Tarciziu Șerban, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, mesajul pascal ”Urbi et Orbi” al papei Francisc din anul jubiliar 2025.

”URBI ET ORBI”

MESAJUL SANCTITĂȚII SALE PAPA FRANCISC

PAȘTI 2025

Duminică, 20 Aprilie 2025

Cristos a înviat, aleluia!

Frați și surori, Paște fericit!

Astăzi, în Biserică, răsună în sfârșit cântarea Aleluia, fiind reluată din gură în gură, din inimă în inimă, iar intonarea ei face poporul lui Dumnezeu din întreaga lume să plângă de bucurie.

Din mormântul gol de la Ierusalim răsună vestea nemaiauzită: Isus, Cel Răstignit „nu este aici, a înviat” (Lc 24,6). Nu se mai află în mormânt; este viu!

Iubirea a învins ura. Lumina a învins întunericul. Adevărul a învins minciuna. Iertarea a învins răzbunarea. Răul nu a dispărut din istoria noastră, va rămâne până la sfârșit, dar nu mai are stăpânire, nu mai are putere asupra celor care primesc harul acestei zile.

Surori și frați, mai ales voi, care sunteți în durere și suferință, strigătul vostru tăcut a fost auzit, lacrimile voastre au fost adunate, nici una nu s-a pierdut! În pătimirea și moartea lui Isus, Dumnezeu a luat asupra lui tot răul din lume și cu milostivirea sa infinită l-a nimicit: a spulberat mândria diabolică care otrăvește inima omului și seamănă violență și corupție pretutindeni. Mielul lui Dumnezeu a învins! De aceea astăzi exclamăm: „Cristos, speranța mea, a înviat!" (Secvența de Paște).

Da, învierea lui Isus este fundamentul speranței: pornind de la acest eveniment, a spera nu mai este o iluzie. Nu! Datorită lui Cristos răstignit și înviat, speranța nu dezamăgește! Spes non confundit! (cf. Romani 5,5). Și nu este o speranță evazivă, ci una solicitantă; nu ne îndepărtează, ci ne responsabilizează.

Cei care speră în Dumnezeu își pun mâinile lor fragile în mâna sa mare și puternică, se lasă ridicați și pornesc la drum: împreună cu Isus înviat devin pelerini ai speranței, martori ai biruinței Iubirii, ai puterii neînarmate a Vieții.

Cristos a înviat! În acest anunț e cuprins întregul sens al existenței noastre, care nu este făcută pentru moarte, ci pentru viață. Paștele este sărbătoarea vieții! Dumnezeu ne-a creat pentru viață și vrea ca omenirea să se ridice iarăși! În ochii lui, fiecare viață este prețioasă! Cea a copilului din pântecele mamei sale, precum și cea a bătrânilor sau a bolnavilor, considerați într-un număr tot mai mare de țări ca fiind de lepădat.

Câtă voință de moarte vedem în fiecare zi în numeroasele conflicte care afectează diferitele părți ale lumii! Câtă violență vedem adesea chiar și în familii, împotriva femeilor sau a copiilor! Cât de mult dispreț se nutrește uneori față de cei mai slabi, de marginalizați, de migranți!

În această zi, aș vrea să ne întoarcem la speranță și la încredere în ceilalți, chiar și în cei care nu ne sunt apropiați sau vin din țări îndepărtate, cu obiceiuri, moduri de viață, idei și cutume diferite de cele care ne sunt cele mai familiare, pentru că toți suntem copii ai lui Dumnezeu!

Aș vrea să ne întoarcem la speranța că pacea este posibilă! Din Sfântul Mormânt, Biserica Învierii, unde în acest an Paștele este sărbătorit în aceeași zi de catolici și ortodocși, lumina păcii să strălucească peste întreaga Țară Sfântă și asupra întregii lumi. Sunt aproape de suferința creștinilor din Palestina și Israel, precum și de întreg poporul israelian și de întreg poporul palestinian. Climatul crescând de antisemitism care se răspândește în întreaga lume este îngrijorător. În același timp, gândul meu se îndreaptă către populația și în special către comunitatea creștină din Gaza, unde conflictul teribil continuă să genereze moarte și distrugere și să provoace o situație umanitară dramatică și nedemnă. Fac apel la părțile beligerante: să înceteze focul, să fie eliberați ostatecii și să ajutați oamenii care suferă de foame și care aspiră la un viitor pașnic!

