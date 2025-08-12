Alarmă ONU după declarațiile lui Netanyahu. Cinci jurnaliști uciși în Gaza

”Obiectivul nu este ocuparea Fâșiei, ci eliberarea ei de Hamas”. Acestea sunt cuvintele premierului israelian Netanyahu, în cadrul unei conferințe de presă pentru mass-media străină. ”Este, din nou, o escaladare periculoasă”, a denunțat ONU. În Gaza, cinci membri ai echipei ”Al Jazeera” au fost uciși într-un raid aerian israelian.

Marina Tomarro – Cetatea Vaticanului

Israel nu renunță la planul de atac asupra Fâșiei Gaza, în ciuda criticilor internaționale. ”Există încă mii de teroriști, obiectivul nu este ocuparea Fâșiei, ci eliberarea ei de Hamas”, a explicat duminică premierul israelian Netanyahu într-o conferință de presă. Netanyahu a prezentat apoi planul în cinci puncte al Israelului pentru operațiunea care fusese anticipată în zilele precedente. ”Calendarul pe care l-am stabilit este destul de rapid, este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului”, a adăugat premierul, potrivit căruia ”singurii care mor de foame acolo sunt ostaticii noștri”.

IDF confirmă atacul asupra celor cinci jurnaliști de la Al Jazeera

Reacția imediată a ONU: ”Este, din nou, o escaladare periculoasă”. În cadrul reuniunii Consiliului de securitate, Londra și Paris cer Israelului să ”revoce imediat” decizia care nu va duce decât la ”agravarea catastrofei umanitare în curs”. Între timp, în Gaza continuă să moară oameni. Postul de televiziune Al Jazeera a anunțat că cinci dintre jurnaliștii săi, doi corespondenți și trei cameramani, au fost uciși în timpul unui atac israelian asupra Fâșiei Gaza. Armata israeliană a confirmat atacul pe rețelele de socializare, afirmând că l-a lovit pe Al-Sharif, descris ca ”un terorist care se dădea drept jurnalist”. Potrivit armatei, Anas Al-Sharif era șeful unei celule teroriste Hamas și era responsabil de atacuri cu rachete împotriva civililor israelieni și trupelor IDF. Jurnalistul era unul dintre cele mai cunoscute fețe ale postului de televiziune, angajat pe teren în Gaza, și furniza reportaje zilnice cu acoperire regulată.

Noi victime ale foametei severe din Gaza

În același timp, situația umanitară din Fâșie este din ce în ce mai tragică. Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că, în ultimele 24 de ore, spitalele din enclava palestiniană au înregistrat cinci noi decese cauzate de foame și malnutriție, dintre care doi copii.