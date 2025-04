Parolin: Binecuvântează-ne, Sfinte Părinte Ioan Paul al II-lea! Binecuvântează Biserica!

"Ne amintim cu recunoștință și admirație de slujirea sa neobosită în favoarea păcii, de avertismentele sale înflăcărate, de inițiativele sale diplomatice pentru a încerca până în ultimul moment să evite războaiele." Acestea sunt doar câteva trăsături ale ministerului papei Ioan Paul al II-lea, evidențiate de cardinalul Pietro Parolin miercuri, 2 aprilie, în omilia Sfintei Liturghii celebrată în bazilica vaticană, la împlinirea a două decenii de la moartea pontifului de origine poloneză.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 3 aprilie 2025. Transparența totală și continuă a vieții și a misiunii sfântului Ioan Paul al II-lea în fața ochilor lui Dumnezeu a fost de asemenea evidențiată de cardinalul secretar de Stat. Cardinalul Parolin a amintit că cel "care este conștient că trăiește sub privirea lui Dumnezeu nu are nimic de ascuns și nu se teme de privirea oamenilor". "Aici" – a continuat – "se află cu siguranță unul dintre fundamentele curajului și constanței extraordinare a mărturiei de credință a lui Ioan Paul al II-lea în fața oamenilor, în orice situație, de-a lungul vieții sale și pe durata excepțională a pontificatului său. El nu a încercat niciodată să placă oamenilor, ci lui Dumnezeu. El a trăit sub ochii Lui".

Amintind că aspectul acestei lumi se schimbă rapid, cardinalul Parolin a spus: "... sfântul Ioan Paul al II-lea a văzut multe lucruri schimbându-se în timpul vieții sale și al lungului său pontificat, și multe lucruri s-au schimbat și în ultimii douăzeci de ani. Dar mărturia sfinților rămâne la fel de solidă și de vie ca și fidelitatea lui Dumnezeu pe care se întemeiază. Prin urmare, ne putem adresa lor ca mijlocitori pentru a primi cu abundență harul divin de care avem nevoie astăzi. Har pentru calea de urmat a Bisericii, har pentru mântuirea tuturor ființelor umane, har pentru a reconstrui continuu pacea în cadrul națiunilor și între ele, astfel încât să aibă din nou sens să vorbim despre o 'familie a popoarelor' – așa cum a făcut acel sfânt pontif când a îmbrățișat întreaga lume în spirit de iubire".

"Și noi, astăzi, asemenea numeroșilor pelerini care vin neîncetat în această bazilică și îi cer mijlocirea la altarul unde odihnește trupul său, repetăm: Binecuvântează-ne, Sfinte Părinte Ioan Paul al II-lea! Binecuvântează această Biserică a Domnului aflată pe cale, pentru ca ea să fie pelerină a speranței. Binecuvântează această umanitate sfâșiată și dezorientată, astfel încât să găsească calea demnității și a vocației sale cele mai înalte, pentru a cunoaște bogăția milostivirii și a iubirii lui Dumnezeu!"

La începutul celebrării euharistice, a adresat un salut și cardinalul Stanislaw Dziwisz, arhiepiscop emerit de Cracovia și fost secretar personal al papei Wojtyla. Prelatul a exprimat sentimentele tuturor credincioșilor, nu doar ale numeroșilor credincioși prezenți în bazilică, spunând: "Credem cu tărie că el însuși ne privește acum de sus, sprijinind întreaga Biserică în pelerinajul său spre Cer", a subliniat cardinalul. Prelatul polonez a amintit cum, în testamentul său spiritual, Ioan Paul al II-lea și-a exprimat încrederea că Isus Cristos îi va face moartea utilă pentru cea mai importantă cauză: încercarea de a sluji pentru mântuirea omenirii, păstrarea familiei umane și a tuturor națiunilor și popoarelor [...], pentru viața Bisericii, pentru slava acesteia. "Astăzi suntem conștienți de cât de mult rod aduce sfințenia sa" – a spus în concluzie cardinalul Dziwisz, îndemnându-ne – în salutul său – să ne rugăm pentru sănătatea papei Francisc, aflat în uniune spirituală cu noi, astfel încât "Domnul să-i dea forța necesară pentru a conduce Biserica pelerină în acest an jubiliar, sub stindardul speranței, în aceste vremuri dificile pentru Biserică și pentru lume".