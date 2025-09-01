1 septembrie: Ziua Creației în spiritul ecumenismului

În 2025, Ziua Creației, marcată anual pe 1 septembrie, se inspiră din cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului Ecumenic de la Niceea și din mesajul pentru această Zi care propune spre reflecție o temă aleasă de papa Francisc: "Semințe de pace și de speranță".

Vatican News

1 septembrie 2025. Ziua Creației reprezintă și o ocazie de alăturare la eforturile celor care se implică în favoarea convertirii ecologice. Această Zi se înscrie în contextul manifestărilor cu caracter liturgic și cultural intitulate "Anotimpul Creației", cu desfășurare între 1 septembrie și 4 octombrie.

Amintim că în data de 9 iulie a.c., papa Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie pentru ocrotirea creației în așa-numitul "Borgo Laudato si", din interiorul reședinței papale de la Castel Gandolfo. În omilia primei sale Sfinte Liturghii publice din Castel Gandolfo, papa a spus că "într-o lume care arde", este nevoie de o privire contemplativă asupra creației lui Dumnezeu "pentru ca răul să fie transformat în bine, nedreptatea în dreptate, lăcomia în comuniune".

În 1989, patriarhul ecumenic Dimitrios a proclamat Ziua de rugăciune pentru mediu în Biserica Ortodoxă, inițiativa fiind continuată de patriarhul ecumenic Bartolomeu.Ulterior, Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) a extins manifestările legate de această Zi până la data de 4 octombrie. În 2015, papa Francisc a publicat enciclica Laudato si' și a instituit Ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creației. Ajunsă în 2025 la cea de-a zecea ediție, tema din acest an este: "Semințe ale păcii și ale speranței".

Amintim totodată că papa Leon al XIV-lea a aprobat un decret care cuprinde un nou formular liturgic și lecturile biblice vizând "Sfânta Liturghie pentru ocrotirea creației" (Missa pro custodia creationis). În Liturghierul Roman, noul formular liturgic va fi adăugat la secțiunea "Liturghii pentru diferite necesități".

Anul acesta, printre inițiativele legate de Ziua Creației, Consiliul Mondial al Bisericilor, organismul care reunește Bisericile ortodoxe și protestante, a publicat un nou videoclip despre istoria și semnificație acestei zile.

Multe conferințe episcopale, în special din emisfera sudică, încurajează parohiile să marcheze această zi prin formularul liturgic și lecturile biblice vizând "Sfânta Liturghie pentru ocrotirea creației" (Missa pro custodia creationis).

Anul 2025 marchează două aniversări importante: 1700 de ani de la Conciliul de la Niceea și zece ani de la publicarea enciclicii Laudato si'. Consiliul Mondial al Bisericilor a propus Ziua Creației ca o ocazie de a ne aminti importanța Crezului în Dumnezeu, "creatorul cerului și al pământului", "prin care toate lucrurile au fost create".

Inițiativa "Anotimpul Creației" este coordonată la nivel mondial de Consiliul Mondial al Bisericilor, prezidat de episcopul Heinrich Bedford-Strohm, în colaborare cu diverse biserici creștine și parteneri din întreaga lume. În fiecare an, este organizată o inițiativă de rugăciune online pentru a marca Ziua Creației, organizată de un comitet ecumenic, la care participă și cardinalul Fridolin Ambongo, președintele Conferințelor Episcopale din Africa și Madagascar (SECAM), episcopul luteran din Columbia, Atahualpa Hernández și reverendul Hyunju Bae din cadrul Bisericii Presbiteriene Coreene.