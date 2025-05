”Anul Iuliu Hossu”. Liturghie în limba română la Vatican pe 1 iunie 2025

Arhieparhia Majoră de Făgăraș și Alba Iulia și Eparhia de Cluj-Gherla au organizat pentru duminică, 1 iunie a.c., o Sfântă Liturghie în bazilica San Pietro în cinstea Fericitului Iuliu Hossu: aflăm de pe site-ul eparhiei păstorită odinioară de episcopul martir greco-catolic. La celebrarea euharistică bizantină în limba română, programată la ora Romei 14.00, sunt așteptați aproximativ o mie de credincioși din țară și de peste hotare.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

29 mai 2025 – Vatican News. Pentru a cinsti în mod special memoria Fericitului episcop martir Iuliu Hossu, Arhieparhia Majoră de Făgăraș și Alba Iulia și Eparhia de Cluj-Gherla au organizat o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie în bazilica Sfântul Petru duminică, 1 iunie a.c., la ora locală 14.00, în limba română: aflăm de pe site-ul eparhiaclujgherla.ro.

Sfânta Liturghie în ritul bizantin român, care se va celebra la Altarul Catedrei din bazilica Vaticanului, face parte din celebrările speciale dedicate Anului omagial ”Cardinal Iuliu Hossu”, punând în valoare moștenirea sa spirituală și istorică în Cetatea Eternă, față de care episcopul martir avea o legătură strânsă pe parcursul întregii sale vieți.

Organizatorii amintesc faptul că, după studiile teologice la Colegiul „De Propaganda Fide” din Roma, unde a obținut doctoratul în filosofie în 1906 și în teologie în 1910, Iuliu Hossu a fost hirotonit diacon pe 24 mai 1908 și preot pe 27 martie 1910 în capela Colegiului Urban „De Propaganda Fide” din Roma, prin punerea mâinilor episcopului de Lugoj, Vasile Hossu. A fost consacrat episcop al Eparhiei de Gherla, ulterior Eparhia de Cluj-Gherla, pe 4 decembrie 1917 în catedrala Sfânta Treime din Blaj. La 4 aprilie 1969, sfântul papă Paul al VI-lea l-a numit cardinal „in pectore”, această numire fiind anunțată public la Vatican pe 5 martie 1973, la trei ani după moartea sa.

După redobândirea libertății Bisericii Greco-Catolice, a fost demarat procesul său de beatificare alături de ceilalți șase episcopi martiri, recunoscându-se astfel martiriul acestora uciși „in odium fidei” de regimul comunist în diferite locuri din România între anii 1950-1970, beatificarea fiind celebrată de însuși Sfântul Părinte papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj, pe 2 iunie 2019.

Celebrarea Sfintei Liturghii în Bazilica „Sfântul Petru” din Vatican, se subliniază pe site-ul menționat, va fi un moment cu totul deosebit, marcat de o semnificație profundă: se împlinesc șase ani de la beatificarea Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, printre care și Iuliu Hossu. ”Această Sfântă Liturghie, celebrată în inima creștinătății”, afirmă organizatorii, ”nu doar că aduce un omagiu cardinalului martir, dar și reafirmă legătura sa profundă cu Biserica Universală și cu poporul român. Este o oportunitate unică de a reflecta asupra sacrificiului și credinței sale neclintite, dar și de a celebra moștenirea spirituală pe care el a lăsat-o, în mijlocul întregii familii creștine din lume”.

Organizatorii amintesc, de asemenea, că Sfânta Liturghie în limba română din bazilica „Sfântul Petru” de la Vatican pe 1 iunie 2025, de la ora 14.00, nu face parte din celebrările organizate pentru Jubileul familiilor, copiilor, bunicilor și persoanelor în vârstă (30 mai - 1 iunie 2025).

De menționat, în fine, că alte evenimente remarcabile prilejuite de Anul omagial ”Cardinal Iuliu Hossu” au fost organizate în aceste zile la Roma de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta. Astfel, vineri, 30 mai a.c., la ora 17.30, la ”Accademia di Romania” din Roma, are loc o conferință intitulată ”Coerență și curaj sub povara ideologiei. Amintindu-l pe primul cardinal român, Fericitul Iuliu Hossu”. Conferința îl are ca moderator pe ambasadorul George Bologan, iar la cuvânt au fost invitați deputatul Silviu Vexler, președinte al Federației Comunităților Ebraice din România, jurnalistul Sever Voinescu, redactor șef al revistei ”Dilema Veche”, și episcopul Mihai Frățilă al eparhiei greco-catolice ”Sfântul Vasile” din București. Conferința este urmată, la ora 19.00, de vizionarea filmului ”Cardinalul”, în regia lui Nicolae Mărgineanu. Cu aceeași ocazie, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a organizat un concert de muzică sacră susținut de Corul ”Angeli” sâmbătă, 31 mai a.c., la ora Romei 18.00, la biserica ”San Salvatore alle Coppelle”.