Să ne rugăm pentru comunitățile creștine din Liban și din Siria care, în timp ce Siria experimentează o transformare delicată în istoria sa, aspiră la stabilitate și participare la destinul națiunilor lor. Îndemn întreaga Biserică să-i însoțească pe creștinii din iubitul Orient Mijlociu cu atenție și rugăciune.

De asemenea, adresez un gând special poporului yemenit, care se confruntă cu una dintre cele mai grave crize umanitare „prelungite” din lume din cauza războiului, și îi invit pe toți să găsească soluții prin dialog constructiv.

Cristos Înviat să reverse darul pascal al păcii asupra Ucrainei martirizate și să încurajeze toți actorii implicați să-și continue eforturile pentru a obține o pace dreaptă și durabilă.

"În această zi de sărbătoare ne gândim la Caucazul de Sud și ne rugăm pentru încheierea rapidă și implementarea unui Acord de pace definitiv între Armenia și Azerbaidjan, care să conducă la mult dorita reconciliere în Regiune.

Lumina Paștelui să inspire un sentiment de armonie în Balcanii de Vest și să-i sprijine pe actorii politici în eforturile lor de a evita escaladarea tensiunilor și a crizelor, precum și pe partenerii din regiune în respingerea comportamentelor periculoase și destabilizatoare.

Cristos înviat, speranța noastră, să ofere pace și mângâiere popoarelor africane care sunt victime ale violenței și conflictelor, în special în Republica Democrată Congo, în Sudan și în Sudanul de Sud, și să-i susțină pe cei care suferă din cauza tensiunilor din Sahel, Cornul Africii și în regiunea Marilor Lacuri, precum și pe creștinii care în multe locuri nu își pot mărturisi liber credința.

Nicio pace nu este posibilă acolo unde nu există libertate religioasă sau acolo unde nu există libertate de gândire și de exprimare și respect pentru opiniile altora.

Nicio pace nu este posibilă fără o dezarmare adevărată! Nevoia pe care fiecare popor o are de a-și asigura propria apărare nu poate fi transformată într-o cursă generală pentru reînarmare. Lumina Paștelui ne îndeamnă să dărâmăm barierele care creează diviziuni și care poartă cu sine consecințe politice și economice. Ea ne îndeamnă să ne îngrijim unii de alții, să creștem solidaritatea reciprocă, să lucrăm pentru dezvoltarea integrală a fiecărei persoane umane.

În acest moment, să nu uităm să ajutăm poporul birmanez, deja chinuit de ani de un conflict armat, în timp ce înfruntă cu curaj și răbdare consecințele cutremurului devastator din Sagaing, care a provocat moartea a mii de oameni și suferința multor supraviețuitori, inclusiv orfani și bătrâni. Ne rugăm pentru victime și pentru cei dragi ai lor și mulțumim sincer tuturor voluntarilor generoși care desfășoară activitățile de salvare. Anunțul încetării focului de către diverși actori din țară este un semn de speranță pentru întregul Myanmar.

Fac apel la toți cei din lume care au responsabilități politice să nu cedeze logicii fricii care închide, ci să folosească resursele disponibile pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, pentru a lupta împotriva foametei și pentru a încuraja inițiativele care promovează dezvoltarea. Acestea sunt „armele” păcii: cele care construiesc viitorul, în loc să semene moartea!

Să nu dispară principiul umanității ca piatră de temelie a acțiunilor noastre zilnice. În fața cruzimii conflictelor care implică civili lipsiți de apărare, atacând școli și spitale și lucrători umanitari, nu ne putem permite să uităm că nu sunt lovite ținte, ci oameni cu suflet și demnitate.

Și în acest an jubiliar, fie ca Paștele să reprezinte un prilej favorabil pentru eliberarea prizonierilor de război și a prizonierilor politici!

Dragi frați și surori,

în Paștele Domnului, moartea și viața s-au înfruntat într-un duel impresionant, dar Domnul trăiește acum pentru totdeauna (cf. Secvența pascală) și insuflă în noi certitudinea că suntem chemați să participăm și noi la viața care nu cunoaște apus, în care nu se vor mai auzi zăngănitul armelor și ecourile morții.

Să ne încredințăm Celui care poate să facă toate lucrurile noi (cf. Ap 21,5)!

Paște fericit tuturor!