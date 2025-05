Consideraţii omiletice la Duminica a V-a a Paştelui (C): Porunca cea nouă

Testamentul lui Isus la Cina cea de Taină: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi! Din aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei: dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii.”

(Vatican News – 18 mai 2025) E Ziua Domnului. La începutul acestei Liturghii pascale adunarea credincioşilor este invitată la preamărirea lui Dumnezeu: „Cântaţi-i Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate; Domnul şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor” (cf. Ps 97/98,1-2: Ant. la intrare). Şi psalmistul biblic continuă cu o cascadă de îndemnuri: „Strigaţi…aclamaţi, cântaţi Domnului imnuri cu harpa şi în cântări de psalmi, sunând din trompetă şi din corn! Să vuiască marea şi lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea, râurile să bată din palme şi munţii să tresalte de bucurie împreună în faţa Domnului!” Sunt imagini poetice ce evocă lucrarea de la început, când Dumnezeu a făcut cerul şi pământul şi a schimbat haosul în cosmos, stabilind ordinea şi armonia acestei lumi în permanentă înnoire. Atentă constant la evoluţia societăţii, Teologia catolică învaţă că, înainte de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu, creştinul trebuie să-i vorbească lui Dumnezeu despre nevoile lor (cf. Sf. Bonaventura, începutul cărţii „Itinerarium mentis in Deum”). Altminteri, mesajul credinţei riscă să se mărginească la organizarea lumii pe plan social fără a-l avea la orizont pe Dumnezeu. În acest sens, să-i aducem laudă Domnului cu întreaga creaţie într-o simfonie universală menită să depăşească discordiile, să curme învrăjbirile şi să stingă ura înverşunată dintre popoare! Participând cu cugetul împăcat la acest concertul extraordinar susţinut de toată suflarea, mărturisim credinţa „că Dumnezeu a făcut lucruri minunate dezvăluind dreptatea sa înaintea neamurilor” şi că „toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru”…„care vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire” (cf. Ps 97/98,1-9).

1. Paştele: un cântec nou în istoria lumii

Tradiţia creştină a identificat legătura strânsă între lucrările minunate cântate de psalmist şi misterul pascal al morţii şi învierii Domnului. Toţi cei care au înviat cu Cristos sunt chemaţi să-i cânte lui Dumnezeu cântecul nou al vieţii reînnoite prin tainele pascale. Dumnezeu reînnoieşte minunea darurilor sale nu numai în noi ci şi prin intermediul nostru, trăind porunca iubirii. Aceasta este semnul după care putem înţelege dacă am înviat într-adevăr cu Cristos la o viaţă nouă. Cântecul vieţii noastre interioare trebuie să fie mereu nou într-o reînnoire continuă a credinţei şi speranţei şi în armonia dragostei. Să cântăm acest cântec cu gura dar mai ales cu viaţa, păzind porunca nouă a iubirii dăruită de Cristos ucenicilor în ajunul pătimirii sale.

2. Cuvinte memorabile

Există cuvinte ce izvorăsc din inimă şi merg direct la inimă doar în momentele despărţirii. Ultimele cuvinte rămân întipărite adânc în memorie: sunt cuvinte memorabile. Plecarea într-o mare călătorie este întotdeauna caracterizată de emoţii. Acestea sunt cu atât mai intense dacă e vorba de o plecare definitivă. Cristos însuşi a trăit această stare sufletească în preajma plecării pe drumul Crucii pentru a fi preamărit de Tatăl. Atmosfera este de mare intensitate. Isus îşi destăinuieşte ucenicilor gândurile inimii. Evanghelistul Ioan aminteşte că „înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că îi venise ceasul ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit” (In 13,1). În timpul cinei Isus s-a ridicat şi a spălat picioarele apostolilor. Aşezându-se iarăşi la masă le-a spus că a dorit prin asta să le de-a exemplu. Dacă el, Domnul şi Învăţătorul le-a spălat picioarele, atunci şi ei trebuie să spele picioarele unii altora. Între dezvăluirea trădării lui Iuda şi prezicerea renegării lui Petru, Isus pronunţă acele cuvinte testamentare care vor trebui să lumineze viaţa discipolilor după plecarea lui. Apostolul Ioan, martorul privilegiat al acelei ore, a păstrat cu grijă, ca într-un scrin, cuvintele lui Isus, adevărată comoară pentru ucenicii care vor crede în el.

