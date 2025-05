Consideraţii omiletice la Înălţarea Domnului (C): Temelia speranţei noastre

Cristos a intrat cu trupul omenesc în sanctuarul cerului şi se arată înaintea feţei lui Dumnezeu în favoarea noastră. Să ţinem cu neclintire mărturisirea speranţei, pentru că cel care a promis este demn de încredere! Înălţarea lui Isus înseamnă şi înălţarea noastră.

(Vatican News - 29 mai 2025) E Sărbătoare. Înălţarea Domnului este un mister de slavă. Astăzi îl preamărim pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos care, la patruzeci de zile după învierea din morţi, s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.

1. Semnificaţia teologică a Înălţării Domnului

După învierea din morţi, Isus se manifestă ucenicilor în repetate rânduri timp de patruzeci de zile. Această perioadă corespundea duratei stabilite de cărturarii vremii pentru învăţământul elementar religios. Ca pedagog desăvârşit, Isus completează formarea ucenicilor. Prin manifestările sale cu rănile pătimirii, Isus îi convinge pe apostoli că este viu, identic cu cel a murit pe cruce, şi totodată îi face conştienţi de misiunea încredinţată lor de a fi vestitori ai Evangheliei. Înălţarea este încoronarea vieţii lui Isus, este intrarea în slava Tatălui după suferinţele patimilor pentru a sta la dreapta sa. Dar Înălţarea lui Cristos este şi temelia speranţei omului. Cu Isus, însăşi natura umană este aşezată la dreapta Tatălui, întrucât Cristos nu este doar Dumnezeu, ci Dumnezeu-om. În Cristos, umanitatea noastră este deja aşezată lângă Tatăl şi, în timp ce încă mergem ca pelerini în această lume, trăim în speranţa de a ajunge la Cristos în slavă. Totuşi, odată cu înălţarea sa la cer, Cristos le-a dat tuturor ucenicilor un mandat: să-şi ţină inimile îndreptate în sus şi spre lucrurile de sus, dar şi să predice tuturor popoarelor convertirea şi iertarea păcatelor pentru a participa la zidirea împărăţiei lui Dumnezeu, care este o împărăţie a dreptăţii, a păcii şi a iubirii. Aşa cum plantele şi copacii se înalţă spre lumina şi căldura soarelui şi produc flori şi fructe, tot aşa, îndreptându-ne privirea către Soarele divin, să ne străduim să producem roade de adevărată fraternitate.

2. O prezenţă reală dar diferită

Evenimentul înălţării lui Isus la cer nu este un adio în sensul de despărţire sau pierdere pentru totdeauna. Din contra, Isus îl promite pe Duhul iubirii sale, asigurând în felul acesta că rămâne mereu prezent în comunitatea discipolilor săi în Cuvântul vestit, în Tainele celebrate, în mărturia lor. Acesta este drumul Bisericii şi aceasta este istoria noastră. În aceste consideraţii omiletice, încadrăm tematic textele liturgice în convingerea că ele sunt Cuvântul Domnului care pătrunde inimile. Textele şi rugăciunile liturgice prin însăşi forţa lor sunt indicatoare spre cerul lui Dumnezeu. Ele ne fac „să tresăltăm de bucurie sfântă şi să ne desfătăm în aducere de mulţumire, pentru că înălţarea lui Cristos înseamnă şi ridicarea noastră; ne întăresc în speranţa că şi noi, trupul său mistic, vom ajunge, precum suntem chemaţi, la slava în care a intrat el, mergând înaintea noastră”.

