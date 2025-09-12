Parolin: În Gaza și Ucraina, suntem în pericolul unui război pe scară largă

Joi, 11 septembrie a.c., cardinalul secretar de stat Pietro Parolin a exprimat îngrijorarea Sfântului Scaun cu privire la escaladarea violenței din Gaza, unde a spus că ”suntem pe marginea prăpastiei”. Șeful diplomației Vaticanului a răspuns, de asemenea, la întrebarea privind folosirea termenului ”genocid” pentru a descrie reacția Israelului.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

12 septembrie 2025 – Vatican News. ”Nu este de făcut vreun comentariu. Ei probabil au regăsit în cele care se întâmplă elementele care i-au făcut să definească [situația] în acest fel. Noi, pentru moment, nu am făcut-o. Acest lucru se va vedea și este necesar să studiem. E necesar să existe condițiile pentru a putea face o afirmație de acest gen”: a spus cardinalul Pietro Parolin în răspunsul dat jurnaliștilor care au făcut referință la documentul în care vreo trei sute de preoți și episcopi folosesc cuvântul ”genocid” pentru a descrie faptele din Gaza. Întrebarea avea ca premisă, de asemenea, îndemnul Parlamentului european adresat statelor membre de a recunoaște Palestina și faptul că în declarație nu se recurge la termenul ”genocid”.

Afirmațiile cardinalului secretar de stat Pietro Parolin au fost făcute în seara de joi, 11 septembrie a.c., cu ocazia simpozionului organizat în Vatican de Consiliul de înalte studii al Academiei pontificale de teologie (PATH) pe tema ”Creația, natura, mediul. Pentru o lume de pace”.

Remarcând, în conversația spontană cu jurnaliștii, că ”din nefericire, [Israelul] nu se oprește, în pofida numeroaselor apeluri făcute și de către Biserica catolică”, prelatul și-a exprimat susținerea față de parohul comunității catolice din Gaza, preotul Romanelli, și de patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pizzaballa, care ”au dovedit o capacitate de rezistență cu adevărat admirabilă. Ei rămân alături de persoanele cu dizabilități, nu acceptă să cedeze în fața violenței”. Cu siguranță, există ”din partea israelienilor aspectul privind [voința] de a nu se opri, dar [există] și acest aspect de a vrea să rămână în continuare în ciuda a toate”.

Întrebat fiind despre operațiunile umanitare, precum ”Sumud Flotilla”, cardinalul a răspuns că ”toate operațiunile umanitare care pot fi de folos pentru a ușura situația de gravă criză umanitară din teritoriu sunt utile și, prin urmare, avem despre ele o evaluare pozitivă”. ”Tot ceea ce poate folosi populației din Gaza pentru a o ajuta să iasă din această criză și foame este util”.

”Cred că suntem pe marginea prăpastiei, împărtășesc această analiză”, a reluat cardinalul când o întrebare a lărgit atenția la conflictul din Ucraina, ”în sensul că există o escaladare care te sperie”. ”Suntem cu adevărat într-un moment de mare pericol. Dacă nu există cu adevărat o clipă de gândire privind drumul pe care l-am început, există riscul unei escaladări fără sfârșit și, prin urmare, al izbucnirii unui război cu o rază mai largă”.

Cât privește Sfântul Scaun, prelatul a răspuns: ”Noi facem tot posibilul. Diplomația noastră caută, întocmai, contactele cu toți protagoniștii, vorbim, insistăm, etc. Acestea sunt instrumentele de care dispunem pentru a încerca să oprim această escaladare”.

Întrebat, în fine, despre recenta vizită la papa Leon al XIV-lea a președintelui israelian Herzog, cardinalul a spus că în cadrul colocviilor de la Secretariatul de stat, președintele ”ne-a asigurat că nu va există ocupația Gazei. El a vorbit în mod expres în această privință, că ceea ce se spune nu corespunde adevărului. El ne-a spus acest lucru, că nu va exista ocupația Gazei din partea israelienilor. Acest lucru ni l-a spus. Eu cred în cele spuse și acord tuturor buna credință. Apoi, trebuie să vedem care sunt faptele”.