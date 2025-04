Consideraţii omiletice la Duminica a II-a a Paştelui (C): Comunitatea pascală

Isus a murit şi a înviat pentru ca nimeni să nu rămână singur în suferinţele sale, în păcatele sale şi în frica morţii. Paştele este un dar de trăit împreună şi de împărtăşit altora. Şi astăzi Isus înviat din morţi se arată discipolilor în ziua Paştelui săptămânal. Locul deolsebit al prezenţei Domnului Înviat este comunitatea credincioşilor reuniţi în numele său la sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. Fără participarea la adunarea duminicală este dificil să păstrezi şi să trăieşti propria credinţă.

(Vatican News - 27 aprilie 2025) E Ziua Domnului. „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim în ea” (Ps 117/118,24). Isus a înviat din morţi „în prima zi a săptămânii”. Fiind „prima zi”, ziua învierii lui Cristos aminteşte prima creaţie. Fiind „a opta zi”, urmând după sabat, semnifică noua creaţie inaugurată odată cu Învierea lui Cristos. Ea a devenit pentru creştini prima dintre toate sărbătorile: Ziua Domnului, „Dies dominica - Duminica”.

1. Timpul pascal: „Marea Duminică”

Cu duminica Învierii Domnului începe marea săptămână a săptămânilor, adică perioada liturgică de şapte ori câte şapte zile până la sărbătoarea Cincizecimii sau Rusaliilor. Este o prelungire a zilei pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim în ea. Aşadar, Paştele continuă până la Rusalii, ca o sărbătoare neîntreruptă sau cum o numeşte Sfântul Atanasie „marea duminică”. Ceea ce dă unitate acestui timp sfânt este credinţa ca drum în urcare, poate obositor şi anevoios, dar plin de bucurie, lăsând la o parte frica şi îndoiala omului vechi pentru a ne avânta pe câmpul întins al misiunii şi mărturiei îndrăzneţe din viaţa de toate zilele. Sus pe înălţimi unde ne-a condus drumul Paştelui învăţăm să respirăm aer curat; căutăm să-l recunoaştem pe Domnul înviat din morţi urmându-l pe căile noii vieţi care ajunge la noi prin Tainele izvorâte din coasta străpunsă a Celui Răstignit. Totodată ne găsim locul bine definit în Biserica lui Dumnezeu, comunitatea de credinţă, speranţă şi dragoste.

2. „Duminica Divinei Milostiviri”

Duminica a doua a Paştelui s-a încărcat pe parcursul istoriei cu semnificaţii teologice şi liturgice importante, dintre care ultima este cea anunţată la 30 aprilie 2000, când a fost canonizată călugăriţa poloneză Sfânta Faustina Kowalska, apostola Milostivirii Divine. „Este important să primim în întregime mesajul ce ne vine din cuvântul lui Dumnezeu în această a doua duminică de Paşte, care de acum înainte în toată Biserica va lua numele de „Duminica Divinei Milostiviri” - spunea atunci papa Ioan Paul al II-lea. Ulterior, pe 8 mai 2000, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a stabilit denumirea oficială a acestei duminici - Dominica II Paschae seu de Divina Misericordia - „Duminica a II-a a Paştelui sau a Divinei Milostiviri”.

3. „Duminica Albă” şi „Duminica Tomii”

În tradiţia Bisericii Catolice de rit roman sau latin, a fost numită şi duminica „Quasimodogeniti” de la antifonul de intrare la luat din prima Scrisoare a Sfântului Petru: „Quasi modo geniti infantes rationabile, sine dolo lac concupiscite - Ca nişte copii de curând născuţi, să doriţi laptele spiritual, curat, ca să creşteţi prin el spre mântuire, aleluia" (1Pt 2,2). Era numită şi „Duminca Albă – Domenica in Albis”, de la faptul că persoanele adulte care primiseră botezul în Noaptea de Paşti, în această duminică depuneau hainele albe îmbrăcate atunci şi purtate timp de o săptămână ca semn al îmbrăcării cu Cristos, întru moartea şi învierea sa. Şi astăzi, în această duminică, în bazilica romană paleocreştină Sfântul Pancraţiu (sec.V-VI), de pe Colina Gianicolo, se celebrează popasul liturgic numit „statio”(staţiune, oprire) când neofiţii depun haina albă primită în Veghii de Paşte. În calendarele catolic şi ortodox, se numeşte şi „Duminica Tomii”, întrucât la Liturghie se propune episodul evanghelic în care Isus, opt zile după învierea din morţi, se arată din nou apostolilor fiind de faţă şi Toma (cf. In 20,19-31) În aceste consideraţii omiletice aprofundăm pe scurt prima lectură liturgică şi pe larg Evanghelia zilei, punând în evidenţă rolul comunităţii duminicale..

