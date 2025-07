Gaza, medicii MSF: Oamenii mor de foame, acest chin trebuie să se termine

Mărturia unui reprezentant al Medicilor Fără Frontiere care lucrează în Fâșie despre condițiile inumane cu care se confruntă copiii, femeile și vârstnicii: ”este o distrugere lentă a demnității; chiar și noi, cei care muncim aici, mâncăm la fiecare două zile, pentru că pur și simplu nu mai este mâncare de cumpărat”.

Stefano Leszczynski – Cetatea Vaticanului

Iată cum foamea distruge un corp uman: ”În primele 6-24 de ore, nivelul zahărului din sânge scade. Corpul arde glicogenul stocat pentru a supraviețui. În 1-3 zile, glicogenul se epuizează, iar grăsimea este transformată în cetone pentru a alimenta creierul. Corpul intră în ceea ce numim «mod de supraviețuire». În 3-5 zile, mușchii încep să se deterioreze. Corpul își sacrifică propriile țesuturi, chiar și inima, doar pentru a supraviețui, a spus dr. Mohammed Abu Mughaisib, coordonatorul medical adjunct al MSF în Gaza, care și-a împărtășit mărturia într-un scurt videoclip filmat cu telefonul său mobil.

Chiar și medicii mor de foame

Dr. Mughaisib este slab, are ochii adânciți de epuizare și se chinuie să vorbească pentru că, explică el, foamea îi afectează și pe lucrătorii umanitari. ”În ultimele luni, am supraviețuit cu o singură masă pe zi. Și în ultimele zile, am mâncat doar o dată la două zile, nu pentru că nu mi-aș permite, ci pentru că nu este nimic de cumpărat și magazinele sunt complet goale. Și nu sunt singurul. Avem grijă de pacienții care mor de foame, în timp ce noi înșine începem să suferim de foame”. Chiar și șoferii de ambulanță care transportă răniți și pacienți mor și ei de foame.

Alimentele și apa folosite ca arme

Mărturia dr. Mughaisib este completată de o declarație audio transmisă de Caroline Willemen, manager de proiect al Medicilor Fără Frontiere în orașul Gaza: ”Suntem acum martori la consecințele lipsei de alimente și ajutoare care sunt blocate zilnic și nu pot să intre în Gaza”. Din luna mai, numărul pacienților care suferă de efectele foametei și care sunt internați în unitățile acum precare ale MSF a devenit de patru ori mai mare. ”Colegii noștri din domeniul sănătății sunt, de asemenea, afectați de lipsa de alimente”. Se așteaptă ca medicii să salveze vieți, dar cum este posibil acest lucru dacă ei înșiși sunt încetul cu încetul consumați de foame?”. ”Utilizarea alimentelor, a apei și a ajutoarelor ca arme în acest război este absolut inacceptabilă”, denunță dr. Mohammed Abu Mughaisib.

Cei care caută hrană sunt uciși

Pe lângă foamete, populația din Gaza continuă să sufere efectele unui război care nu lasă momente de răgaz. ”Avem zeci de pacienți care sosesc zilnic la clinica Medici Fără Frontiere cu arsuri grave cauzate de explozii, răni din cauza împușcăturilor și fracturi de tot felul”. Rănile de război sunt întotdeauna dificil de tratat, iar în aceste cazuri, pacienții nu au nicio rezistență, deoarece sunt deja grav slăbiți. Cei puțini care încă încearcă să caute hrană”, spune Caroline Willemen, ”sunt uciși”.