Exodul din Gaza. Leon XIV: E necesar a căuta altă soluție. NATO nu a început niciun război

Gaza, starea de încordare internațională și temerile privind escaladarea din Europa au fost abordate de papa Leon al XIV-lea în seara de marți, 16 septembrie a.c., când a ieșit din reședința de la Castel Gandolfo pentru a se întoarce în Cetatea Vaticanului. Papa a salutat credincioșii de la balconul Vilei Barberini și apoi s-a oprit câteva momente ca să vorbească spontan cu jurnaliștii, cum a făcut cu altă ocazie.

Vatican News – 16 septembrie 2025. La ieșirea din reședința papală de la Castel Gandolfo pentru a se întoarce în Cetatea Vaticanului, în seara de marți, 16 septembrie a.c., papa Leon al XIV-lea a răspuns spontan la întrebărilor jurnaliștilor, după cum a făcut cu alte ocazii. Au trimis imagini de la fața locului pentru Vatican News colegii noștri Gabriela Ceraso și Franco Pirolli

”Ați văzut exodul din Gaza, cu atâta lume sărmană sărmani care pleacă după ce au pus toată casa într-o pungă?”, a întrebat un jurnalist. Papa a răspuns: ”Foarte mulți nu au unde să meargă. Este o îngrijorare. Am vorbit și cu ai noștri, de acolo, cu parohul. Acum ei vor încă să rămână, rezistă, dar e necesar cu adevărat a căuta altă soluție”.

”Între timp”, a fost o altă întrebare, ”Kremlinul susține că NATO este în război cu Rusia”. Papa a răspuns: ”NATO nu a început niciun război. Polonezii sunt îngrijorați pentru că își dau seama că spațiul lor aerian a fost invadat. Este, prin urmare, o situație foarte, foarte încordată”.

”Sunteți îngrijorat?”, a întrebat un jurnalist. ”Da, cu siguranță, da”, a răspuns papa Leon al XIV-lea înainte de a reveni în Cetatea Vaticanului.