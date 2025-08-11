«Să nu reducem la tăcere dorința de a trăi împreună în "casa comună" a poporului coreean» - îndeamnă episcopii din Coreea de Sud, la 80 de ani de la divizare, într-un mesaj redactat cu această ocazie, citat de agenția catolică de știri "Fides".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 11 august 2025. «Vom susține și vom participa activ la schimburile cu Coreea de Nord bazate pe cooperare și reciprocitate. Ne vom uni forțele pentru a colabora cu cei care doresc ca Nordul și Sudul să trăiască împreună în "casa comună"» - scriu episcopii coreeni în documentul redactat la împlinirea a opt decenii de la divizarea Peninsulei Coreene, care a urmat masacrului reprezentat de Războiul din Coreea.

Mesajul pregătit cu această ocazie de Comisia specială pentru reconcilierea națională a Conferinței Episcopilor Catolici Coreeni evidențiază dorința persistentă și profundă de unitate a comunității ecleziale din Coreea de Sud, după dureroasa divizare a unui popor, separat în prezent, cu două guverne distincte.

Titlul mesajului-document – citat într-un articol al agenției catolice de știri "Fides" – preia câteva cuvinte din Psalmul 34: "Îndepărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmeaz-o!".

Mesajul amintește, în sinteză, parcursul istoric marcat de suferință din perioada celor 35 de ani ai perioadei coloniale japoneze și momentul în care națiunea a obținut în sfârșit eliberarea, "datorită Providenței lui Dumnezeu și protecției Sfintei Fecioare Maria". «Din păcate» - se spune în continuarea documentului - «bucuria eliberării a durat puțin, iar divizarea care a urmat continuă să provoace durere până în zilele noastre.»

Reconcilierea națională – aflată în centrul inițiativelor spirituale ale Comisiei speciale pentru reconciliere națională, din cadrul episcopatului coreean – se află la baza instituirii, în 1965, a Zilei de rugăciune pentru Biserica tăcerii, marcată în data de 25 iunie, devenită, din 1992, Ziua de rugăciune pentru reconciliere și unitate națională.

În fiecare an, în jurul acestei date, se multiplică inițiativele de rugăciune și celebrările euharistice pentru a cere "vindecarea rănilor care nu s-au închis încă complet" și "mijlocirea pentru Biserica din Nord".

Mesajul membrilor episcopatului coreean amintește și perioadele de progres în privința dialogului și cooperării dintre Nord și Sud, din anii '90, dar nu ezită să precizeze că a urmat din nou o perioadă în care "peninsula coreeană s-a aflat în impas înainte de a putea cultiva câmpurile cu plugul și secerile unite".

Documentul precizează, totodată, importanța Comisiilor pentru reconciliere națională înființate în fiecare dieceză, prin intermediul cărora Biserica din Coreea a început să ofere un sprijin vast și variat locuitorilor din Coreea de Nord, aflați în dificultate din cauza dezastrelor naturale și a problemelor economice, favorizând în mod activ schimbul prin dialog.

La fel ca Isus Cristos, "care a obținut pacea adevărată jertfindu-se pe sine", Biserica este chemată să se implice activ "pentru a lăsa generațiilor viitoare o împărăție a păcii", o pace care nu ia naștere "din supunerea celuilalt cu arme și forță militară, într-un climat de neîncredere și ură".

La final, episcopii coreeni îi îndeamnă pe credincioși să se roage pentru ca harul lui Dumnezeu să vindece suferința diviziunii. Amintind că Anul Sfânt 2025 coincide cu împlinirea a 80 de ani de la divizarea națiunii, toți coreenii sunt îndemnați să aibă încredere în iubirea și harul lui Dumnezeu, ca "Pelerini ai speranței".