Papa: războiul este absurd, să dezarmăm Pământul

Publicăm scrisoarea pe care papa Francisc i-a trimis-o redactorului-șef al cotidianului italian ”Il Corriere della Sera”, Luciano Fontana, ca răspuns la un mesaj al acestuia de apropiere față de Suveranul Pontif în această perioadă de boală, în care îi cere să reitereze un apel pentru pace și dezarmare, în rubricile ziarului milanez.

Vatican News

Papa Francisc a trimis o scrisoare redactorului-șef al cotidianului italian ”Il Corriere della Sera”, Luciano Fontana, ca răspuns la un mesaj al acestuia de apropiere față de Suveranul Pontif în această perioadă de boală, în care îi cere să reitereze un apel pentru pace și dezarmare, în rubricile ziarului milanez.

Redăm aici, în traducerea noastră de lucru, scrisoarea papei Francisc adresată redactorului-șef, Luciano Fontana:





Stimate domnule director,

Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele de apropiere cu care ați dorit să fiți prezent în acest moment de boală în care, așa cum am avut ocazia să spun, războiul pare și mai absurd. Fragilitatea umană are puterea de a ne face mai clari cu privire la ceea ce durează și ceea ce trece, la ceea ce ne face să trăim și ceea ce ucide. Poate că acesta este motivul pentru care tindem atât de des să negăm limitele și să evităm persoanele fragile și rănite: ele au puterea de a pune la îndoială direcția pe care am ales-o, ca indivizi și comunitate.

Aș vrea să vă încurajez pe dumneavoastră și pe toți cei care își dedică munca și inteligența pentru a informa, prin intermediul instrumentelor de comunicare care unesc acum lumea noastră în timp real: simțiți întreaga importanță a cuvintelor. Ele nu sunt niciodată doar cuvinte: sunt fapte care construiesc medii umane. Ele pot conecta sau diviza, pot sluji adevărul sau se pot folosi de el. Trebuie să dezarmăm cuvintele, pentru a dezarma mințile și Pământul. Există o mare nevoie de reflecție, de calm, de un simț al complexității.

În timp ce războiul nu face decât să devasteze comunitățile și mediul, fără a oferi soluții la conflicte, diplomația și organizațiile internaționale au nevoie limfă nouă și de credibilitate. În plus, religiile se pot baza pe spiritualitatea popoarelor pentru a reaprinde dorința de fraternitate și dreptate, speranța de pace.

Toate acestea necesită angajament, muncă, tăcere, cuvinte. Să ne simțim uniți în acest efort, pe care Harul ceresc nu va înceta să îl inspire și să îl însoțească.

Francisc

Roma, Policlinica Gemelli, 14 martie 2025