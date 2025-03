Ruiz: Alături de papa prin rugăciune. Cu Cristos la bord, nu naufragiem

Vineri, 14 martie a.c., a doua a Postului Mare, rugăciunea Rozariului pentru sănătatea papei a revenit în Piața Sfântul Petru. Secretarul Departamentului pentru comunicare, monseniorul Lucio Ádrian Ruiz, a amintit mesajul papei Francisc de la ”Statio Orbis” din 27 martie 2020, în timpul pandemiei. În Cristos, a spus mons. Ruiz, „avem o ancoră: prin Crucea sa am fost salvați. Astăzi, noi suntem cei care pășim în această Piață, cu rugăciunea noastră, ca semn al speranței”.

Vatican News – 15 martie 2025

În martie, acum cinci ani, într-o Piață Sfântul Petru pustie din cauza pandemiei de Covid-19, papa Francisc îndemna la credință și speranță o lume „închisă și speriată”. „Îmbrățișați-L pe Domnul pentru a îmbrățișa speranța, deoarece cu El la bord nu există naufragiu”, a fost invitația sa. „Astăzi”, a spus la rugăciunea rozariului din seara de vineri, 14 martie a.c., secretarul Departamentului pentru comunicare, monseniorul Lucio Ádrian Ruiz, ”noi suntem cei care pășim în această Piață, cu rugăciunea noastră, ca un semn de speranță, rugându-ne pentru papa Francisc”.

Amintind rugăciunea ”Statio Orbis” din 2020

Întâlnirea pentru a cere harul însănătoșirii pontifului, după ce s-a mutat în Aula Paul al VI-lea pe timpul exercițiilor spirituale ale Curiei Romane (încheiate în dimineața de vineri), a revenit pe esplanada bazilicii, fiind anticipată de la ora 21.00 la ora 19.30. Rugăciunea este organizată de Secretariatul de Stat și Dieceza de Roma, în timp ce animația de astăzi a fost asigurată de Departamentul pentru comunicare. Oficiantul a amintit cuvintele lui Francisc de la ”Statio Orbis” din 27 martie 2020, când, de unul singur, mergea prin ploaie și se ruga în Piață pentru noi toți, care așteptam „acest semn al speranței”.

„În crucea lui Cristos am fost salvați”

„Avem o ancoră: în crucea sa am fost salvați”, spunea atunci papa Francisc. ”Avem o cârmă: în crucea sa am fost răscumpărați. Avem o speranță: în crucea sa am fost vindecați și îmbrățișați pentru ca nimeni și nimic să nu ne poată separa de iubirea sa răscumpărătoare. Îmbrățișați-L pe Domnul pentru a îmbrățișa speranța, deoarece cu El la bord nu suntem naufragiați”. ”Către Dumnezeu merg rugăciunile noastre”, a încheiat secretarul Departamentului pentru comunicare, ”iar către Dumneavoastră, Sfinte Părinte, apropierea și afecțiunea noastră”.

Meditarea misterelor de durere

În fața imaginii „Maria, Maica Bisericii ”, așezată pe esplanada bazilicii, monseniorul Ruiz a condus rugăciunea mariană în prezența cardinalilor, episcopilor, preoților, a credincioșilor și credincioaselor din Curia Romană și din Dieceza de Roma și a numeroșilor credincioși care s-au adunat pentru a-l încredința pe Succesorul lui Petru mijlocirii Fecioarei. După meditația misterelor de durere și recitarea antifonului marian „Salve Regina”, secretarul Departamentului pentru comunicare a încheiat cu Litania de la Loreto, invocându-l pe Dumnezeu pentru ca, „perseverând în credință, să creștem în iubire și să mergem împreună spre țelul fericitei speranțe”. La final, adunarea a intonat ”Oremus pro Pontifice”, și a primit de la oficiant aceeași binecuvântare rostită de papa Francisc la rugăciunea de la ”Statio Orbis”.