Bisericile din Europa și "Timpul Creației"

Într-o declarație comună a președinților Consiliului Conferințelor Episcopale Europene (CCEE) și ai Conferinței Bisericilor Europene (CEC) pentru ”Timpul Creației 2025”, ei reflectă asupra viziunii profetului Isaia despre o ”grădină a păcii” și îndeamnă comunitățile să îmbrățișeze o viață modestă, respectând darurile creației și respingând exploatarea oamenilor și a resurselor naturale.

Vatican News

CEC și CCEE fac apel la ”pace cu Creația”, în timp ce creștinii din întreaga lume se pregătesc să celebreze ”Timpul Creației”, care va avea loc între 1 septembrie și 4 octombrie a.c. Declarația comună este semnată de arhiepiscopul Nikitas de Thyateira și Marea Britanie, președintele CEC, și de arhiepiscopul Gintaras Grušas, președintele CCEE. Președinții reflectă asupra viziunii profetului Isaia despre o ”grădină a păcii” și îndeamnă comunitățile să îmbrățișeze o viață modestă, respectând darurile creației și respingând exploatarea oamenilor și a resurselor naturale. ”Căutarea păcii cu creația nu este un ideal abstract, ci un angajament zilnic”, afirmă președinții, ”o invitație de a trăi într-un mod care onorează dătătorul vieții”. Ei mai adaugă: ”Lumea noastră de astăzi cu greu poate fi considerată o grădină a păcii”. Totuși, la fel ca Isaia, credem că revenirea la un stil de viață înrădăcinat în încredere și devotament față de Dumnezeu poate oferi o alternativă la catastrofă.

În vederea COP30 de la Belém

Declarația comună leagă acest apel al tuturor bisericilor de a proteja creația cu viitoarea Conferință a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP30) de la Belém, în Brazilia. Președinții își exprimă speranța că liderii vor plasa nevoile persoanelor sărace și vulnerabile în centrul acțiunilor climatice și vor considera criza climatică ca o oportunitate de a remodela relațiile internaționale către binele comun.

Un timp de rugăciune și angajament

”Timpul Creației”, afirmă ei, este un timp de rugăciune, convertire și susținere, rugându-ne ca ”modul nostru de viață să reflecte ceea ce credem și mărturisim: «Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale» (Psalmul 19,2).” Declarația subliniază, de asemenea, că tema ”Pace cu Creația” se aliniază cu Charta Oecumenica revizuită, programată pentru semnare la sfârșitul acestui an, întărind unitatea creștină, cu angajamentul de a avea grijă de creație în întreaga Europă. Pe măsură ce comunitățile creștine din Europa se alătură acestui apel, CCEE și CEC invită toți credincioșii să contribuie la protejarea casei noastre comune și să promoveze un viitor just și sustenabil.

Căutarea păcii în timp de război

”În zilele noastre, lumea noastră cu greu poate fi considerată o grădină a păcii”, se arată în textul Declarației comune. ”Dimpotrivă, distrugerea umană și moartea cauzate de războaie și tulburări sociale în diferite țări și popoare ne influențează experiențele zilnice. Cu toate acestea, asemenea profetului Isaia, credem cu tărie că suntem chemați să căutăm pacea cu creația și că fiecare dintre noi este chemat să onoreze trăsăturile distinctive ale «dătătorului de viață»”.

Rugăciune pentru lideri

”În timp ce se angajează să protejeze clima noastră, ne vom ruga pentru toți liderii și participanții la cea de-a 30-a Conferință a partenerilor privind schimbările climatice (COP30), organizată de Națiunile Unite la Belém, în Brazilia, în perioada 10-21 noiembrie. Credem că actuala criză climatică reprezintă o oportunitate de a remodela relațiile internaționale către binele comun și de a crea un stil de viață mai echitabil și mai sustenabil pentru întreaga umanitate. De asemenea, sperăm că impactul politicilor privind schimbările climatice asupra persoanelor sărace și vulnerabile va rămâne în prezent în mințile și inimile liderilor și experților reuniți la conferință, având în vedere provocările sociale și de mediu interconectate ale timpului nostru”.