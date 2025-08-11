Biserica din Haiti salută apelul papei Leon în favoarea populației supusă violenței

Conferința episcopală haitiană a mulțumit papei Leon al XIV-lea pentru intervenția sa despre Haiti la rugăciunea ”Angelus” din 10 august 2025.

Vatican News – 11 august 2025

Conferința episcopală din Haiti și-a exprimat recunoștința față de papa Leon al XIV-lea după apelul său în favoarea populației haitiene transmis cu ocazia rugăciunii ”Angelus Domini” din 10 august 2025. ”Situația populației din Haiti”, a spus papa Leon, ”este din ce în ce mai disperată. Vin una după alta știri despre omucideri, violențe de tot felul, trafic de ființe umane, exilări forțate și răpiri de persoane. Adresez un apel cordial tuturor responsabililor pentru ca ostaticii să fie eliberați imediat și cer susținerea concretă a comunității internaționale pentru a crea condiții sociale și instituționale care să permită haitienilor să trăiască în pace”.

”Îi mulțumim Sfântului Părinte”, a spus arhiepiscopul de Port-au-Prince, mons. Max Leroy Mesidor, ”pentru acest strigăt în favoarea poporului haitian, pentru acest apel adresat comunității internaționale pentru ca să se ocupe mai mult și mai concret de situația din Haiti”.

”Acest apel”, a reluat prelatul, ”traduce solicitudinea Sfântului Părinte față de popoarele aflate în dificultate și pentru victimele injustiției, războiului și violenței. În vocea papei Leon răsună vocea Bisericii din Haiti care nu încetează să invoce sfârșitul violenței și o conștientizare din partea celor care seamănă doliu în familii și a tuturor persoanelor care îi susțin într-un fel sau altul”.

”Crimele nu mai cunosc limite în țara noastră”, a remarcat cu amărăciune arhiepiscopul haitian. ”O dovadă a acestei realități este răpirea a opt persoane, printre care se află un copil de la orfelinatul «Sainte Hélène di Kenscoff» [din sudul capitalei haitiene – n.r.]. Această barbarie este unul din numeroasele semne de faliment al statului și al unei societăți care pierde sensul vieții și al demnității umane”.

”Acest strigăt al Sfântului Părinte”, subliniază mons. Mesidor, ”trebuie să aibă un ecou în primul rând în inimile haitienilor, căci nouă ne revine în principal să organizăm țara în jurul unui proiect comun și să susținem promovarea dialogului în spirit de non-violență și de dreptate. Dar pentru ca să existe un dialog și o conferință națională este necesar ca armele să tacă și să se renunțe la violență. Îi mulțumim din toată inima papei Leon. Ne alăturăm cu rugăciunea noastră la rugăciunea sa pentru ca Dumnezeu să ajute poporul haitian să se elibereze de toate lanțurile care îi împiedică dezvoltarea, precum violența grupurilor armate, lipsa conștiinței patriotice și luptele meschine pentru putere și bani. Fie ca acest Jubileu al speranței să întărească credința poporului lui Dumnezeu din Haiti și să aducă un timp de har și de binefaceri pentru noi, haitienii, căci speranța în Dumnezeu nu dezamăgește niciodată”.