4. Rolul comunităţii

Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută astăzi să recunoaştem realitatea adunării credincioşilor reuniţi în Biserică, acea comunitate de credinţă, speranţă şi dragoste, ca semn săptămânal al Paştelui şi loc privilegiat în care trăim speranţa izvorâtă din învierea lui Isus. Darul Duhului Sfânt, prezent şi lucrător în comunităţile noastre, nu numai că suscită credinţa în înviere, dar înfăptuieşte semne şi minuni în popor. Iar a vindeca este ca şi cum am zice „a duce mântuirea”, a scăpa de frică, a elibera din sclavia păcatului şi a diavolului. Aceasta fac apostolii în care continuă însăşi lucrarea lui Cristos în folosul oamenilor. Lumea ajunge chiar să poarte bolnavii în piaţă pentru ca la trecerea lui Petru să fie atinşi de umbra sa (cf. Fap 5,12-16: prima lectură). Deşi subliniază simpatia oamenilor, căci „poporul îi lăuda” pe discipolii lui Isus (cf. Fap 5,13), Luca înregistrează şi ostilitatea mai marilor poporului şi a cărturarilor: „Dintre ceilalţi, nimeni nu cuteza să li se alăture”. Deci nici minunile nici simpatia poporului nu elimină riscul persecuţiei care însoţeşte viaţa comunităţii. Iar potrivit evanghelistului, acest fapt este ceva constant care mai mult decât orice alt lucru face viaţa comunităţii asemenea cu drumul crucii parcurs de Isus. Între cei nou convertiţi se aflau şi multe femei. Şi cum a făcut în Evanghelia sa, Luca arată şi în cartea Faptelor importanţa deosebită a femeilor pentru cauza lui Cristos.

5. Comunitatea creştea în număr

Mai mult ca oricând astăzi datul numeric pare important. Dar poate deveni o problemă. Uneori elementul care garantează succesul unei iniţiative este cantitatea, numărul celor care iau parte la ea. Obsesiv, oamenii se întreabă imediat: câţi au fost, câţi erau prezenţi? Este vorba despre un sindrom, cel al audienţei care condiţionează până şi planurile pastorale. O nouă evanghelizare ar putea începe tocmai eliberându-ne de această obsesie pentru numere şi date statistice. Bisericile devin tot mai conştiente de faptul că s-a petrecut ceva: există situaţii în care creştinii practicanţi, nu doar cei din registrul parohial, constituie minoritatea. În acest caz, se naşte tentaţia de a adopta forme de prezenţă mai agresive care ar duce la o comunicare neadecvată şi greşită cu oamenii, sau de a prefera organizarea unor mari evenimente în stare să atragă mulţimile, dar în care există riscul unei slăbiri a întâlnirii personale cu Cristos. Oricum, prezenţa creştinilor în lume are gustul pâinii şi aspectul mâinilor obişnuite precum cele care muncesc zi de zi. De aceea, este înţelept şi de preferat ca nimic să nu se facă pentru succesul imediat şi aparent sau pentru a strânge mulţimi, ci mai degrabă să se facă totul în fidelitate faţă de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, faptul de a fi mulţi sau puţini devine cumva relativ; îşi are importanţa sa, dar încetează de a mai fi acel motiv de angoasă, care de cele mai multe ori este pur omenesc şi ascunde dorinţa de slavă deşartă.

