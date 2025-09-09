Cardinalul Sepe în Ucraina: În drama războiului, voi sunteți un semn al îndurării lui Cristos

Cardinalul Crescenzio Sepe, arhiepiscop emerit de Napoli și trimis al papei în Ucraina, a prezidat Sfânta Liturghie la 650 de ani de la înființarea mitropoliei de Halici la Lviv. Prelatul a făcut, de asemenea, o vizită la cimitirul militar unde sunt înmormântați soldații căzuți pe front.

Vatican News – 9 septembrie 2025

”Secole la rând, Lviv a fost un loc de întâlnire între culturi și credințe. În armonie și concordie, trăiau unii lângă alții polonezi, ucraineni, armeni și evrei. În acest creuzet de naționalități și culturi s-a format moștenirea creștină care a inspirat și a generat dialogul și a întărit comunitatea Bisericii universale. Acesta poate fi motivul pentru care mitropolia a supraviețuit momentelor de ridicare și cădere - timpul Reformei, perioada împărțirilor, al Doilea Război Mondial și comunismul – regăsind mereu misiunea ei și devenind o lumină de speranță”: a spus sâmbătă, 6 septembrie a.c., în catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lviv, trimisul special al papei, cardinalul italian Crescenzio Sepe cu ocazia împlinirii a 650 de ani de la înființarea mitropoliei de Halici (ulterior, de Lviv a latinilor) a Bisericii romano-catolice din Ucraina.

La celebrarea euharistică, prelatul i-a amintit pe ”păstorii de suflete, călugări, călugărițe, credincioși laici care, prin credința, slujirea și iubirea lor față de aproapele au dat mărturie pentru prezența lui Dumnezeu în lume”. Cardinalul nu a trecut cu vederea ”mulțimea de credincioși laici, mai ales pe cei care în timpul persecuției comuniste, nu doar că au rămas credincioși Bisericii, dar chiar cu riscul vieții s-au angajat în activități de cateheză clandestină și au păstrat credința în familii”.

”Cu toții – clerici și credincioși laici, femei și bărbați – au fost sfințiți în viața de zi cu zi, deseori în mijlocul unor condiții de viață dificile și în complexitatea istoriei. Viața lor este un apel la faptul că fiecare dintre noi, dincolo de spațiu și de timp, este chemat la sfințenie”, a adăugat cardinalul Sepe. ”Ei au fost cei care au înțeles cuvintele lui Isus din Evanghelia de la Matei, în care spune: «Mergând, faceţi discipoli din toate neamurile (...) și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!» [Mt 28, 19-20]. Acest mandat misionar a devenit pentru ei scopul vieții și rămâne în continuare viu în mitropolia de Lvov, mai bine spus, pentru voi și pentru mine”.

Prelatul și-a exprimat urarea ca această moștenire ”să ne aducă aminte la ce anume suntem chemați și de cine suntem: mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu, ai milostivirii sale și ai unității. De aceea, ca credincioși, susținuți de sacramente, construiți o Biserică vie, comunitară, deschisă la cerințele celor săraci, marginalizați și bolnavi. Mai ales acum, în fața tensiunilor și a conflictelor contemporane, mitropolia de Lviv poate fi un exemplu de întâlnire vie cu Duhul Sfânt, puternică în unitate, bogată în identitate și deschisă la dialog și iertare”.

Istoria de 650 de ani ai mitropoliei de Lviv, a reluat cardinalul Sepe, se împletește cu ”drama prezentului. Războiul în curs de desfășurare lasă un semn dureros în viața persoanelor: refugiați, răniți, disperați, îndurerați și morți”. De aici, gratitudinea prelatului față de credincioșii locali pentru ”devotamentul de nezdruncinat, pentru mărturia de credință, speranță și iubire” pe care o arată. ”Vă mulțumesc pentru inimile voastre deschise și pentru activitățile concrete față de cei mai nevoiași. Slujirea voastră este un semn al milostivirii lui Cristos”, a spus cardinalul la încheiere, înainte de a oferi catedralei, din partea papei Leon al XIV-lea, darul unui potir aniversar.

Prezența cardinalului Crescenzio Sepe la Lviv a oferit prilejul pentru alte întâlniri și vizite. Astfel, vineri 5 septembrie, el a vizitat Centrul de reabilitare pentru veteranii și răniții de război ”Unbroken”, precum și sediul Comunității Sfântul Egidiu. Mergând la Briukovici, cardinalul a salutat preoții din Seminarul Mare al arhidiecezei de Lviv și a vizitat Casa milostivirii. În după-amiaza de sâmbătă, 6 septembrie, a mers la cimitirul militar unde zilnic sunt înmormântați soldații căzuți pe front. În fine, duminică 7 septembrie, trimisul special al papei a consacrat prima piatră a bisericii parohiale romano-catolice dedicată Medaliei miraculoase a Preacuratei Fecioare Maria.