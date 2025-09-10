Îndemnul lui Leon XIV în favoarea copiilor care suferă din cauza războiului

Apropiata sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci, importanța credinței în viața de zi cu zi, dar și o atenție specială pentru copiii încercați de război au inspirat saluturile adresate de Sfântul Părinte miilor de romani și pelerini care au înfruntat ploaia și vântul pentru a lua parte la audiența generală de miercuri, 10 septembrie a.c., în Piața Sfântul Petru.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

10 septembrie 2025 – Vatican News. Un salut special pentru credincioșii de limba arabă, un îndemn de a-i cuprinde în rugăciune și proiecte pe toți copiii care suferă chiar astăzi din cauza războiului, dar și importanța credinței în viața de zi cu zi au inspirat saluturile adresate de Leon al XIV-lea zecilor de mii de participanți la audiența generală de miercuri, 10 septembrie a.c., din Piața San Pietro.

Astfel, vorbind credincioșilor de limba arabă, în special celor care provin din Țara Sfântă, papa Leon al XIV-lea a spus: ”Vă îndemn să transformați strigătul vostru din momentele de încercare și necaz într-o rugăciune plină de încredere pentru că Dumnezeu îi ascultă întotdeauna pe fiii săi și răspunde în momentul pe care îl consideră mai bun pentru noi. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă ocrotească întotdeauna de orice rău”, a spus pontiful la încheierea salutului său.

Vorbind pelerinilor polonezi, papa a amintit că în această zi se marchează ”Ziua națională a copiilor polonezi victime ale războiului”, ocazie de a comemora în mod simbolic suferințele și contribuția lor la reconstrucția Poloniei după al Doilea Război Mondial. ”Amintiți-vă în rugăciunile voastre și în proiectele voastre umanitare”, a îndemnat Leon al XIV-lea, ”și de copiii din Ucraina, Gaza și din alte regiuni ale lumii afectate de război. Vă încredințez pe voi și pe copiii care astăzi au de suferit ocrotirii Mariei, regina păcii, și vă binecuvântez din inimă”.

Recenta canonizare a sfinților Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis a inspirat scurtul salut adresat pelerinilor de limba franceză. ”Când vine momentul încercării”, a spus papa Leon al XIV-lea făcând referință la tema catehezei prezentată mai înainte, ”să învățăm de la Cristos, asemenea noilor sfinți Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis, strigătul speranței și dorința de a ne deschide inimile la voința Tatălui care vrea mântuirea noastră”.

Pe ”frații și surorile de limba germană”, Sfântul Părinte i-a îndemnat, cu câteva zile înainte de sărbătoarea Sfintei Cruci, ca ”privind la Cruce, să recunoaștem misterul iubirii lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi. Nu vă fie teamă să proclamați lumii credința în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și mântuitorul nostru!”.

Salutând, în fine, tinerii, bolnavii și soții recent căsătoriți, papa a dat asigurarea rugăciunii sale pentru fiecare dintre ei. Pentru cei tineri, papa a cerut de la Domnul ”darul unei credințe din ce în ce mai mature”, pentru cei bolnavi, ”o credință din ce în ce mai tare”, iar pentru soții recent căsătoriți, ”o credință din ce în ce mai profundă”.