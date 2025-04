Liturghia Crismei. Papa: Dragi credincioși, rugați-vă astăzi pentru bucuria preoților!

Pe 17 aprilie a.c., creștinii din Răsărit și din Apus celebrează Joia Sfântă. La Vatican, Sfânta Liturghie a Crismei și ziua instituirii sfintei preoții, a fost prezidată, în cursul dimineții, de cardinalul Domenico Calcagno, președinte emerit al Administrației Patrimoniului Scaunului Apostolic. Aproximativ o mie de preoți, din dieceza Romei și din instituțiile Sfântului Scaun au fost prezenți. De asemenea, au fost binecuvântate uleiurile pentru catehumeni și bolnavi, precum și Sfânta Crismă.

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

17 aprilie 2025 – Vatican News. ”Alfa şi Omega, cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul” (Ap 1,8) este Isus. Tocmai acel Isus pe care ni-l descrie Luca, în sinagoga din Nazaret, printre cei care îl cunosc din copilărie și care acum sunt uimiți de el”, a scris papa Francisc joi, 17 aprilie a.c., în omilia pregătită pentru Sfânta Liturghie a Crismei și a instituirii sfintei preoții, din bazilica Sfântul Petru, prezidată de cardinalul Domenico Calcagno, președinte emerit al Administrației Patrimoniului Scaunului Apostolic. Aproximativ o mie de preoți, din dieceza Romei și din instituțiile Sfântului Scaun, au luat parte la această Sfântă Liturghie din dimineața Joii Sfinte, unde au fost binecuvântate uleiurile pentru catehumeni și bolnavi, precum și Sfânta Crismă. De asemenea, în cadrul Liturghiei, preoții prezenți au reînnoit promisiunile făcute în ziua sfințirii.

Jubileul în viața preoților

”Este un popor întreg care își găsește odihna”, a exemplificat papa, ”atunci când începe jubileul în viața noastră: nu o dată la douăzeci și cinci de ani, ci în acea apropiere zilnică a preotului față poporul său, în care se împlinesc profețiile de dreptate și pace. ”Ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său” (Ap 1,6): acesta este poporul lui Dumnezeu. Anul jubiliar reprezintă astfel, pentru noi, preoții, o chemare specifică de a o lua de la capăt în semn de convertire. Pelerini ai speranței, pentru a ieși din clericalism și să devenim vestitori ai speranței. Desigur, dacă Alfa și Omega vieții noastre este Isus, și noi putem întâlni disensiunile trăite de El în Nazaret. Păstorul care își iubește poporul nu trăiește căutând consensul și aprobarea cu orice preț. ”Iată, [...] orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului (Ap 1,7). Da, Amin!”.

Cuvântul lui Dumnezeu, stânca Bisericii

”Suntem aici adunați”, a mai scris Sfântul Părinte, ”pentru a ne însuși și a repeta acest ”Da, Amin!”. Este mărturisirea de credință a poporului lui Dumnezeu: ”Da, este ca o stâncă!”. Pătimirea, moartea și învierea lui Isus, pe care suntem pe cale să le retrăim, sunt solul care ține bine Biserica și, în ea, slujirea noastră sacerdotală. Dragi preoți, fiecare dintre noi are un Cuvânt de împlinit. Fiecare dintre noi are o relație cu Cuvântul lui Dumnezeu care vine de departe. Îl punem în slujba tuturor doar atunci când Biblia rămâne prima noastră casă. În interiorul ei, fiecare dintre noi are pagini care ne sunt dragi. Acest lucru este frumos și important! Să-i ajutăm și pe alții să găsească paginile vieții lor: poate mirii, atunci când aleg lecturile căsătoriei lor; sau cei care sunt în doliu și caută pasaje pentru a încredința milostivirii lui Dumnezeu și rugăciunilor comunității pe cel decedat. Există o pagină a vocației, în general, la începutul drumului fiecăruia dintre noi. Prin ea, Dumnezeu încă ne cheamă, dacă o prețuim, astfel încât iubirea să nu se răcească”.

Bucuria Împărăției

”Cu toate acestea”, a mai evidențiat papa Francisc, ”pentru fiecare dintre noi, pagina aleasă de Isus este, de asemenea, și într-un mod special, importantă. Noi Îl urmăm și tocmai din acest motiv suntem preocupați și implicați în misiunea Sa. ”I s-a dat Cartea profetului Isaía şi deschizând cartea, a găsit locul în care era scris: Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea şi celor orbi, recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriţi; să vestesc un an de bunăvoinţă al Domnului. Apoi, închizând cartea şi dând-o înapoi slujitorului, s-a aşezat (Lc 4,17-20)”.

”Dragi credincioși, popor al speranței”, a conchis Sfântul Părinte, ”rugați-vă astăzi pentru bucuria preoților. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât ni l-a dat pe Fiul său, Isus. El ne unge rănile și ne usucă lacrimile. A Lui este împărăția și gloria în vecii vecilor. Amin”.