Tineri din Dieceza de Iași, cândva ținut de misiune, misionari la rândul lor

PS Iosif Păuleţ a încredințat mandatul misionar unui grup de nouă voluntari din cadrul Centrului Misionar Diecezan de Iaşi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, 13 august, în capela Episcopiei Romano-Catolice de Iași – informează situl Episcopiei Romano-Catolice de Iași, ercis.ro, într-un articol semnat de Ana Petrina, secretara Centrului.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 19 august 2025. Cei nouă voluntari au plecat în Kenya sâmbătă, 9 august, pentru a desfășura un campus de vară destinat copiilor din Misiunea Maikona, precum şi celor din alte așezări temporare învecinate. Voluntarii vor rămâne la Maikona până în data de 4 septembrie a.c..

Este îmbucurător entuziasmul acestor tineri care au ales să cunoască direct, chiar și pentru o perioadă scurtă, viața unei Misiuni catolice românești din Kenya, mai ales că și noi, cei originari din Dieceza de Iași, suntem fiii și fiicele unui ținut care a cunoscut cândva generozitatea unor misionari străini, veniți pentru a ni-l face cunoscut pe Cristos. Iar generozitatea lor misionară nu a rămas neroditoare asemenea unui talant îngropat ci, chiar și după secole, se demonstrează fructuoasă prin preoți care, însuflețiți de sentimente alese, se oferă să-i slujească lui Isus și să-l vestească în ținuturi îndepărtate, locuite de oameni uitați de lume dar dragi inimii lui Dumnezeu.

Articolul citat descrie primirea "cu braţele deschise şi cu multă căldură", de către PS Iosif Păuleţ, a tinerilor misionari în Kenya, "arătându-și sprijinul şi încurajându-i pe voluntari în activitatea frumoasă pe care şi-au propus să o îndeplinească".

Vă oferim câteva paragrafe din articolul "Iași: Mandat misionar unor tineri voluntari pentru Misiunea Maikona din Kenya":

Preasfinţitul Iosif le-a încredinţat voluntarilor Evanghelia şi crucea misionară, îndemnându-i să fie semne vizibile ale lui Cristos, vestitori curajoşi ai evangheliei şi mărturisitori credibili ai adevărului şi ai iubirii, pentru ca toţi să cunoască şi să iubească un singur Dumnezeu. Aceste cuvinte şi întregul moment au avut o însemnătate deosebită pentru voluntari: "Dieceza noastră de Iaşi vă trimite astăzi pe voi, dragi voluntari, în misiunea din Kenya, pentru a evangheliza prin exemplul şi prin activitatea voastră. Să nu uitaţi să faceţi toate acestea nu spre lauda proprie, ci spre mărirea şi gloria lui Dumnezeu".

În final le-a oferit un rozariu misionar şi i-a îndemnat să se roage, promiţându-le în acelaşi timp că şi el îi va purta pe toţi în gând şi rugăciune. Le-a urat apoi să ajungă cu bine în misiune şi să se întoarcă cu amintiri frumoase acasă. (…)

Timp de cinci luni – informează situl ercis.ro – cei nouă voluntari, coordonați de preotul Florin-Petru Sescu, au pregătit toate materialele necesare campusului intitulat: "Iosif - regele viselor" (cf. Gen 37-50). Au fost pregătite materialele catehetice şi jocurile, nu numai în limba română, ci şi în engleză. Materialele pregătite în limba engleză au fost trimise preotului Cezar Chelaru-Dămoc, misionar al Diecezei de Iaşi, pentru a le oferi dinainte celor 60 de copii și adolescenți kenyeni din misiune (…).