3. Isus, calea nouă şi vie spre sanctuarul lui Dumnezeu

Sărbătoarea de astăzi este strâns legată de cea a Paştelui. Învierea şi Înălţarea Domnului sunt ca două feţe ale aceleiaşi medalii. Domnul înviat din morţi se înalţă la cer şi poartă „umanitatea” în „punctul” cel mai înalt posibil, adică „la dreapta Tatălui”. Înălţarea lui Isus nu trebuie înţeleasă în sens spaţial (sus, jos, într-o parte sau alta), deşi limbajul biblic foloseşte expresii ce indică o deplasare în spaţiu: „s-a îndepărtat…a fost ridicat la cer…a fost înălţat… şi va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând”. De fapt, Isus nu s-a îndepărtat de discipolii săi, aşa cum un prieten sau cineva din familie îi lasă pe cei dragi. Din acel moment, discipolii nu-l mai pot vedea cu ochii, nu mai vorbesc nici nu mănâncă cu el ca mai înainte. Au însă certitudinea profundă că Isus nu a plecat. De fapt, în aşteptarea Duhului promis, se întorc „la Ierusalim cu mare bucurie”. Intrând în sanctuarul cerului, Isus a deschis o „cale nouă şi vie” prin jertfa trupului şi sângelui său. Acum avem deplina libertate de a intra în sanctuarul…casei lui Dumnezeu, parcurgând „calea nouă şi vie” care este Isus. Însă trebuie să avem o „inimă sinceră în plinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire inimile de conştiinţa rea şi spălându-ne trupul cu apă curată”, fără a şovăi în mărturisirea speranţei că într-o zi el se va întoarce! (cf. Evr 9,24-28; 10,19-23: lectura a doua).

4. În timp ce îi binecuvânta, a fost ridicat la cer

Evanghelia după Luca se încheie cu relatarea înălţării lui Isus la cer. Acelaşi autor continuă relatarea episodului în cartea Faptele Apostolilor care preia naraţiunea chiar de la înălţare. De aceea, propunem succesiv Evanghelia zilei şi prima lectură ca o unitate. În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi şi să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, voi veţi fi martorii acestor lucruri. Şi, iată, eu îl trimit asupra voastră pe acela pe care Tatăl l-a promis, însă voi să rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!" Apoi i-a scos până spre Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat, iar în timp ce îi binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi a fost ridicat la cer. Iar ei, adorându-l, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare şi stăteau tot timpul în templu binecuvântându-l pe Dumnezeu (Lc 24,46-53: Evanghelia zilei). În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu. Şi în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui "pe care - zicea el - aţi auzit-o de la mine: Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt, nu după multe zile". Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat, zicând: "Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia lui Israel?" Dar el le-a zis: "Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului". Şi spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe şi le-au spus: "Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer" (Fap 1,1-11: prima lectură).

5. Însemnări la misterul Înălţării Domnului

Sfântul Luca forţează puţin cronologia: intenţia lui este de a prezenta misterul morţii, învierii şi înălţării în ansamblu. De aceea este inutil să se caute date cronologice precise în desfăşurarea evenimentelor. În ordinea simţirii, ascensiunea apare ca o plecare şi o înălţare la cer. Isus este ca şi răpit într-un nor şi ascuns privirilor apostolilor. Norul este semnul prezenţei divine, caracteristica teofaniei, a manifestării lui Dumnezeu. Plecare şi înălţare în slavă. Isus încheie prezenţa pământească în mijlocul ucenicilor, dar inaugurează un alt mod de a fi printre ei. Este un mod ce-i permite să fie prezent şi să lucreze în lume la o scară mai vastă, universală, prin prezenţa sa spirituală. Explicaţia aceasta este dată de îngeri. Isus pleacă, se îndepărtează şi totuşi vine, se apropie de ai săi, aşa cum a fost văzut la înălţarea pe nor, într-o formă spirituală. Tocmai datorită acestei plecări în sensul de înălţare în slavă, El poate să vină la fiecare om, oriunde s-ar afla, singur sau cu alţii. Se poate spune că Isus lasă această lume spre a o cuprinde cu prezenţa superioară a Duhului iubirii sale. Venirea sa nu este altceva decât instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.

6. Unde este Cristos înviat?

Primii creştini s-au întrebat: unde este Isus? Şi in ce condiţii se află? Textele Înălţării răspund la aceste întrebări. Evangheliştii Ioan şi Matei nu vorbesc despre asta iar Marcu face doar o simplă aluzie. Luca este singurul care descrie cu adevărat înălţarea, chiar dacă în Evanghelie ea se întâmplă imediat după moartea lui Isus, în timp ce în Fapte se întâmplă patruzeci de zile mai târziu (timpul simbolic al trecerii, al transformării). În Evanghelie, Luca urmează criteriul literar al unităţii locului (totul se petrece la Ierusalim) şi al timpului (totul se petrece într-o zi). În Evanghelie, cele două evenimente sunt legate în mod inseparabil: Isus se ridică din mormânt intrând în slava lui Dumnezeu. Este evident că Luca, în cele două texte, nu este interesat să ofere cronica acestui eveniment, ci mai degrabă intenţionează să arate câteva aspecte ale Paştelui lui Isus, ale trecerii lui din această lume la Tatăl.

