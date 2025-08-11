Episcopii din India condamnă atacurile anticreștine din Orissa

În seara zilei de 6 august a.c., un grup de aproximativ 70 de persoane a atacat doi preoți și un catihet, în satul Jaleswar. ”Este o încălcare flagrantă a drepturilor constituționale și a demnității umane”, denunță Conferința Episcopală din India, exprimându-și îngrijorarea față de climatul de persecuție la care este supusă minoritatea creștină din statul din estul țării.

Valerio Palombaro – Cetatea Vaticanului

Condamnare fermă din partea Conferinței Episcopale din India (Cbci) pentru atacul care a provocat rănirea a doi preoți catolici și a unui catihet, în localitatea Jaleswar, parte a diecezei de Balasore, din statul Orissa, situat în estul Indiei, în seara de 6 august a.c.

Un parcurs ”tulburător” de violență

Într-o notă difuzată în data de 8 august a.c., episcopii indieni încadrează acest episod ca ”parte a unui parcurs tulburător de violență împotriva minorităților creștine din țară”. Atacul a avut loc în seara zilei de miercuri, 6 august, când parohul bisericii ”Sfântul Toma” din Jaleswar, preotul Lijo Nirappel, însoțit de un alt preot, două călugărițe și un catihet, se întorcea la parohie după ce a celebrat o liturghie pentru a doua comemorare a morții a doi cetățeni catolici dintr-un sat din apropiere. Cele două călugărițe au fost salvate de câteva femei din localitate, în timp ce, cei doi preoți și catihetul au fost opriți, abuzați și bătuți, fiind acuzați de ”convertire religioasă”. Telefonul mobil al părintelui Lijo ar fi fost confiscat, în timp ce catihetul a fost bătut brutal și motocicleta lui a fost avariată.

Încălcarea drepturilor constituționale ale minorităților

Mulțimea care i-a atacat pe cei doi preoți și pe catihet, ar fi fost formată dintr-un grup de aproximativ 70 de persoane, dintre care multe nu erau din localitate. Potrivit Cbci, acest atac este ”o încălcare flagrantă a drepturilor constituționale și a demnității umane”, în timp ce ”tendința crescândă spre violență în grup reprezintă o amenințare serioasă la adresa coexistenței pașnice”. Din acest motiv, continuă nota episcopilor, guvernul local din Orissa ar trebui să acționeze rapid pentru a identifica și urmări autorii atacului și pentru a asigura siguranța minorităților. Potrivit portalului de informații Uca news, cele trei persoane ar fi fost atacate de peste 70 de persoane aparținând grupului extremist hindus Bajrang Dal, în cadrul unei ambuscade planificate.

Atacurile din Orissa

Ceea ce s-a întâmplat ridică îngrijorări cu privire la climatul de intoleranță religioasă și violență din Orissa, unde creștinii reprezintă 2,7% dintr-o populație de 42 de milioane de oameni, dintre care peste 90% sunt hinduiști. Acest stat din estul Indiei nu este străin de persecuțiile împotriva creștinilor. În timpul revoltelor din august 2008, din districtul Kandhamal, aproximativ 100 de creștini au fost uciși și peste 50.000 au fost obligați să-și părăsească casele. Au fost distruse 395 de clădiri, printre care biserici și lăcașuri de cult, și 6.500 de case, diverse instituții educaționale, sociale și sanitare au fost devastate și jefuite. Iar episodul din 2008 nu a fost unul izolat: potrivit datelor Forumului creștinilor uniți (UFC), în statul Orissa au avut loc cel puțin 40 de atacuri împotriva creștinilor.