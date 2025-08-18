20 de copii din Gaza la Spitalul de pediatrie "Bambino Gesù" din Roma

Alți trei copii din Fâșia Gaza au sosit la Roma, la Spitalul de pediatrie "Bambino Gesù", în seara de 13 august. Este vorba de doi băieți, unul de 6 luni și celălalt de 13 ani și o fetiță de 2 ani – informează Spitalul într-o notă de presă din 14 august, publicată pe situl instituției. Cu noii sosiți, numărul copiilor din Gaza preluați de Spitalul "Bambino Gesù" de la începutul conflictului, în octombrie 2023, a ajuns la 20.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 18 august 2025. În comunicatul de presă citat se informează că, după primele vizite la secția de urgențe a Spitalului, bebelușul de șase luni a fost internat la secția de chirurgie generală, în urma unei precedente amputări; băiatul de 13 ani a fost internat la secția de neurologie pentru un traumatism cerebral, iar fetița de doi ani, care suferă de celiachie, a fost internată în secția de pediatrie generală fiind necesar tratamentul pentru malnutriție.

Ceilalți pacienți preluați de Spitalul "Bambino Gesù" de la începutul conflictului, în octombrie 2023, prezintă diverse patologii: traume la membre, arsuri, malnutriție, tumori hematologice, cardiopatii și defecte cardiace congenitale, boli infecțioase, patologii inflamatorii și reumatologice, boli metabolice și tulburări neurologice.

"De fiecare dată când primim copii proveniți din zone afectate de război, ne confruntăm cu vieți fragile care poartă cu ele durere și speranță", a declarat profesorul Tiziano Onesti, președintele Spitalului Pediatric "Bambino Gesù".

"Cuvintele papei Leon al XIV-lea despre drama popoarelor implicate în războaie ne reamintesc că compasiunea nu se poate opri la sentiment, ci trebuie să se transforme în acțiune concretă. De aceea, pe lângă îngrijirea medicală, ne angajăm să oferim familiilor un loc sigur unde să poată respira puțină pace. Știm că pentru fiecare dintre acești copii parcursul va fi dificil, dar nu vor trebui să îl parcurgă singuri: vor avea alături comunitatea noastră, cu competența și umanitatea ei, ca semn al misiunii pe care Sfântul Scaun ne-a încredințat-o dintotdeauna" – a mai spus profesorul Tiziano Onesti, președintele Spitalului Pediatric "Bambino Gesù", citat în comunicatul de presă emis de bine-cunoscuta instituție spitalicească dedicată copiilor.