7. De ce a plecat?

Mai devreme sau mai târziu, toată lumea îşi pune această întrebare: „Nu putea să rămână? Nu ar fi putut să rămână printre noi ca în zilele manifestărilor de după Înviere? Nu ar fi fost mai frumos şi mai bine? La aceste întrebări răspundem: „Nu, şi slavă Domnului că nu!” Căci numai aşa, astăzi ne putem bucura de prezenţa sa permanentă în mijlocul nostru, oriunde şi oricând. Isus avea nevoie să se elibereze de timp şi spaţiu pentru a fi prezent definitiv în fiecare colţ al lumii, simultan şi totdeauna. Acest mod de a fi prezent dă posibilitatea pe care o are fiecare om de a putea spune: „Pot să-l întâlnesc pe Domnul înviat”, deoarece din ziua aceea în Dumnezeu este un om: Isus din Nazaret. În Dumnezeu se află Cristos Isus cu umanitatea sa. Din acel moment, nimeni nu mai poate spune: „Dumnezeu nu cunoaşte suferinţa” sau „ce legătură are Dumnezeu cu viaţa mea?”. Nimeni nu poate spune: „Dumnezeu nu cunoaşte oboseala muncii” şi nici „Dumnezeu nu cunoaşte moartea”. Din ziua aceea, Dumnezeu ştie. Din acea zi, nimic în afară de păcat nu este străin lui Dumnezeu „Numai creştinismul a îndrăznit să aşeze un trup omenesc în viaţa intimă a lui Dumnezeu” (Romano Guardini). Şi acest lucru este minunat în ochii noştri! Când Isus s-a întors la Tatăl, El a luat toată umanitatea noastră cu El. De atunci bucuriile noastre, necazurile noastre, durerile noastre, moartea noastră se află sub privirea Tatălui. Pe scurt, nimic din ceea ce ne face oameni nu este acum necunoscut lui Dumnezeu. Toţi îl putem experimenta acum pe Dumnezeu, pentru că El trăieşte în noi.

8. Înălţându-se, Cristos binecuvântează lumea

În Biblie, binecuvântarea indică întotdeauna o forţă, o energie care coboară de sus şi produce viaţă. Până acum, Isus nu şi-a binecuvântat niciodată discipolii şi nu fusese niciodată adorat de ei. Acum este momentul: „I-a dus afară în Betania şi, ridicând mâinile, i-a binecuvântat”. Acum este timpul ca Isus să-i binecuvânteze, să le transmită puterea sa şi ca apostolii să-l recunoască ca Domn. Ce frumos: ne-a lăsat o binecuvântare, nu o judecată. Domnul „vorbeşte bine” (bine cuvântează) despre lume, despre om, are încredere în el. Evenimentul are loc în Betania, pe Muntele Măslinilor, locul din care a plecat Isus pentru intrarea sa triumfală în Ierusalim. Timpul manifestării fizice a Domnului înviat se încheie, dar pentru discipoli este timpul să se întoarcă la Ierusalim. În alte cuvinte, acum le-a venit rândul. Acum e rândul lor şi al nostru să povestim lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Isus nu mai este în mijlocul lor cu prezenţa fizică, dar ei îl au în inimă, motiv pentru care Luca notează că „stăteau mereu în templu lăudând pe Dumnezeu”. Nu înseamnă că stăteau zi şi noapte în templu, dar că oriunde s-ar fi aflat simţeau prezenţa Lui şi dădeau mărturie celor din jur..

9. Rugăciunea Bisericii

Dumnezeule atotputernic, fă-ne să tresăltăm de bucurie sfântă şi să ne desfătăm în aducere de mulţumire, pentru că înălţarea lui Cristos, Fiul tău, înseamnă şi ridicarea noastră; întăreşte-ne în speranţa că şi noi, trupul său mistic, vom ajunge, precum suntem chemaţi, la slava în care a intrat el, mergând înaintea noastră.

Să aveţi o „Sărbătoare frumoasă” în aşteptarea noilor Rusalii.

(Radio Vatican – Anton Lucaci, material omiletic de miercuri 28 mai 2025)