3. Deschiderea testamentului

Astăzi Biserica deschide această comoară şi dă citire pentru noi testamentului lăsat de Isus (In 13,31-33a.34-35). Isus dăruieşte ucenicilor o singură poruncă: „Iubiţi-vă unii pe alţii”. Iubirea fraternă face „noi toate lucrurile” şi dezvăluie adevăratul chip al lui Dumnezeu. Porunca dragostei va fi distinctivul discipolilor săi din toate timpurile, cartea lor de vizită: „Copilaşi, încă puţin mai sunt cu voi…Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi, aşa să vă iubiţi unii pe alţii! Din aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii” (In 13,33a-35). Aceste cuvinte testamentare ale lui Isus sunt păstrate în cea de-a patra Evanghelie. A fost scrisă pentru discipolii din toate timpurile, deci şi pentru noi, cu scopul declarat: „ca să credem că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să avem viaţă în numele lui” (cf. In 20,31).

4. Chipul creştin al lui Dumnezeu

„Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el" (1In 4,16). Aceste cuvinte exprimă indică în mod clar centrul credinţei creştine: chipul creştin al lui Dumnezeu şi, în consecinţă, chipul omului şi al drumului său. În acelaşi verset, apostolul Ioan ne oferă, ca să spunem aşa, o formulă sintetică a trăirii creştine: „Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi”. În felul acesta creştinul poate să exprime alegerea fundamentală a vieţii sale. La începutul faptului de a fi creştin nu se găseşte o decizie etică sau o mare idee, ci întâlnirea cu un eveniment, cu o persoană, care dă vieţii un orizont nou şi totodată orientarea ei decisivă. Această persoană este Cristos. În Evanghelia sa, Ioan exprimase acest eveniment: „Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el (…) să aibă viaţa veşnică" (3,16).

5. Dumnezeu, izvorul iubirii

Dumnezeu ne-a iubit cel dintâi şi continuă să fie primul care ne iubeşte; de aceea, şi noi putem răspunde la iubire cu iubire. Dumnezeu nu ne prescrie un sentiment pe care nu-l putem trezi în noi. El ne iubeşte, ne arată şi ne face să trăim iubirea sa. Această "primă iubire a lui Dumnezeu" face să înmugurească şi în noi iubirea divină (cf. Benedict al XVI-lea, enc. Dumnezeu este iubire, 1 şi 17). Cele două porunci sunt inseparabile. Amândouă provin din iubirea prevenitoare şi milostivă a lui Dumnezeu care este iubire. Dacă se taie legătura cu acest izvor, iubirea noastră se epuizează. Dacă în viaţa mea lipseşte complet legătura cu Dumnezeu, atunci nu pot să văd în celălalt decât pe celălalt şi nu reuşesc să recunosc în el chipul divin. Dacă, dimpotrivă, în viaţa mea neglijez complet atenţia faţă de celălalt, dorind numai să fiu "evlavios" şi să-mi îndeplinesc "datoriile religioase", atunci şi relaţia mea cu Dumnezeu „se usucă”. În atare caz, relaţia cu Dumnezeu este doar "corectă", însă este lipsită de iubire. Numai disponibilitatea mea de a ieşi în întâmpinarea aproapelui, de a-i mărturisi iubirea, mă face sensibil şi în faţa lui Dumnezeu. Numai slujirea aproapelui îmi deschide ochii asupra a ceea ce face Dumnezeu pentru mine şi asupra felului său de a mă iubi (cf. Benedict al XVI-lea, enc. Dumnezeu este iubire, 18).

