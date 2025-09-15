”Unitate în diversitate” la a 26-a întâlnire a episcopilor catolici orientali din Europa

În zilele 8-11 septembrie a.c. a avut loc la Viena a XXVI-a adunare a episcopilor catolici orientali din Europa. La invitația transmisă de cardinalul Christoph Schönborn, arhiepiscop de Viena și ”ordinarius” pentru Bisericile catolice orientale din Austria, au răspuns peste 65 de episcopi și 100 de reprezentanți ai Bisericilor catolice orientale. A luat parte, de asemenea, cardinalul Claudio Gugerotti, prefect al Departamentului pentru Bisericile orientale.

Vatican News - 15 septembrie 2025

La finalul celei de-a 26-a adunări a episcopilor catolici orientali din Europa, desfășurată la Viena în perioada 8-11 septembrie a.c., participanții au difuzat un amplu comunicat de presă intitulat ”Unitate în diversitate”. Vă oferim mai jos comunicatul adunării, tradus de Biroul de presă al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea și primit la redacție prin amabilitatea Secretariatului general al Conferinței Episcopilor din România.

Comunicat final

Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa 2025

Viena (Austria), 8-11 septembrie 2025

„Unitate în diversitate”

În perioada 8-11 septembrie 2025, la Viena a avut loc cea de-a XXVI-a Adunare a Episcopilor Catolici Orientali din Europa, o întâlnire care a reunit peste 65 de episcopi și mai mult de 100 de reprezentanți ai Bisericilor Catolice Orientale. Întâlnirea, organizată sub auspiciile Consiliului Conferințelor Episcopale Europene (CCEE), la invitația Cardinalului Christoph Schönborn, Ordinarius al Ordinariatului pentru Bisericile Catolice Orientale din Austria, a avut loc cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Seminarului Teologic Greco-Catolic „Barbareum”, fondat la Viena de împărăteasa Maria Tereza.

Printre participanți s-au numărat Cardinalul Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, Arhiepiscopul Gintaras Grušas, președintele CCEE, și Arhiepiscopul Pedro López Quintana, Nunțiul Apostolic în Austria. Au fost prezenți și conducătorii diferitelor Biserici Catolice Orientale, printre care: Arhiepiscopul Major Sviatoslav Shevchuk (Biserica Greco-Catolică Ucraineană), Arhiepiscopul Jonáš Maxim (Biserica Greco-Catolică Slovacă) și Arhiepiscopul Fülöp Kocsis (Biserica Greco-Catolică Maghiară).

Unitatea în diversitate: cei trei piloni ai comuniunii

Cu scopul de a consolida comuniunea dintre diferitele componente ale Bisericii Catolice din Europa, tema centrală „Unitatea în diversitate” a fost abordată în trei sesiuni de lucru, corespunzătoare celor trei dimensiuni ale comuniunii ecleziale în Europa: comuniunea cu Episcopul Romei; comuniunea dintre Bisericile Catolice Orientale sui iuris; și comuniunea dintre catolicii orientali și Biserica de rit latin.

1. Prima sesiune de lucru a fost introdusă de Cardinalul Gugerotti. În relatarea sa, Cardinalul Prefect a oferit o abordare interpretativă care depășește simpla reafirmare a unității, subliniind dinamismul „simfonic” care trebuie să anime cei doi poli: unitatea și diversitatea, sau mai exact universalitatea (a Bisericii Catolice) și specificitatea (a fiecărei Biserici sui iuris). Această relație dinamică nu este lipsită de provocări și contraste, atât la nivel jurisdicțional, cât și cultural, politic sau economic. Cardinalul a evidențiat, prin exemple, angajamentul Sfântului Scaun de a sprijini armonia dorită.

2. A doua temă, cea a comuniunii dintre Bisericile Catolice Orientale din Europa, a fost abordată de Arhiepiscopul Grušas, Președintele CCEE, care a subliniat în discursul său darul și angajamentul pe care această comuniune le implică, accentuând stima și aprecierea cu care sunt privite Bisericile Catolice Orientale și numeroasele valori pe care le pot și trebuie să le ofere Bisericii universale într-o Europă din ce în ce mai secularizată. Ele sunt invitate să valorifice experiența lor ca „ferment” care dospește făina și o face să crească din interior. Reamintind angajamentul istoric constant al CCEE față de întâlnirea anuală a episcopilor catolici orientali din Europa, președintele a reiterat importanța împărtășirii active care are loc la aceste întâlniri, cu o atenție specială pentru faza de implementare a Sinodului despre sinodalitate, în care catolicii orientali au multe de oferit din bogata lor experiență de sinodalitate-colegialitate episcopală, precum și echilibru creativ între diferitele organisme ecleziale de participare.

