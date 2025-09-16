Leon XIV se roagă pentru Charlie Kirk și este îngrijorat de violența politică

La solicitarea jurnaliștilor cu privire la colocviul papei Leon al XIV-lea cu noul ambasador american, Brian Francis Burch, directorul Sălii de presă a Sfântului Scaun a spus că ”papa a confirmat că se roagă pentru Charlie Kirk și familia lui” și că este ”îngrijorat de violența politică”.

Vatican News – 16 septembrie 2025. Directorul Sălii de presă a Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a răspuns astăzi la solicitarea jurnaliștilor cu privire la colocviul papei Leon al XIV-lea și noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Brian Francis Burch, care a fost primit în audiență de Suveranul Pontif pe 13 septembrie a.c. cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

”Știu că în timpul conversației cu noul ambasador american”, a afirmat Bruni, ”papa a confirmat că se roagă pentru Charlie Kirk, pentru soția și copiii acestuia, că s-a arătat preocupat pentru violența politică și că a vorbit de necesitatea de a se abține de la retorica și instrumentalizările care duc la polarizare, nu la dialog”.