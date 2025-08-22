Pizzaballa: Prin post și rugăciune, inima oamenilor se poate schimba

Chiar și într-un loc unde, pe moment, este aproape imposibil a-l recunoaște pe celălalt, puterea rugăciunii deschide persoanele la încredere și la dorința de a construi binele: este speranța exprimată de patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, cu prilejul zilei de post și rugăciune pe care Leon al XIV-lea a convocat-o pentru 22 august 2025.

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Gratitudine pentru atenția constantă a papei și speranță în schimbarea inimilor. Patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, și-a exprimat aceste simțăminte înainte de ziua de post și rugăciune convocată de Leon al XIV-lea pentru 22 august, când Biserica catolică celebrează comemorarea liturgică a Fericitei Fecioare Maria, regină. La finalul audienței generale din 20 august a.c., pontiful a adresat credincioșilor invitația de a-l ruga cu stăruință pe Domnul pentru ca ”să acorde pace și dreptate” celor care suferă din cauza conflictelor armate, în special în Țara Sfântă și Ucraina.

Rugăciune, post și privirea către Dumnezeu

”Suntem recunoscători pentru atenția acordată păcii, o temă asupra căreia papa a revenit de multe ori și, aproape întotdeauna, este o temă sensibilă, la care noi ținem foarte mult”, afirmă patriarhul. Nu este prima dată când ne angajăm să ținem zile de post și rugăciune, s-au făcut și în trecut, dar în acest moment este singurul lucru pe care-l putem face: să ne rugăm și să postim pentru a păstra atenția îndreptată către Dumnezeu. Este singurul lucru pe care-l putem face în acest moment pentru ca inima oamenilor să se schimbe”.

Rugăciunea nu este o formulă magică

Cu toate acestea, a spus cu îngrijorare Pizzaballa, nu trebuie să ne încredințăm rugăciunii ca și cum aceasta ar fi ”o formulă magică prin care se rezolvă problemele”. Rugăciunea este folos pentru a schimba inimile: a se apropia într-un alt fel de rugăciune ar sfârși prin a crea ”numai frustrare”. Rugăciunea este de folos pentru a deschide inimile într-un context de ură și de respingere a celuilalt, cum este realitatea creată în acest moment de război și de lipsa păcii. ”Inima trebuie să rămână mereu deschisă la încredere, la dorința de a face binele, de a construi binele. Aceasta este forța rugăciunii, mai ales în Țara Sfântă, unde a-l recunoaște pe celălalt este aproape imposibil în acest moment”.

Inima omului se poate schimba

Rugăciunea și postul vor da tărie mai ales celui care trăiește într-un loc devastat de moarte și de violență, unde cuvântul pace pare că nu-și mai găsește un loc. ”Nu-și găsește un loc în instituții, nu-l găsește în marile organizații, fie politice și, vai, chiar religioase, nu găsește un loc în mijlocul persoanelor, mișcărilor, grupurilor și asociațiilor care nu acceptă această derivă. Rugăciunea folosește, de asemenea, pentru a crea această legătură cu persoanele de toate credințele care, în pofida a toate, au încă voința de a crede că inima omului, chiar și în Țara Sfântă, se poate schimba”.

Puterea rugăciunii

Ziua de post și rugăciune va confirma faptul că ”Cristos nu este absent la Gaza”, după cum spunea tot Pizzaballa în cadrul conferinței de presă cu patriarhul ortodox al Ierusalimului, Teofil al III-lea, organizată pe 22 iulie la întoarcere de la vizita pe care au făcut-o împreună în comunitatea creștină din Gaza în urma bombardării bisericii catolice ”Sfânta Familie”. ”Cunoscând comunitatea”, a spus patriarhul latin, ”pot să afirm că forța lor vine chiar din rugăciune, din tăria de a rezista în interiorul acelei situații teribile. Ne aflăm înainte de nu știm ce, nu știm ce se va întâmpla odată cu această ocupație care a început, ce se va întâmpla cu noi, cu vecinii noștri, cu toți. Dar puterea lor de a rezista, de a căuta să-i ajute pe toți în ciuda a toate, de a duce ceva de mâncare, de a distribui medicamente, etc., această putere vine întocmai din rugăciune, după cum faptul de a rămâne împreună numai rugăciunea îl poate da”.

Vineri se vor înălța rugăciuni în Țara Sfântă, credincioșii se vor ruga pentru ei înșiși, pentru vecinii lor, pentru ca pacea să predomine, pentru a pune capăt unei îngrijorări care nu-l părăsește pe nimeni, căci nu pot să nu fie preocupați pentru ceea ce se poate întâmpla la Gaza. ”Știrile pe care primim din teritoriu”, afirmă prelatul catolic, ”sunt confuze. Nu a existat un ordin direct de evacuare, dar se combate din ce în ce mai aproape de zona noastră, în timp ce zonele din apropierea noastră au fost evacuate. Noi suntem acolo, așteptând să înțelegem ce este de făcut”.