UISG. Zi de rugăciune și post pentru pace

Zi de post si rugăciune pentru pace. Inițiativa a fost lansată de Uniunea Internațională a Superioarelor Generale, pentru data de 14 august, ajunul sărbătorii ”Adormirea Maicii Domnului”: ”ca femei prezente în periferiile lumii și cufundate în suferințele umanității, simțim urgența de a ridica vocea, de a ne uni inimile și de a acționa”.

Gaza, Sudan, Ucraina, Haiti, Republica Democratică Congo, Siria, Myanmar. Rănile lumii sunt sub ochii tuturor. Chipuri marcate de durere, case distruse, comunități destrămate. Cel mai mare preț îl plătesc adesea femeile și copiii. De aceea, UISG - Uniunea Internațională a Superioarelor Generale - lansează un apel puternic: ”pe 14 august 2025, în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, va avea loc o zi mondială de post și rugăciune pentru pace, la care sunt invitate toate comunitățile călugărești și toți cei care doresc să se alăture”.

Gesturi concrete propuse

”Nu putem aștepta. Pacea se construiește. Și se construiește împreună” – reiterează apelul. Într-o lume marcată de violență, UISG continuă să creadă că lumina Evangheliei, a dreptății și a fraternității poate încă să strălucească. Împreună cu Preasfânta Fecioară Maria, Maica speranței, călugărițele se unesc în rugăciune și mărturie. Trei sunt gesturile concrete pe care călugărițele le propun prin această inițiativă: să se roage împreună și să reflecteze asupra Cuvântului lui Dumnezeu, în lumina războaielor și crizelor actuale; să ceară dreptate și reconciliere, îndemnând autoritățile civile și ecleziastice să urmeze căi de pace, dezarmare și protejare a drepturilor omului; să acționeze cu solidaritate concretă, sprijinind pe cei care suferă, prin asociații de primire și ajutor umanitar.

Declarația UISG

”Într-o lume sfâșiată de război și inumanitate, nu putem rămâne spectatori tăcuți. În fiecare zi vedem chipuri marcate de durere, vieți distruse, popoare private de demnitate și pace, în special femeile și copiii. Ca femei ale speranței, înrădăcinate în credință și cufundate în rănile timpului nostru, simțim nevoia profundă de a ne ridica vocea și de a ne uni inimile. Ca femei la frontieră, care merg alături de cei care suferă, ascultând strigătul celor săraci și al pământului, avem responsabilitatea de a construi comuniune, de a proteja viața și de a cere dreptate”.

O invitație pentru toți

Călugărițele din Uniunea Internațională a Superioarelor Generale, invocând spiritul de comuniune și coresponsabilitate evanghelică, invită pe toți să se unească într-un act colectiv de rugăciune, discernământ și mărturie, pentru ca pacea să nu fie doar sperată, ci și construită. Data aleasă pentru această zi de post și rugăciune este 14 august, invocând mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Maica păcii, a cărei sărbătoare este celebrată pe 15 august. Să ne încredințăm ei, pentru ca să răspundă cu tandrețe la strigătele popoarelor și să ne învețe cum să fim o prezență umilă și profetică în locurile suferinței.