6. Comunitatea nu este totul

Şi apostolul Toma trăia într-o comunitate şi cu toate acestea se simţea dezorientat. Trăise în această comunitate aproximativ trei ani şi chiar în mod entuziast şi exuberant. Era comunitatea care fusese întemeiată şi condusă chiar de Isus şi trăise experienţa luminoasă a învierii ei. Era, deci, o comunitate ideală. Înseamnă că pentru a evita abaterile de la calea dreaptă, nu e de-ajuns să trăieşti într-o comunitate religioasă, fie chiar călugărească; de fapt, se poate trăi la diferite niveluri ce depind, unele, de modul cum oferi altora din propria credinţă, şi altele de felul cum fiecare membru ştie să beneficieze de viaţa de credinţă a întregii comunităţi creştine. Episodul despre apostolul Toma relatat de evanghelistul Ioan serveşte de învăţătură (cf. In. 20,19-31: Evanghelia zilei).

7. Toma umbla încoace şi încolo în afara comunităţii

Toma nu era prezent, când Isus înviat s-a arătat apostolilor prima dată chiar în seara zilei învierii. De ce era absent, de ce lipsea şi unde era? Întrebarea nu este arbitrară, cel puţin pusă cu referire la acei creştini care, asemenea lui Toma, sunt şi stau în Biserică dar ca şi cum ar fi în altă parte. Îşi zic sieşi şi o spun şi altora că nu cred în toate adevărurile propuse de Biserica din care fac parte. Dar sunt şi oameni care trăiesc în totală suspiciune faţă de orice formă de comunitate. Mânaţi de o cerinţă spirituală intensă şi profundă, au trecut de la o comunitate la alta, şi poate de la o religie la alta, fără să găsească ceea ce caută. Dacă în cele din urmă s-au oprit într-o comunitate, este pentru că se simt obosiţi de atâta căutare. Este ceea ce s-a petrecut cu Toma care a ajuns să nu mai împărtăşească spiritul comunităţii din care făcea parte. Pe de altă parte, răul din lume depinde de starea de insatisfacţie a oamenilor care cred că e suficient să stai într-o comunitate religioasă, să fii în adunările ei, să citeşti Scripturile, să împărtăşeşti altora propriile rezonanţe interioare, ca să rezolvi toate problemele şi astfel scapi de greutăţi. O comunitate religioasă, precum parohia, este locul ideal pentru o persoană care umblă în căutarea adevărului şi al păcii, dar comunitatea singură, de la sine, cu tradiţiile ei bune şi structuri funcţionale, nu duce implicit la adevăr şi pace.

8. Două experienţe de credinţă în Cristos cel Înviat

Să ne oprim la experienţa celorlalţi discipoli şi la cea a lui Toma. După zilele cumplite ale pătimirii lui Isus, între ucenici domnea o atmosferă de zbucium sufletesc, grea şi apăsătoare, caracterizată de frică şi dezamăgire. De frica autorităţilor iudaice, încuiaseră uşile casei în care se aflau. Tocmai ei, oameni liberi, care aveau de purtat pe străzile lumii un mesaj extraordinar, răzbătător şi eficace. Experienţa ucenicilor din seara primei zile a săptămânii când, credincios cuvântului dat, Isus, cu mâinile şi coasta străpunse, vine la ai săi şi la face trei daruri de Paşti: darul bucuriei, al păcii şi mai presus de toate darul Duhului Sfânt pentru marea lor misiune. Le spune: „Pacea să fie cu voi!”. „După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!” Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. Atunci, în ucenicii uşuraţi de frică, revine bucuria aducătoare de pace pe care lumea nu o poate da. Cristos cel Înviat le umple inima. Ia naştere atunci o mică comunitate a Spiritului şi ei care până atunci stăteau cu uşile încuiate de frica iudeilor, vor ieşi pe străzile lumii spre a da tuturor vestea cea bună şi mântuitoare: Cristos a înviat!

