Conferința Episcopală Italiană se alătură zilei de post și rugăciune pentru pace

Cardinalul Matteo Zuppi, președintele Conferinței Episcopale Italiene se unește invitației papei Leon al XIV-lea, de la audiența generală de miercuri, 20 august a.c., adresată tuturor credincioșilor, de a o implora pe Sfânta Maria, Regina păcii, ”să îndepărteze oroarea războiului de la toate popoarele și să lumineze mințile celor cu responsabilități politice și diplomatice”, se specifică într-un comunicat al CEI.

Vatican News

Biserica din Italia aderă la invitația papei Leon de a ”trăi ziua de 22 august a.c., în post și rugăciune” pentru a-L implora pe Domnul ”să ne dăruiască pace și dreptate și să șteargă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor în curs”; invitația fiind exprimată miercuri, 20 august a.c., la finalul audienței generale. Și a cerut comunităților ecleziale să invoce darul reconcilierii pentru pământul nostru, care, a subliniat pontiful, ”continuă să fie rănit de războaiele din Țara Sfântă, din Ucraina și din multe alte regiuni ale lumii”.

Zuppi: Regina păcii să înlăture oroarea războiului

Într-un comunicat al Conferinței Episcopale Italiene, cardinalul Matteo Zuppi, arhiepiscop de Bologna și președinte al CEI, alăturându-se ”apelului urgent al Sfântului Părinte”, subliniază că ”persistența situațiilor de violență, ură și moarte, ne obligă să ne intensificăm rugăciunile pentru o pace dezarmată și dezarmantă, implorând-o pe Preasfânta Fecioară Maria, Regina păcii, să înlăture oroarea războiului din fiecare popor și să lumineze mințile celor cu responsabilități politice și diplomatice”.

Pacea nu este o utopie spirituală, ci un drum umil

Zuppi amintește de cuvintele papei adresate Conferinței Episcopale Italiene, la audiența din 17 iunie: ”Pacea nu este o utopie spirituală: este un drum umil, alcătuit din gesturi zilnice, care împletește răbdarea și curajul, ascultarea și acțiunea. Și care astăzi, mai mult ca niciodată, necesită prezența noastră atentă și generatoare”.