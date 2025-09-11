China. A fost consacrat noul episcop al diecezei înființate de Leon XIV

În urmă cu două luni, papa a desființat diecezele Xiwanzi și Xuanhua, înființând noua dieceză Zhangjiakou și numindu-l pe preotul Giuseppe Wang Zhengui ca prim episcop al diecezei, în contextul Acordului provizoriu cu guvernul chinez. Miercuri, 10 septembrie a.c., preotul Wang a primit consacrarea episcopală.

Vatican News

Odată cu consacrarea de miercuri, 10 septembrie a.c., a monseniorului Giuseppe Wang Zhengui, în vârstă de 62 de ani, ca prim episcop al diecezei de Zhangjiakou, procesul inițiat în urmă cu două luni de papa Leon al XIV-lea a fost finalizat. Pe 8 iulie, ”din dorința de a promova grija pastorală a turmei Domnului și de a se ocupa mai eficient de bunăstarea spirituală a acesteia”, după cum informează Sala de presă a Sfântului Scaun, papa a desființat diecezele Xiwanzi și Xuanhua, incluzându-le în teritoriul noii dieceze, care face parte din provincia Hebei și se învecinează cu Beijingul. Tot pe 8 iulie, papa Leon l-a numit pe monseniorul Wang Zhengui episcop de Zhangjiakou, ”după ce i-a aprobat candidatura”, potrivit notei oficiale, ”din cadrul Acordului provizoriu între Sfântul Scaun și Republica Populară Chineză”.

Noul episcop

Noul episcop s-a născut în 1962 și a frecventat Seminarul din Hebei între 1984 și 1988. În următorii doi ani, a efectuat un stagiu pastoral în parohia Qujiazhuang. La 24 mai 1990, a fost hirotonit preot pentru dieceza de Xianxian și a fost repartizat în aceeași parohie, de unde a fost numit paroh în 1991. Apoi și-a exercitat slujirea preoțească în dieceza de Xuanhua.

Noua dieceză

Odată cu desființarea diecezelor Xuanhua și Xiwanzi – care au fost înființate la 11 aprilie 1946 de către papa Pius al XII-lea – noua dieceză Zhangjiakou acoperă o suprafață totală de 36.357 km² și are o populație totală de 4.032.600 de locuitori, dintre care aproximativ 85.000 sunt catolici, cu 89 de preoți. Conform Sălii de presă a Sfântului Scaun, granițele ecleziastice cuprind următoarele zone: cartierele Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi, Wanquan; regiunile Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai'an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan, Kangbao. Cartierul Yanqing a fost incorporat în arhidieceza de Beijing, iar orașul Xilinguolemeng a fost încorporat în dieceza de Jining.