6. Porunca nouă susţinută de Duhul iubirii

De vreme ce Dumnezeu ne-a iubit mai întâi (cf. 1In 4,10), iubirea nu mai este doar o poruncă, ci ea este răspunsul la darul iubirii prin care Dumnezeu vine să ne întâmpine. Noutatea veritabilă a Noului Testament nu constă în idei noi, ci în însăşi persoana lui Isus Cristos. Totuşi, se pune întrebarea: cum poate fi definită „nouă” o poruncă ce era deja cunoscută încă din Vechiul Testament (cf. Lev 19,18)? Porunca de a-l iubi pe aproapele „ca pe noi înşine” devenise o poruncă „veche”, consumată de uzura încălcării ei. Apoi, legea impunea obligaţia de a iubi, dar nu dădea puterea de a o face. Era nevoie de puterea harului înnoitor. De fapt, porunca iubirii nu devine o poruncă nouă în momentul când Isus o formulează în timpul vieţii, ci atunci când, murind pe cruce şi dăruindu-l pe Duhul Sfânt, ne face, efectiv, capabili să ne iubim unii pe alţii, revărsând în noi iubirea pe care el o are pentru fiecare. Porunca iubirii este nouă în sensul că ne reînnoieşte viaţa, transformă toate: „Această iubire ne face oameni noi, moştenitori ai noului Legământ, cei care cântă cântecul nou” (Sf. Augustin, Tratat asupra lui Ioan, 65,1). Iubirea nu este niciodată "terminată", nici completă. Ea se transformă în cursul vieţii, se maturizează şi tocmai de aceea rămâne fidelă faţă de ea însăşi.

7. „Aşa cum v-a iubit eu pe voi”

Porunca nouă, ultima şi definitivă, este singura clauză a Noului Legământ. Isus a unit porunca iubirii lui Dumnezeu şi porunca iubirii aproapelui, făcând din acestea o singură poruncă: "Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi" (19,18; cf. Mc 12,29-31). Porunca nouă a lui Isus depăşeşte reciprocitatea. Să-l iubeşti pe aproapele „ca pe tine însuţi” (cf. Lev 19,18; Mt 22,39) are acum un nou reper: „să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi”, cu însăşi iubirea totală şi infinită a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Acum este important să luăm în serios precizarea: „aşa cum eu v-am iubit pe voi!”. Cum i-a iubit Isus pe oameni? Iniţiativa iubirii aparţine, evident, Tatălui de la care toate provin. Raţionamentul lui Isus este simplu: Tatăl l-a iubit pe Fiul care a rămas în iubirea lui, păzind porunca sa. Cristos i-a iubit pe ai săi cu aceeaşi iubire a Tatălui de care el se bucura şi în care discipolii pot rămâne la rândul lor, păzind porunca Învăţătorului. Cum ne-a iubit Cristos? Scriptura enumără cel puţin trei caracteristici specifice.

8. Isus ne-a iubit „mai întâi”, „duşmani fiind”, „până la sfârşit”

„În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1In 4,10). În această privinţă Isus a spus: „Dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii?” (Mt 5,46-47). Uneori se spune: „Eu nu-l salut pe cutare pentru că el nu mă salută”, fără să ne gândim că celălalt spune, poate, acelaşi lucru. Dacă nimeni nu rupe gheaţa, stratul se întăreşte. Isus ne dă harul să facem noi primul pas. Şi dacă două persoane fac primul pas, rezultatul este că ajung să se întâlnească şi să se îmbrăţişeze. Punerea în practică trebuie să înceapă în familie. Apoi, Isus ne-a iubit „pe când eram duşmani”: „deoarece dacă, duşmani fiind, am fost reconciliaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului său, cu atât mai mult, reconciliaţi fiind, vom fi mântuiţi prin viaţa lui” (Rom 5,10). Aici se află cea mai mare dificultate: a iubi pe duşmani. Sub acest aspect porunca lui Isus se dovedeşte cu adevărat „nouă”. Cu exemplul vieţii sale şi cu harul său Isus a creat posibilitatea de a-i iubi şi pe duşmani. Nu reuşeşti să iubeşti un duşman, pe unul care ţi-a făcut rău? Nu te descuraja, nimeni cu reuşeşte. Trebuie doar să-i ceri lui Isus să-ţi dăruiască iubirea „sa” faţă de duşmani: „Doamne, tu îmi ceri să-l iubesc pe duşmanul meu. Ei bine, dă-mi ceea ce îmi ceri şi apoi cere-mi ce voieşti!” În fine, Isus ne-a iubit „până la sfârşit”: „iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit” (In 13,1). Ce înseamnă „până la sfârşit”? Înseamnă două lucruri. Cât priveşte intensitatea, a iubi până la dovada supremă de a-şi da viaţa. Cât priveşte durata, a iubi până la ultima suflare. Fireşte, toţi cunoaştem momente de avânt spiritual generos, dar când e vorba de a persevera în iubire, lucrurile se schimbă! Acest tip de iubire cere curajul de a reîncepe zilnic de la capăt, chiar în dificultăţi. A iubi până la capăt, fără a aştepta nimic în schimb. Primul câştigător este cele care iubeşte şi nu atât cel care este iubit. Iubirea îmbogăţeşte, deschide noi orizonturi, înseninează viaţa şi cea ce contează mai mult este că ne face asemenea lui Dumnezeu: „Milostivi precum Tatăl”.

