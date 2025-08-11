Mulți tineri participă la pelerinajul diecezei de Roma la Lourdes

Pe 28 august a.c., 150 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani vor ajunge la sanctuarul marian de la Lourdes cu autocarul, în timp ce adulții vor sosi cu avionul pe 29, împreună cu cardinalul vicar Baldo Reina. Grupul de 600 de persoane va participa la un program comun. Călugărița Nazzaro, directoarea ”Opera Romana Pellegrinaggi”, despre răspunsul tinerilor sub 30 de ani: ”Am primit foarte multe cereri, a trebuit să oprim înscrierile”.

Vatican News

Pentru prima dată, la tradiționalul pelerinaj la Lourdes al diecezei de Roma, organizat de ”Opera Romana Pellegrinaggi”, se vor alătura, grație Oficiului diecezan pentru pastorația tinerilor, și 150 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani. Tinerii vor pleca cu autocarul pe 28 august și se vor întoarce la Roma pe 2 septembrie. În micul oraș francez, ei se vor alătura celorlalți pelerini adulți, care vor ajunge la sanctuarul marian cu avionul pe 29 august și vor rămâne acolo până pe 1 septembrie.

”Calea Crucii” scrisă de tineri

Cei șase sute de pelerini vor fi însoțiți de cardinalul Baldo Reina, vicarul papei pentru dieceza de Roma. Alături de grup se va afla și călugărița Rebecca Nazzaro, directoarea ”Opera Romana Pellegrinaggi” (Orp), uimită de entuziasmul cu care tinerii au aderat la inițiativă. ”Răspunsul noilor generații a fost foarte mare, atât de mare încât a trebuit să oprim înscrierile”, comentează într-o notă a Vicariatului Romei. ”Va fi minunat să ne rugăm împreună cu restul grupului; multe activități vor fi desfășurate în comun, în timp ce altele vor fi separate. ”Calea Crucii”, adaugă sora Nazzaro, ”a fost scrisă de tineri, care au pregătit și un moment de sărbătoare finală pentru a-l împărtăși cu grupul”. Având în vedere succesul acestei formule mixte, tineri și adulți împreună, Opera Romana Pellegrinaggi intenționează să reproducă acest format și pentru alte pelerinaje. ”Punem la dispoziție marea noastră structură pentru oferte specifice, pentru tineri, la prețuri foarte accesibile, pentru a le da posibilitatea de a participa. Pentru că pelerinajul, așa cum a spus papa Leon al XIV-lea la Tor Vergata, este un instrument important de evanghelizare, prietenie și fraternitate”, concluzionează directoarea Orp.

Program comun

Programul comun este bogat: de la Calea Crucii la cateheză, de la Liturghia internațională la vizita la locurile în care a trăit Sfânta Bernadeta, de la recitarea Sfântului Rozariu – transmis în direct pe 30 august pe Tv2000 – la procesiunea cu torțe, până la sărbătoarea de duminică, 31 august, animată chiar de tineri.

Lourdes, speranță pentru tineri

”Prezența tinerilor este valorificată în cadrul pelerinajului diecezan”, reflectă preotul Alfredo Tedesco, directorul Oficiului diecezan pentru pastorația tinerilor. ”Deja în trecut s-a încercat implicarea lor, dar de data aceasta se va face cu mai multă profunzime și intensitate. Există o legătură profundă între tineri și tema sănătății fizice, mentale și spirituale. Suferința face parte din viața lor: există disconfort, singurătate, urgență educațională. Lourdes poate fi un loc simbolic, o cheie a speranței. Fecioara Maria, ca figură maternă, de vindecare, de prezență primitoare, poate reprezenta pentru ei un semn puternic”.

”Acest pelerinaj”, concluzionează don Tedesco în nota Vicariatului de la Roma, ”este și un răspuns concret la o generație care are nevoie să se simtă ascultată, însoțită, vindecată și iubită”.