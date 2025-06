Praga. Întâlnirea purtătorilor de cuvânt ai conferințelor episcopale din Europa

”Comunicarea speranței în Europa de astăzi” este tema întâlnirii care are loc în capitala Cehiei între 3 și 5 iunie 2025. În acest An Jubiliar al Speranței, responsabilii de comunicare ai conferințelor episcopale din toate națiunile continentului își desfășoară cea de-a 35-a întâlnire.

Consiliul Conferințelor Episcopale Europene (CCEE) se întoarce la Praga, după ultima întâlnire din februarie 2023 pentru Adunarea Continentală a Sinodului. Are loc întâlnirea lucrătorilor din domeniul mass-mediei, din întreaga Europă, programată pentru 3-5 iunie 2025, în colaborare cu Conferința Episcopală Cehă. În acest An Jubiliar al Speranței, responsabilii de comunicare ai conferințelor episcopale din toate națiunile continentului își desfășoară cea de-a 35-a întâlnire, cu tema ”Comunicarea speranței în Europa de astăzi”. Astăzi, mai mult ca niciodată, Europa are nevoie să ducă Vestea Bună a acelei ”speranțe care nu înșală”, într-un moment istoric care riscă să fie marcat de disperare din cauza războaielor sângeroase și a violențelor inumane care se răspândesc în multe părți ale lumii.

Comunicarea papei Francisc și a papei Leon al XIV-lea

Ecourile vocii regretatului papă Francisc, împreună cu apelurile la pace ale noului papă Leon al XIV-lea, bat ritmul unei comunicări armonioase și eficiente a stilului evanghelic al lui Isus. ”Ce au de spus stilurile lor de comunicare jurnalistului de astăzi?” – se întreabă organizatorii – În contextele istorice ale tuturor secolelor, comunicatorii ecleziali pot repeta împreună cu psalmistul: «vocea lor străbate tot pământul, vestea lor ajunge la marginile lumii» (Ps 18,5)”.

Programul întâlnirii

Daniel Arasa, decanul Facultății de Comunicare Instituțională a Universității Pontificale a Sfintei Cruci din Roma, va vorbi despre contextul actual, cu o prelegere introductivă intitulată: ”Slujirea comunicatorilor ecleziali pentru Biserică în contextul actual”. Tema ”Comunicarea de la papa Francisc la papa Leon” va fi dezvoltată de Alessandro Gisotti, director editorial adjunct al Departamentului pentru Comunicare. Ultima sesiune va aborda tema: ”Jurnalistul și comunicarea Vaticanului”, în cadrul căreia vor fi doi vorbitori: Javier Martínez Brocal Ogáyar, corespondent al cotidianului spaniol ABC și Josef Pazderka, redactor-șef al Český rozhlas Plus, radioul de stat ceh. Îmbogățit de diverse activități culturale, programul întâlnirii va include și Sfânta Liturghie în Capela ”Sfântului Venceslau” din catedrala capitalei, prezidată de monseniorul Josef Nuzík, arhiepiscop mitropolit de Olomouc și președinte al Conferinței Episcopale din Cehia.