Nunțiul în Ucraina: Să ne rugăm neîncetat pentru ca Domnul să ne dăruiască pacea

În noaptea de 9 spre 10 iulie, orașul Kiev a fost ținta unui atac masiv cu drone și rachete balistice rusești. În capitală s-au auzit explozii puternice, au izbucnit incendii și au fost raportate victime. Clădirea Nunțiaturii Apostolice a fost, de asemenea, avariată. Colega noastră, Svitlana Dukhovych, a stat de vorbă cu nunțiul apostolic la Kiev, mons. Visvaldas Kulbokas, care a relatat despre situația bombardamentelor asupra capitalei Ucrainei.

Vatican News

11 iulie 2025. "Atacurile asupra orașului se intensifică din ce în ce mai mult, sunt mult mai frecvente, mult mai puternice decât atacurile – deși nu lipsite de intensitate – din ultimii trei ani. Chiar și aseară și în primele ore ale dimineții au fost zeci și zeci de rachete și drone. Îngrijorător este faptul că dronele au ca țintă cartiere civile. Am văzut cu ochii mei și am auzit unele drone îndreptate chiar în apropierea Nunțiaturii și a locuințelor. Nu știu ce căutau. Am auzit mai multe explozii, două dintre ele chiar foarte aproape. Am văzut, de asemenea, pagubele produse clădirilor civile: una la aproximativ 70 de metri distanță, alta la aproximativ 90 de metri distanță. Clădirea noastră a suferit, de asemenea, unele daune la corpul principal, de asemenea la garaj și la camerele de serviciu. Am adunat aproximativ zece bucăți destul de mari de șrapnel și cred că a fost mai degrabă o dronă decât o rachetă. Personalul nu a avut de suferit dar, desigur, este cutremurător să vezi exploziile care au loc chiar în imediata vecinătate" – a spus nunțiul apostolic la Kiev, mons. Visvaldas Kulbokas, descriind atacul masiv cu drone și rachete balistice rusești asupra Kievului, din noaptea de 9 spre 10 iulie.

Despre daunele suferite de cartierul din Kiev în care este situată Nunțiatura, reprezentantul Sfântului Părinte a relatat: "Acesta este situată într-o zonă foarte extinsă, numită Shevchenkivskyi, în care se află multe ambasade. Statisticile spun că această zonă a capitalei este cea mai afectată în ceea ce privește numărul de rachete și de drone, dacă nu punem la socoteală orașele din apropierea liniei frontului, cum ar fi Zaporizhzhia, Harkov, Kherson, Odessa, Sumy. Unele ajung la doar câteva sute de metri distanță de clădiri, dar în seara trecută unele au ajuns foarte aproape. Nu știm câte victime sunt deoarece, uneori, aceste cifre sunt cunoscute după una, două sau trei zile. În fiecare dimineață, la Sfânta Liturghie, ne rugăm pentru victime. Desigur, astfel de situații cauzează o serie de dificultăți: de exemplu, și astăzi, pentru a mia oară, personalul nostru nu a putut ajunge la timp la serviciu, deoarece nu există nicio posibilitate de deplasare, drumurile trebuie curățate de numeroase resturi și șrapnele. Însă, aceste situații ne fac să ne rugăm și mai mult, cerându-i Domnului să ne ofere El darul păcii dacă omenirea nu reușește să ajungă la ea."

Întrebat cum reușește să facă față sarcinilor zilei, după situații atât de dificile, precum atacul cu drone și rachete din noaptea de 9 spre 10 iulie, monseniorul Kulbokas a confirmat energia scăzută din timpul zilei, după nopți de nesomn: "Când auzim explozii atât de puternice, nu avem cum să dormim" – a spus – "deoarece trebuie să fim gata să părăsim clădirea în cazul în care ar lua foc".

"Rămânerea la etajele superioare ar fi prea nesăbuită, deoarece de acolo nu s-ar putea părăsi clădirea la timp, așa cum se întâmplă cu toate locuințele civile, atunci când sunt lovite. Pentru cei care rămân în viață, problema este să poată părăsi locuințele la timp, deoarece dronele, pe lângă unda de explozie, conțin și combustibil care arde. Printre altele, atât astăzi, cât și în ultimele zile, este imposibil să deschizi ferestrele, deoarece în tot orașul sunt incendii cauzate de aprinderea combustibilului rachetelor și al dronelor, care conține material toxic. De aceea, timp de câteva ore, este foarte periculos să respiri aerul din oraș" – a explicat reprezentantul Sfântului Scaun la Kiev.

Cu referire la intensificarea bombardamentelor, monseniorul Visvaldas Kulbokas a explicat: "Atacurile asupra orașului Kiev au fost întotdeauna frecvente [de la începutul invaziei pe scară largă, n.r.], dar se poate spune că au fost periodice în anii 2023-2024. Acestea au fost foarte intense chiar la începutul războiului, deci în februarie, martie 2022, dar acum – începând cu sfârșitul lunii mai, toată luna iunie și începutul lunii iulie – intensitatea a crescut foarte mult atât în ceea ce privește frecvența atacurilor cu rachete și drone de diferite tipuri, cât și în privința numărului acestora. De exemplu, în cazul dronele, exploziile au avut loc în decurs de trei ore. Apoi veneau rachetele. Trei ore înseamnă că auzi o dronă trecând și apoi aceeași dronă care revine, fără a ști ce țintă urmărește, dar o auzi ca și cum ar fi chiar deasupra capului tău. Apoi încă una, a cincea, a zecea, a douăzecea, a treizecea... un continuu. Apoi auzi exploziile; totul este extrem de intens."

În încheierea interviului, mons. Kulbokas a spus: "Acest moment mă îndeamnă să cer rugăciunea tuturor: am mare încredere în forța rugăciunii. Poate că unii dintre noi, care ne rugăm, nu suntem vrednici de harul Domnului, dar în acest an jubiliar ne încredințăm milostivirii sale și, prin urmare, îi îndemn pe toți să se roage, chiar și pe cei care simt că nu sunt vrednici, pe cei care cred că rugăciunea lor nu este îndeajuns de puternică: cu toții, împreună, să ne unim rugăciunile și să cerem, să repetăm această cerere către Domnul, astfel încât să ne dăruiască pacea. Le cer tuturor să se alăture rugăciunii pentru pace".