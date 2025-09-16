Papa Leon XIV, din nou în conversație telefonică cu parohul catolic din Gaza

Leon al XIV-lea a avut marți, 16 septembrie a.c., o conversație la telefon cu parohul comunității catolice din Gaza, preotul Gabriel Romanelli, care i-a transmis ultimele informări despre situația locală: a comunicat verbal directorul Sălii de presă a Sfântului Scaun, Matteo Bruni.

Vatican News – 16 septembrie 2025. Marți, 16 septembrie a.c., directorul Sălii de presă a Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a transmis verbal jurnaliștilor o informare privind o nouă conversație a papei Leon al XIV-lea și parohul din Gaza.

”În această dimineață, de la Castel Gandolfo”, a spus Bruni, ”papa a avut o conversație telefonică cu parohul din Gaza, preotul Gabriel Romanelli, care l-a actualizat cu privire la situația existentă. Parohia continuă să le ajute pe cele aproximativ 450 de persoane care s-au refugiat în interiorul ei și pe cei care li se adresează, distribuind hrană și apă și ținând deschisă farmacia internă. Continuă, de asemenea, activitatea oratoriului, cu copiii și tinerii, precum și asistența oferită celor în vârstă și celor bolnavi, în pofida faptului că situația de conflict s-a intensificat. Papa și-a exprimat îngrijorarea pentru cele ce se întâmplă și l-a asigurat pe părintele Gabriel, precum și pe toți cei care se adresează parohiei, de apropierea și rugăciunea sa”.