Sub semnul mărturiei Fericitului Cardinal Iuliu Hossu: Credința noastră este viața noastră!

Între 4 și 6 septembrie s-a desfășurat, la Cluj-Napoca, cea de-a 76-a sesiune plenară a Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER), care îi reunește pe ierarhii romano-catolici și greco-catolici din țară. Lucrările au fost găzduite de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, în orașul marcat de mărturia și slujirea Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu – informează Secretariatul Conferinței Episcopale din România în comunicatul semnat de secretarul general, preotul Francisc Ungureanu.

Vatican News

6 septembrie 2025. Vă oferim textul comunicatului de presă, primit la redacție: «Un moment de înaltă semnificație a fost participarea episcopilor la festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, distincție oferită de Universitatea „Babeș-Bolyai”, la propunerea Facultății de Teologie Greco-Catolică.

La inaugurarea lucrărilor au fost prezenți atât Cardinalul Claudio Gugerotti, cât și Excelența Sa Monseniorul Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova. Cei doi ierarhi au prezidat Sfânta Liturghie de deschidere, celebrată în Catedrala „Schimbarea la Față”, respectiv Liturghia de încheiere, oficiată la Mănăstirea Congregației Maicii Domnului. Tot la deschiderea sesiunii au participat domnul secretar de stat Ciprian-Vasile Olinici (Secretariatul de Stat pentru Culte) și P. Ronny Alessio SJ, Superior Provincial al Societății lui Isus.

Întâlnirea episcopilor s-a desfășurat sub egida „Anului Cardinal Iuliu Hossu”, fiind marcată și de momente comemorative, precum Gala omagială organizată la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. În rugăciune și comuniune frățească, episcopii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul mărturiei Fericitului Cardinal Hossu și s-au unit în rugăciune pentru a cere binecuvântarea Domnului asupra Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, aflat în suferință.

Pe parcursul sesiunii, ierarhii au vizitat și comunitatea romano-catolică locală, celebrând Sfânta Liturghie în ziua de vineri, 5 septembrie, la biserica „Sfîntul Mihail” – cu prilejul comemorării Sfintei Tereza de Calcutta.

În cadrul sesiunii Preasfințitul László Böcskei, Episcop romano-catolic de Oradea, a fost ales să conducă Conferința pentru următorii trei ani. Înaltpreasfințitul Aurel Percă a fost ales membru al Consiliului Permanent. Conform statutului, Cardinalul Lucian Mureșan este Vicepreședinte al CER.

Episcopii au analizat teme de lucru pregătite în comisiile CER – pentru tineret, pentru familii, pentru cler, pentru comunicațiile sociale, pentru învățământ și pentru domeniul juridic. Totodată, au aprobat propunerile prezentate de Acțiunea Catolică și de Asociația „Prietenii Camino de Compostela”. Sesiunea a fost consacrată și studiului documentelor recente ale Secretariatului General al Sinodului Episcopilor, referitoare la aplicarea concluziilor celei de-a XVI-a Adunări Generale: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare, misiune”.

Episcopia Romano-Catolică de Iași va găzdui următoarea sesiune plenară a CER, programată între 11–13 mai 2026.

Conferința Episcopilor din România, care se reunește de două ori pe an, exprimă unitatea Bisericii Catolice din țară și comuniunea ei vie cu Succesorul Apostolului Petru, Sfântul Părinte Papa.»