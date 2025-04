"Cu Sfânta Fecioară nu se fac calcule": Cuvintele Papei Francisc amintite de mons. Guido Marini

În omilia din cadrul Sfintei Liturghii de pomenire a Papei Francisc, mons. Guido Marini, episcop de Tortona, care timp de opt ani a fost maestru al celebrărilor liturgice pontificale, a istorisit pentru mass-media din Vatican despre credința și umanitatea Suveranului Pontif de origine argentiniană.

Vatican News – 30 aprilie 2025. "Cu Sfânta Fecioară nu se fac calcule...". Astfel i-a răspuns Papa Francisc monseniorul Guido Marini, în prezent episcop de Tortona, la acea vreme maestru al celebrărilor liturgice pontificale, atunci când prelatul i-a propus, oarecum ezitant, un rozariu de aur pe care să-l ofere statuii Fecioarei Maria de la Fatima, care fusese adusă în Piața Sfântul Petru.

Monseniorul Marini a evocat această amintire la Sfânta Liturghie de pomenire a Suveranului Pontif, celebrată pe 23 aprilie, în catedrala din Tortona. "Știm cât de devotat a fost Fecioarei Maria", a spus episcopul, amintind că dorința sa, exprimată și în Testament, a fost să fie înmormântat în Bazilica Santa Maria Maggiore, aproape de icoana Preacuratei cinstită cu titlul Salus Populi Romani, în fața căreia s-a rugat de nenumărate ori în timpul pontificatului său, înainte și după fiecare călătorie apostolică, și în numeroase alte circumstanțe.

Un rozariu de aur pentru Preacurata Fecioară Maria de la Fatima

Monseniorul Guido Marini a amintit două episoade; unul, de la începutul pontificatului, când în Piața San Pietro a fost adusă statuia Maicii Domnului de la Fatima, iar Papa trebuia să facă un gest de venerație. Atunci, prelatul s-a gândit să sugereze gestul punerii unui rozariu în mâinile Maicii Domnului.

«Astfel am pornit în căutarea rozariului» – a continuat mons. Marini – «dar nu am găsit nimic semnificativ în afară de un rozariu foarte, foarte frumos, de aur, și trebuie să spun că eram un pic jenat, știind că Papei îi plăceau lucrurile simple, nu foarte costisitoare, dar timpul era scurt și nu găsisem nimic altceva care să fie un pic mai semnificativ. Atunci, m-am dus la Papă și i-am spus: Sfinte Părinte, am găsit un rozariu. Bine, bine, bravo – mi-a răspuns. Apoi, am adăugat că era vorba despre un rozariu de aur.» «Și», a continuat mons. Marini: «Eu eram pregătit să-l aud spunând: Nu, nu. În schimb a spus: E bine, e bine, deoarece cu Preacurata Fecioară Maria nu se fac calcule. Un rozariu de aur este bine.»

Tot în legătură cu devoțiunea mariană a Papei Francisc, episcopul de Tortona a adăugat: «În timpul acelei celebrări, statuia Preacuratei Fecioare Maria a fost adusă pe umeri de la obelisc până pe esplanada bazilicii, fiind necesară urcarea treptelor. La un moment dat, Papa s-a întors spre mine, în timp ce statuia Fecioarei Maria era adusă spre noi. Înainte de a fi urcate scările spre bazilică mi-a spus: Vino, vino, să mergem în întâmpinarea Fecioarei Maria; să nu o facem să aștepte. «Iată» - a spus în încheiere monseniorul Guido Marini – «aceasta este devoțiunea profundă, dar și simplă, populară, a Sfântului Părinte față de Maica Domnului.» (A. Mărtinaș)