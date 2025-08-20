Caritas Internationalis: apel pentru apărarea lucrătorilor umanitari

”Onorați-i pe cei căzuți și apărați-i pe cei vii”. În ajunul Zilei mondiale a ajutorului umanitar, marcată pe 19 august a.c., Caritas Internationalis a lansat un apel pentru a-i aminti pe cei care lucrează zilnic pentru a duce ajutor în întreaga lume, opunându-se violenței și riscându-și propria siguranță.

Vatican News

Numai în 2024, peste 380 de lucrători umanitari au fost uciși în 20 de țări diferite, în timp ce își îndeplineau misiunile. Această tendință nu dă semne de diminuare, iar anul 2025 pare să fie și mai rău, cu cel puțin 128 de persoane ucise în primele cinci luni ale anului în 17 zone de criză. De Ziua mondială a lucrătorilor umanitari, Caritas Internationalis a lansat un apel pentru a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața ducând ajutoare în perioade de criză și îndeamnă guvernele să combată impunitatea pentru atacurile împotriva civililor și a lucrătorilor umanitari.

Angajamentul religiilor pentru pace

Caritas Internationalis, ramura globală de ajutor umanitar a Bisericii catolice, se angajează să amplifice vocile liderilor religioși și ale credincioșilor șocați de atrocitățile comise în Gaza, Sudan, Sudanul de Sud, Ucraina, Myanmar și alte zone de conflict și îi invită pe cei aflați la putere să pună capăt violenței, recunoscând demnitatea intrinsecă și valoarea fiecărei vieți umane. Prezentă în peste 162 de țări și teritorii, confederația Caritas are o vastă experiență în ceea ce privește riscurile cu care se confruntă lucrătorii de prim ajutor în prima linie a zonelor de conflict. În țări diverse precum Sudanul de Sud, Columbia și Republica Democrată Congo, Biserica locală este mereu prezentă, oferind ajutor și protecție chiar și atunci când toate celelalte agenții umanitare trebuie să se retragă din cauza forței majore.

Un apel la acțiune

”Opinia publică mondială urmărește ororile la care sunt supuși civilii și lucrătorii umanitari în Gaza, Sudan, Ucraina și în alte părți, prin intermediul știrilor și al rețelelor de socializare”, a declarat Alistair Dutton, secretar general al Caritas Internationalis, menționând că ”pentru personalul Caritas care lucrează în prima linie a conflictelor, aceasta este realitatea zilnică a muncii lor”. Prin urmare, organizația umanitară le cere tuturor, cu ocazia Zilei mondiale a ajutorului umanitar, să se întrebe ce pot face ei și guvernele lor pentru a-i ajuta pe cei care asistă oamenii din zonele de război și pentru a pune capăt violenței împotriva civililor. ”Dacă nu va exista un angajament real și o responsabilitate concretă”, reiterează Dutton, ”atrocitățile vor continua”.

Respect pentru dreptul internațional umanitar

”Nevoia unei mai mari protecții, sprijin și responsabilitate a ajuns acum într-un stadiu critic. Din acest motiv, în Ziua mondială a ajutorului umanitar, solicităm urgent o mai mare protecție pentru lucrătorii umanitari și pentru civili și un angajament politic reînnoit față de dreptul internațional umanitar”, se specifică în apelul Caritas Internationalis. În acest sens, Caritas Internationalis amintește de cuvintele papei Leon al XIV-lea din timpul recentei întâlniri cu organizațiile pentru ajutorarea Bisericilor orientale: ”Este trist să vedem că forța dreptului internațional și a dreptului umanitar pare că nu mai este obligatorie, fiind înlocuită de presupusul drept de a constrânge pe alții prin forță”.

Un an dramatic

”Anul 2025”, se citește în apelul Caritas Internationalis, ”a fost unul dintre cei mai sângeroși ani pentru lucrătorii umanitari: cu această ocazie, ne amintim și de colegii pe care i-am pierdut în ultimii ani, inclusiv de Viola Al Amash și Issam Abedrabbo de la Caritas Ierusalim și de alți colegi de la Caritas, care și-au pierdut viața în Mariupol, Ucraina și Niger. Dar mai presus de toate, cerem, clar și fără ezitare, protecția celor care își dedică viața slujirii altora. Angajamentul lor ne îndeamnă nu doar să-i onorăm, ci și să acționăm”.

Ziua mondială

Această zi a fost instituită de ONU pentru a comemora atacul din 19 august 2003 de la Bagdad, Irak, soldat cu moartea a 22 de persoane, inclusiv trimisul special al ONU, Sergio Vieira De Mello. De atunci, această dată a devenit un simbol al angajamentului și sacrificiului pentru binele comun, atrăgând atenția asupra necesității de a proteja munca lucrătorilor umanitari, care se desfășoară adesea în contexte extrem de riscante.