3. Descriind înființarea primului Ordinariat pentru catolicii orientali la Viena, în 1935, ca o „structură provizorie” pentru a ajuta credincioșii imigrați, Cardinalul Schönborn, în relatarea sa privind comuniunea catolicilor orientali cu Biserica de rit latin, a subliniat importanța ordinariatelor ca mijloc constructiv de a proteja, pe de o parte, specificitatea fiecărei Biserici sui iuris într-un teritoriu de jurisdicție latină și, pe de altă parte, de a depăși dificultățile pe care o a doua ierarhie le-ar crea în aceleași teritorii. Cardinalul a ilustrat bogata experiență a Ordinariatului austriac, care a crescut considerabil în ultimii 20 de ani și numără acum 43 de comunități catolice orientale, primite nu doar în Arhiepiscopia Vienei, ci în toată Austria, cu sprijinul Conferinței Episcopilor Austrieci, atât din punct de vedere administrativ (registrele de botez și căsătorie), cât și din punct de vedere economic (sprijin pentru clerici, în special pentru cei căsătoriți, pentru a obține un tratament egal cu clerul de rit latin). Relația strânsă și cordială dintre Ordinariu și Vizitatorii Apostolici și conducătorii Bisericilor sui iuris este un element fundamental pentru o comuniune solidă între Bisericile Catolice Orientale și Biserica de rit latin din Europa.

Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa s-a desfășurat, din nou, în contextul trist al războiului din Ucraina. Această conștientizare a fost exprimată de Arhiepiscopul Major Shevchuk, care, în prezentarea sa, a mulțumit atât Bisericilor, cât și autorităților civile pentru sprijinul și asistența acordate. Un gând și o atenție specială au fost acordate celorlalte conflicte, în curs, care afectează Bisericile noastre sui iuris din întreaga lume.

Sesiunile, pe grupuri de lucru, s-au concluzionat cu discuțiile în plen, în care participanții și-au exprimat dorința de a studia următoarele propuneri:

• o reprezentare mai bună a tinerilor din Bisericile sui iuris la Zilele Mondiale ale Tineretului, precum și la întâlnirile locale, atât în prezență fizică, cât și în format digital;

• o formare atentă a parcursului educațional al clerului, în special al celui de rit latin, orientată spre cunoașterea altor tradiții, însoțită de un schimb concret de experiențe. Se dorește promovarea coordonată a studiilor pentru o mai bună cunoaștere a lumii catolice orientale;

• publicarea documentelor canonice referitor la apartenența credincioșilor la Bisericile sui iuris respective, în sens juridic, ritual-pastoral și legătura lor cu ierarhia;

• o înțelegere a sensibilități privind biritualismul și adaptarea la rit, acum mai restrictivă decât în trecut, cu accent pe primatul propriului rit de origine;

• o atenție sporită la susținerea clerului Bisericilor sui iuris angajate în biritualism în contextele din diaspora;

• un discernământ sporit în relațiile ecumenice cu Bisericile Ortodoxe în ceea ce privește validitatea sacramentelor și recunoașterea succesiunii apostolice;

• speranța unei continuări eficiente și eficace a lucrărilor începute în cadrul acestor întâlniri anuale, printr-o structură adecvată pentru gestionarea actelor și acțiunilor întreprinse.

Momentele importante ale Întâlnirii

Pe lângă sesiunile de lucru, programul a fost îmbogățit de momente care au consolidat legăturile dintre participanți și cu instituțiile.

• De o importanță primordială au fost celebrările liturgice în diferite rituri: imnul Akathistos în diferite limbi; Sfânta Qurbana în ritul siro-malabar și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, aceasta din urmă fiind celebrată și în Catedrala „Sfântul Ștefan”, un moment unic în istoria Bisericii din Austria, la care au participat 60 de episcopi orientali. Evenimentul a atras atenția mass-media naționale, care au ales să îl transmită în direct.

• Relațiile cu instituțiile civile nu au fost neglijate, primarul Vienei, Dr. Michael Ludwig, invitând participanții la o cină în prestigioasa Stadtsenatssitzungssaal a Wiener Rathaus. La fel de semnificativă a fost întâlnirea de la Palatul Arhiepiscopal cu reprezentantul Comisiei Europene în Austria, Patrick Lobis, și cu ministrul federal Claudia Plakolm, unde dialogul s-a concentrat pe așteptările reciproce dintre Biserică și instituțiile civile pentru viitorul Europei.

• Participanții au fost întâmpinați de Nunțiul Apostolic în Austria, Arhiepiscopul Pedro López Quintana, în palatul istoric al Nunțiaturii, apoi au vizitat Abația Klosterneuburg, unde au putut aprecia istoria și spiritualitatea locului, precum și să se bucure de o cină oferită de Abatele Anton Höslinger, CanReg.

• Sesiunea concluzivă a cuprins o prezentare a Prof. Dr. Dr. Thomas Mark Németh despre istoria și prezența Bisericilor Catolice Orientale în Austria.

Următoarea Întâlnire a Episcopilor Bisericilor Catolice Orientale din Europa este programată pentru 15-18 septembrie 2026 la Máriapócs, în Ungaria, pe teme legate de formarea misionară în Bisericile Catolice Orientale sui iuris prin catehism, mistagogie și transmiterea credinței, precum și consolidarea identității orientale în diaspora.

Episcopii Catolici Orientali din Europa

Viena, 12 septembrie 2025

Biroul de Presă EGCO