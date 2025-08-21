Căutare

roromână
Conferința Episcopală Italiană se alătură zilei de post și rugăciune pentru pace

Cardinalul Matteo Zuppi, președintele Conferinței Episcopale Italiene se unește invitației papei Leon al XIV-lea, de la audiența generală de miercuri, 20 august a.c., adresată tuturor credincioșilor, de a o implora pe Sfânta Maria, Regina păcii, ”să îndepărteze oroarea războiului de la toate popoarele și să lumineze mințile celor cu responsabilități politice și diplomatice”, se specifică într-un comunicat al CEI.

Biserica din Italia aderă la invitația papei Leon de a ”trăi ziua de 22 august a.c., în post și rugăciune” pentru a-L implora pe Domnul ”să ne dăruiască pace și dreptate și să șteargă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor în curs”; invitația fiind exprimată miercuri, 20 august a.c., la finalul audienței generale. Și a cerut comunităților ecleziale să invoce darul reconcilierii pentru pământul nostru, care, a subliniat pontiful, ”continuă să fie rănit de războaiele din Țara Sfântă, din Ucraina și din multe alte regiuni ale lumii”.

Zuppi: Regina păcii să înlăture oroarea războiului

Într-un comunicat al Conferinței Episcopale Italiene, cardinalul Matteo Zuppi, arhiepiscop de Bologna și președinte al CEI, alăturându-se ”apelului urgent al Sfântului Părinte”, subliniază că ”persistența situațiilor de violență, ură și moarte, ne obligă să ne intensificăm rugăciunile pentru o pace dezarmată și dezarmantă, implorând-o pe Preasfânta Fecioară Maria, Regina păcii, să înlăture oroarea războiului din fiecare popor și să lumineze mințile celor cu responsabilități politice și diplomatice”.

Pacea nu este o utopie spirituală, ci un drum umil

Zuppi amintește de cuvintele papei adresate Conferinței Episcopale Italiene, la audiența din 17 iunie: ”Pacea nu este o utopie spirituală: este un drum umil, alcătuit din gesturi zilnice, care împletește răbdarea și curajul, ascultarea și acțiunea. Și care astăzi, mai mult ca niciodată, necesită prezența noastră atentă și generatoare”.

21 august 2025, 10:31
