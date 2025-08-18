Filoni: Fie ca mormintele în care omenirea și-a îngropat conștiința să fie deschise

Marele maestru al Ordinului ecvestru al Sfântului Mormânt a celebrat Liturghia ”Adormirii Maicii Domnului” la abația ”Dormitio” a Mariei, din Ierusalim. El s-a rugat ca Sfânta Maria, fiică aleasă a acestei Țări Sfinte, să deschidă ”inimile și mințile celor responsabili ai popoarelor”. În ultimele zile, la Sfântul Mormânt, s-au făcut rugăciuni după intențiile pontifului. Cardinalul va vizita Betleemul, Nazaretul și Marea Galileii.

Elena Dini

”Această zi de la mijlocul lunii august este consacrată în Biserică, prin străvechea tradiție istorico-liturgică, cinstirii Paștelui Mariei, Maica Domnului; o sărbătoare cunoscută și sub numele de Transitus al Fecioarei, sau Dormitio a Mariei, sau, în mod obișnuit, ”Adormirea Maicii Domnului”. Astfel a început omilia rostită pe 15 august a.c., la abația benedictină Dormitio din Ierusalim, marele maestru al Ordinului ecvestru al Sfântului Mormânt din Ierusalim, cardinalul Fernando Filoni. Sosit în Țara Sfântă la invitația abatelui acestui loc sacru, preotul Nikodemus Schnabel, O.S.B., pentru a celebra această solemnitate, cardinalul Filoni a adus cu sine, într-un moment atât de complex și tragic pentru acest pământ, intențiile de pace a 30.000 de cavaleri ai Ordinului Sfântului Mormânt și o rugăciune de încredințare pentru începutul ministerului petrin al papei Leon al XIV-lea, căruia cardinalul i-a scris înainte de plecare și, pentru ale cărui intenții, a celebrat o Liturghie la Sfântul Mormânt.

În ce sens ne privește ”Adormirea Maicii Domnului”?

În 1950, papa Pius al XII-lea a proclamat dogma ”ridicării Mariei în slava cerească, cu trupul și sufletul”, conform căreia, în trecerea ei glorioasă de pe acest pământ, trupul Mariei a fost ”păstrat neatins de orice prihană a păcatului strămoșesc”. ”Putem astfel crede”, a declarat marele maestru al Ordinului Sfântului Mormânt, ”că Paștele Mariei urmează Paștelui Domnului Isus”. Apoi le-a adresat o întrebare clară celor prezenți, cu siguranță mai puțini decât de obicei, într-un Ierusalim golit de pelerini: ”Cum contribuie ridicarea Mariei la cer, la călătoria noastră, la viața noastră? În ce sens ne privește? Este pur și simplu o «doctrină» sau înseamnă altceva?”. ”Ca răspuns”, a continuat el, ”aș dori să revin la un gând al papei Benedict al XVI-lea, care, într-o omilie pentru această solemnitate, a vorbit despre o triplă dimensiune a Adormirii: prin Maria vedem că în Dumnezeu există loc pentru om; Dumnezeu nu este închis în sine, nu este indiferent față de umanitate; că Maria, ca o Arcă Sfântă, aduce prezența lui Dumnezeu umanității; și că în umanitate poate exista loc pentru Dumnezeu”.

Schnabel: Trupurile și sufletele au un viitor indestructibil cu Dumnezeu

Abatele Nikodemus Schnabel, de asemenea cavaler ecleziastic al Ordinului Sfântului Mormânt, a găzduit nu doar pe cardinalul Filoni, ci și un mic grup de tineri care trăiesc o perioadă de apropiere și discernământ față de viața monahală. Aceste prezențe mici, dar semnificative, într-un pământ istovit, așteaptă întoarcerea pelerinilor, care, în special pentru creștinii locali care lucrează în locurile sfinte și conduc pelerinaje, reprezintă un sprijin necesar în credința lor și în viața lor concretă și economică. ”În oceanul actual de suferință”, a spus abatele de la Dormitio, ”sărbătoarea sfintei noastre patroane este ca un Paște de vară care dă speranță: într-un moment în care oamenii sunt chinuiți în trup și suflet, celebrăm faptul că trupurile și sufletele noastre au un viitor indestructibil cu Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Maria este o promisiune de speranță pentru noi toți”.

Filoni: Să se deschidă mormintele acolo unde umanitatea și-a îngropat conștiința

Cardinalul Filoni, care l-a vizitat recent pe Patriarhul latin al Ierusalimului și mare prior al Ordinului Sfântului Mormânt, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, și care va face și un scurt pelerinaj privat pentru a se ruga în locurile sfinte din Betleem, Nazaret și de pe Marea Galileii, a concluzionat: ”Trăim în Țara Sfântă în zile foarte triste, din cauza urii și resentimentelor care orbesc mințile și inimile celor care fac referință la ea pentru acțiunile lor politice, sociale și religioase. Din cauza acestei uri și resentimente, oamenii sunt uciși, distruși și anihilați prin acte de violență fără precedent. […] Fie ca Maria, fiica aleasă a acestei Țări Sfinte, să deschidă inimile și mințile celor responsabili ai popoarelor și să mijlocească pe lângă Fiul ei - care, ca la Cana Galileii, nu-i va refuza intervenția sa iubitoare pentru nevoile unei lumi aflate în nevoie - astfel încât pietrele care închid mormintele în care omenirea pare să-și fi îngropat conștiința să se rostogolească ca în ziua Paștelui lui Cristos”.