La Verszprém, în Ungaria, a fost beatificată Maria Magdalena Bódi

6 septembrie 2025 – Vatican News

Sâmbătă, 6 septembrie a.c., la Verszprém, în Ungaria, cardinalul Péter Erdő, arhiepiscop mitropolit de Esztergom-Budapesta, reprezentant al papei Leon al XIV-lea, a prezidat Sfânta Liturghie de beatificare a Mariei Magdalena Bódi, care s-a născut pe 8 august 1921 în Szigliget, în Ungaria. Părinții ei, amândoi muncitori agricoli, nu s-au putut căsători deoarece tatăl ei, de origine necunoscută, nu avea acte. Deși înregistrată ca fiind un copil nelegitim, ea a luat numele tatălui său, un om dur, ateu și alcoolic. În acest context social sărac, sub influența mamei sale, care era de rit latin, și-a dezvoltat formarea religioasă, frecventând cu perseverență parohia latină, unde, după ce a primit sacramentele Primei Împărtășanii și Mirului, s-a dedicat slujirii copiilor, alăturându-se Szívgárda (Asociația păzitorilor Inimii), care avea ca scop oferirea de educație religioasă celor mici prin devoțiunea față de Preasfânta Inimă a lui Isus. Viața ei a fost marcată în întregime de spiritul credinței, care i-a determinat practica sacramentală și zelul apostolic.

A avut întotdeauna o devoțiune intensă față de Euharistie și, în 1938, a participat la una dintre numeroasele exerciții spirituale organizate în țara sa, în pregătirea Congresului Euharistic internațional de la Budapesta, prezidat în luna mai a acelui an de cardinalul Eugenio Pacelli, viitorul papă Pius al XII-lea. Tânăra a trăit pe deplin virtutea carității, dedicându-se necondiționat slujirii celor săraci și a bătrânilor neglijați sau abandonați, încrezându-se în Providența divină. Ar fi dorit să îmbrățișeze viața călugărească, dar, întrucât nicio congregație nu o putea accepta din cauza situației nereglementate a părinților ei, în timpul unor exerciții spirituale s-a consacrat lui Cristos Rege, făcând un jurământ privat de castitate perpetuă. În 1939, a început să lucreze într-o fabrică, implicându-se în ”Asociația fetelor muncitoare”, pentru a oferi sprijin moral și spiritual colegelor sale. Cu seninătate și determinare, a reușit să desfășoare un apostolat răbdător la locul de muncă, câștigând respectul colegelor sale și provocând mai multe convertiri. La scurt timp după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Ella, împreună cu colegele sale, a ajutat mulți bătrâni și mame cu copii mici, asistând răniții spitalului din apropiere. După ce trupele sovietice au ajuns în satul ei, a fost ucisă pe 23 martie 1945 în timp ce se apăra de agresiunea unui soldat rus. A murit invocându-L pe Domnul. Trupul tinerei, care a fost jefuit de haine, ceas și colier, a fost recuperat de tatăl ei, care i-a organizat o înmormântare provizorie în cimitirul locului.

Faima ei de sfințenie și martiriu s-a răspândit dincolo de granițele naționale, datorită activității ”Cercului prietenilor sfintei Maria Goretti”, care a văzut paralele între mărturia de credință a Mariei Magdalena și sacrificiul suprem pe care l-a făcut pentru a-și apăra castitatea tânăra sfântă italiană.

În omilia de la Sfânta Liturhgie de beatificare, cardinalul Péter Erdő, a subliniat faptul că Fericita Maria Magdalena avea un zel apostolic încă din anii de școală: ”Îi plăcea să mențină disciplina în clasă. Uneori, în timp ce se jucau, organizau dezbateri religioase cu colegii de clasă, în care fiecare își apăra propria credință. Ea era întotdeauna purtătoarea de cuvânt a grupului catolic. Spiritul apostolic trăia în inima ei [...]. Mária Magdalena voia să devină călugăriță, dar nu a fost admisă deoarece părinții ei nu erau căsătoriți. Cu toate acestea, ca apostol laic, ea simțea puterea harului”.

De asemenea, a mai evidențiat cardinalul, ”ea privea cu îngrijorare la situația familiei sale. Tatăl ei nu primise niciodată o educație religioasă, nici măcar nu știa cărei religii aparținea, în timp ce Maria Magalena se ruga și aducea jertfe pentru întreaga familie. Ea nu simțea doar zel apostolic, ci și o iubire specială pentru Cristos. Nu a abandonat ideea de a-și dedica viața complet Lui. [...]Oricât de dificil ar fi să profesezi și să urmezi acest ideal în lumea de astăzi, harul divin este capabil să facă minuni în viața omului. O persoană dreaptă și sfântă poate fi centrul spiritual și sprijinul întregii comunități”.