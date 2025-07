Întâlnirea de la Rimini, noi cărămizi pentru construirea viitorului

A fost prezentată la Roma următoarea ediție a evenimentului ”Meeting di Rimini”, care se va deschide pe 22 august a.c. La întâlnire, care a avut loc la Ambasada Italiei pe lângă Sfântul Scaun, au participat, printre alții, ambasadorul Francesco Di Nitto, președintele Fundației ”Meeting per l’Amicizia fra i Popoli”, Bernhard Scholz și ministrul pentru dizabilități, Alessandra Locatelli.

Vatican News – 12 iulie 2025

Vulnerabilitatea democrațiilor, polarizarea socială tot mai accentuată, concentrarea puterii economice în foarte puține mâini. Acestea sunt câteva dintre problemele grave ale timpului nostru care vor fi discutate în cadrul următoarei ”Întâlniri pentru prietenia între popoare de la Rimini”, care va avea loc între 22 și 27 august a.c. Ediția din acest an - prezentată la Roma în după-amiaza zilei de 9 iulie a.c., la sediul Ambasadei Italiei pe lângă Sfântul Scaun - are un titlu care nu ascunde dificultățile prezentului, ci se deschide spre speranță: ”În locurile pustii vom construi cu cărămizi noi”, o frază preluată de la T. S. Eliot. După salutul introductiv al ambasadorului Francesco Di Nitto, la Palatul Borromeo au luat cuvântul președintele Fundației ”Meeting per l’Amicizia fra i Popoli”, Bernhard Scholz, ministrul pentru dizabilități, Alessandra Locatelli, decanul Facultății de Teologie a Universității Pontificale a Sfintei Cruci, preotul Giulio Maspero, și președintele Comitetului național pentru cel de-al optulea centenar al morții Sfântului Francisc de Assisi, Davide Rondoni.

Consolidarea dialogului și schimbarea viziunii

”Trăim într-o lume din ce în ce mai complexă”, a declarat Bernhard Scholz, ”și atâta neîncredere provine adesea din faptul că noi ne gândim că nu mai înțelegem nimic din schimbările prin care trecem și percepem totul ca pe o amenințare”. Întâlnirea, cu invitația sa de a aprofunda problemele și de-ai asculta pe cei care dau mărturii, este un loc pentru construirea societății civile. Și de a țese dialogul tot mai puțin evident dintre națiuni. Un dialog care începe întotdeauna de jos, de la circumstanțele concrete ale vieții fiecăruia. ”În locuri pustii”, parafrazând titlul Întâlnirii din 2025, ”se poate construi doar dacă nu se uită sensul, valoarea fiecărei persoane”. ”Una dintre cele mai mari provocări pe care ne-o oferă această perioadă este să ne schimbăm privirea: trebuie să începem să vedem potențialul și nu limitele fiecărei persoane”, a declarat ministrul pentru dizabilități, Alessandra Locatelli, invitând la o schimbare de paradigmă: ”Dacă prețuim abilitățile și talentele fiecărei persoane, dacă oferim șanse și oportunități, comunitățile noastre vor deveni mai puternice”.

Voci la întâlnirea de la Rimini

Prefectul Departamentului pentru Comunicare, Paolo Ruffini, va vorbi pe tema comunicării în contextul noilor tehnologii. Președintele Conferinței Episcopale Italiene și arhiepiscop de Bologna, cardinalul Matteo Maria Zuppi, arhiepiscopul de Alger, cardinalul Jean-Paul Vesco, episcopul catolic de Kharkiv-Zaporizhia, Pavlo Honcharuk, și episcopul de Alep, Hanna Jallouf, vor lua parte la întâlnire. De asemenea, vor lua cuvântul doi președinți de mișcări ecleziale: Margaret Karram, din partea Mișcării ”Focolarelor”, și Davide Prosperi, din partea Mișcării ”Comuniune și Eliberare”. De asemenea, vor fi prezenți oameni de știință, intelectuali, scriitori, printre care Javier Cercas, Colum McCann și Katerina Gordeeva. La 80 de ani de la explozia bombei atomice de la Hiroshima și Nagasaki, Toshiyuki Mimaki de la Organizația Nihon Hidankyo, laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2024, va fi prezent la întâlnire.