Preotul Joseph Farrell este noul prior general al augustinienilor

Alegerea preotului Joseph Farrell a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 9 septembrie a.c., în cadrul celui de-al 188-lea capitul general. În vârstă de 62 de ani, născut în Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, el va conduce Ordinul Sfântului Augustin pentru următorii șase ani, Ordin din care a făcut parte și papa Leon al XIV-lea.

Vatican News

Preotul Joseph Farrell este, începând de marți, 9 septembrie a.c., cel de-al 98-lea prior general al Ordinului Sfântului Augustin, în cei peste 750 de ani de istorie augustiniană. În cursul după-amiezii zilei de marți, el a fost ales de cei 73 de frați cu drept de vot reuniți în cel de-al 188-lea capitul general, care s-a desfășurat la Roma, la Institutul Pontifical Patristic ”Augustinianum”.

Preotul Farrell, până acum vicar general al Ordinului și asistent general pentru America de Nord, a primit sigiliul de la preotul Alejandro Moral Antón, care și-a încheiat cel de-al doilea mandat, și a acceptat noua funcție în conducerea Ordinului.



Născut la 11 iulie 1963, în Drexel Hill, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, este afiliat Provinciei augustiniene ”Santo Tomás de Villanova”. A absolvit Universitatea ”Villanova” în 1985, cu o diplomă în administrarea afacerilor, la Facultatea de economie. Șase ani mai târziu, a obținut o diplomă de master în teologie la ”Washington Theological Union”. A făcut primele voturi ca augustinian în 1987 și voturile solemne în 1990.

A fost hirotonit preot la 29 iunie 1991 în biserica ”Maica bunului sfat” din Bryn Mawr, Pennsylvania. A slujit în parohii, școli și universități, distingându-se ca și capelan universitar, precum și ca profesor la Villanova. În 2013, a fost numit vicar general al Ordinului și, în această calitate, l-a asistat pe priorul general în vizitele canonice la comunități, în reuniunile capitulului și în alte misiuni. În 2019, a fost reales vicar general la capitulul general ordinar. În această funcție, a colaborat activ cu diferite comisii internaționale ale Ordinului, vizitând comunități augustiniene din diferite țări.