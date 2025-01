Papa celebrează Vesperele la încheierea Săptămânii pentru Unitatea Creștinilor

Papa Francisc va prezida celebrarea Vesperelor, în solemnitatea Convertirea Sfântului Paul, pe 25 ianuarie a.c., la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Celebrarea va avea loc în bazilica "Sfântul Paul din afara zidurilor", cu începere de la ora locală 17.30.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 14 ianuarie 2025. Cu desfășurare între 18 și 25 ianuarie, în acest an tema timpului de rugăciune dedicat unității creștinilor este inspirată din capitolul 11 al Evangheliei după sfântul Ioan: "Crezi tu aceasta? (versetul 26).

Jubileul din 2025, cu tema "Pelerini ai speranței" coincide cu aniversarea – în același an – a 1700 de ani de la Primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, papa Francisc exprimându-și – în mai multe ocazii – speranța ca "amintirea acestui eveniment foarte important să facă să crească în toți cei care cred în Cristos Domnul voința de a mărturisi împreună credința și aspirația la o comuniune mai mare" (Papa Francisc, 28 iunie 2024, Salut adresat delegației Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, trimisă la Roma de patriarhul Bartolomeu cu ocazia solemnității liturgice a Sfinților Petru și Paul).

O veghe itinerantă

Joi, 23 ianuarie a.c., la ora 18.00, Dieceza de Roma va organiza o veghe itinerantă - în contextul Anului Jubiliar – cu îndemnul de a deveni "pelerini ai speranței". Inițiativa va implica trei lăcașuri de cult aparținând unor diferite confesiuni creștine: biserica luterană din via Sicilia 70, biserica ortodoxă Sant'Andrea, din via Sardegna 153, și biserica parohială San Camillo De Lellis, din via Piemonte 41. Nu va fi, așadar, o simplă veghe de rugăciune, ci un scurt pelerinaj cu trei etape și cu meditații biblice oferite de pastorul Mirella Manocchio pentru credincioșii evanghelici, de părintele Simeon Katzinas pentru credincioșii ortodocși și de episcopul Paolo Ricciardi, delegat diecezan pentru ecumenism și dialog, pentru credincioșii care aparțin Bisericii Catolice.