9. Puterea mărturiei

Toţi suntem invitaţi la sărbătoarea fiilor împăcaţi cu Tatăl. Apostolul Ioan înregistrează două mari semne ca fundament al credinţei ucenicilor: pe de o parte, „arătarea lui Cristos înviat”: „L-am văzut pe Domnul”. Ştirea cea mai senzaţională din istoria lumii este bazată pe viziunea trăită de cei chemaţi să fie părtaşi la slujirea, la patima şi moartea Domnului. Pe de altă parte, credinţa se întemeiază pe mărturie. Iar aceasta revine tuturor celor care aveau să creadă prin cuvântul apostolilor transmis generaţiilor viitoare. Mai mult, mărturia este calea cea mai comună pentru transmiterea credinţei. Dar pe drumul credinţei nu simţim doar frica de a o mărturisi, ci şi îndoiala. Sunt momentele critice care adesea devin pietre de poticneală, de chin, adevărate provocări, precum în cazul lui Toma: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul în locul cuielor şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede!”

10. Toma, unul dintre noi

Toma al cărui nume înseamnă „geamănul”, este discipolul îndoielii, al dubiului, dar şi al credinţei celei mai îndrăzneţe şi concise, exprimată în exclamaţia „Domnul meu şi Dumnezeul meu”. De fapt nu există în evanghelii o profesiune de credinţă mai înaltă decât aceasta. Acel Isus cu mâinile străpunse de cuie este Domn şi Dumnezeu! Apostolul Toma a înţeles aceasta, dar i se aminteşte un lucru: la această credinţă trebuie să se ajungă pe o altă cale. Isus nu refuză să se arate simţurilor omului, dar proclamă fericirea acelora care cred fără să vadă. Aceasta este calea normală pentru toţi oamenii. A crede în Isus prin multele semne lăsate comunităţii credincioşilor, care sunt cuvântul şi mărturia vieţii. Şi încă ceva. Poate nici o experienţă nu este mai universală decât frica şi îndoiala. Există umbre ce pătrund până în cutele inimii omeneşti, trecând dincolo de siguranţa pe care oamenii încearcă să o etaleze în relaţiile cu alţii. Frica, ezitarea şi îndoiala nu lipsesc în viaţa de credinţă a creştinilor, cum n-au lipsit nici în cea a ucenicilor care l-au văzut pe Domnul. De altfel, nimic mai mult decât teama şi îndoiala nu exprimă efortul credinţei şi procesul ei de creştere, de purificare, de maturizare, impactul ei cu momentele de criză, lovirea de lumea ostilă, răuvoitoare. E de neconceput o credinţă matură fără traversarea acestor nori grei de ceaţă. De fapt, în acest sens, Toma este geamănul fiecărui om, al fiecărui creştin care cunoaşte această duplicitate în pofida bunăvoinţei. Şi Toma a fost înainte plin de fervoare în a crede, apoi se îndoieşte şi în fine crede din nou în Isus. Înlăuntrul fiecărui creştin se află ceva din Toma. Totul e bine şi pentru noi, dacă se termină cu mărturisirea plină de credinţă făcută de Toma lui Isus: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

11. Cântarea milostivirii lui Dumnezeu

Să-i cântăm Domnului: „Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun: veşnică este îndurarea lui! Să spună acum Israel că este bun: veşnică este îndurarea lui! Să spună acum casa lui Aaron că este bun: veşnică este îndurarea lui! Să spună acum cei care se tem de Domnul: veşnică este îndurarea lui! Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!” (Ps 117/118,2-4.22-24).

12. Rugăciunea Bisericii

„Dumnezeule pururi îndurător, în celebrarea anuală a sărbătorii Paştelui, tu înflăcărezi credinţa poporului consacrat ţie; te rugăm, sporeşte harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca toţi să înţelegem cum se cuvine în ce baie am fost spălaţi, în ce Duh am fost renăscuţi, cu ce sânge am fost răscumpăraţi.

Tuturor, salutul pascal: Cristos a înviat! Adevărat a înviat! Christus surrexit! Vere resurrexit! Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

(Radio Vatican - Anton Lucaci, material omiletic de vineri 25 aprilie 2025)