9. Iubirea trece prin gloria Crucii

Iubirea înseamnă îngăduinţă, toleranţă, înţelegere, împărţire cu alţii, propunerea neagresivă a adevărului, atenţie faţă de semenii mai puţin avantajaţi, respectarea pasului fiecăruia. Să avem în noi aceleaşi simţăminte care au fost în Isus Cristos pentru ca lumea să creadă că „suntem ucenicii săi şi crezând să aibă viaţă”. Acum ştim bine: creştinii se recunosc după iubirea şi serviciul reciproc. Calea mărturiei este anevoioasă. Dar să nu uităm: dacă credinţa mişcă munţii din loc, iubirea face mari lucrurile mici; face uşoare pe cele dificile; posibile pe cele imposibile. Credem în iubirea care trece prin cruce. Ea nu este doar simplu sentiment ci atenţie, respect, înţelegere, serviciu, dăruire, răspundere, încredere. Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni trece prin gloria crucii, se măsoară pe lemnul crucii, pe lungimea şi pe lărgimea braţelor ei.

10. Să cerem cetăţenia noului Ierusalim!

Isus a fost răstignit în afara cetăţii, pe un teren profan şi profanat. În jurul crucii lui Isus se construieşte de acum noul Ierusalim, cetatea acelora care se lasă călăuziţi şi întăriţi de darul pilduitor al lui Isus; cetatea celor care se hrănesc cu rodul sacrificiului lui Isus pentru viaţa lumii; cetatea nouă despre care vorbeşte vizionarul din insula Patmos, apostolul Ioan într-o scenă luminoasă, revelatoare a împărăţiei veşnice. Prin jertfa crucii Isus ne-a dobândit dreptul de cetăţenie în noul Ierusalim spre care se îndreaptă Biserica. În noua creaţie nu mai există loc pentru regiunea populată de monştri şi forţe ostile lui Dumnezeu; „nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut" (Ap 21,4). Misterul morţii şi învierii lui Isus a declanşat un proces de reînnoire cosmică ce pune totul în mişcare spre o noutate ultimă şi definitivă pe care o pregustăm tainic în Ziua Domnului.

11. Cântarea psalmistului

Împreună cu psalmistul biblic să binecuvântăm numele Domnului: „Domnul este îndurător şi plin de dragoste, el este îndelung răbdător şi plin de îndurare; Domnul este bun faţă de toţi, el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale şi credincioşii tăi să te binecuvânteze; să facă cunoscută gloria domniei tale şi să vorbească despre puterea ta! Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii tale şi gloria plină de strălucire a domniei tale. Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie” (Ps 144/145,8-13: psalmul responsorial).

12. Rugăciunea Bisericii

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, actualizează necontenit în noi sacramentul pascal, pentru ca cei pe care ai binevoit să-i reînnoieşti prin sfântul Botez, întăriţi de ajutorul tău, să aducă multe roade, şi să ajungă la bucuriile vieţii veşnice.

Să aveţi o „Duminică binecuvântată” cu multă bucurie şi pace. Sunt darurile paacale.

(Radio Vatican – Anton Lucaci, material omiletic de vineri 16 mai 2025)