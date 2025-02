La Roma, tineri din întreaga lume, împreună cu Talitha Kum

Înainte de cea de-a XI-a Zi mondială de rugăciune și reflecție împotriva traficului de ființe umane, din data de 8 februarie a.c., un grup de reprezentanți ai tinerilor din întreaga lume s-au reunit la Roma pentru a promova speranța și pentru a spune nu acestui fenomen josnic.

Bernadette Reis – Vatican News

Tineri din toată lumea care provin din Australia, Camerun, Japonia, Albania, România, Ucraina, Kenya, Mexic, Uruguay, Peru, și-au unit forțele cu Talitha Kum, rețeaua internațională de călugărițe care luptă împotriva traficului de persoane, în calitate de ambasadori ai tinerilor. Săptămâna lor de activități la Roma a început sâmbătă, 2 februarie a.c., iar duminică dimineața s-au alăturat papei Francisc în piața Sfântul Petru pentru recitarea rugăciunii Îngerul Domnului. Luni, acești ambasadori ai tinerilor au devenit pelerini ai speranței, îndreptându-se spre bazilica Sfântul Petru, trecând pragul Porții Sfinte.

Ziua de 8 februarie

După Poarta Sfântă a bazilicii Sfântul Petru, tinerii au trecut și prin Porțile Sfinte ale bazilicilor Sfântul Ioan Lateran și Sfânta Maria cea Mare. Joi, 6 februarie a.c., ei au trecut prin Poarta Sfântă a bazilicii Sfântul Paul din afara Zidurilor. Sora Abby Avelino, coordonator internațional al Talitha Kum, a spus că, ”tinerii ambasadori au dat curs invitației pentru Anul Jubiliar și a Pelerinajului Speranței pentru a invita mai mulți oameni să meargă cu noi, cu demnitate. Acest apel este făcut în special în timpul săptămânii de activități premergătoare celei de-a XI-a Zi Mondială de rugăciune și reflecție împotriva traficului de persoane, care va avea loc sâmbătă, 8 februarie a.c.

50 de milioane de sclavi moderni

Prin utilizarea aplicației Walking in Dignity, ”tinerii ambasadori pot promova aplicația mobilă, pot crește gradul de conștientizare cu privire la traficul de persoane și, în același timp, pot contribui la proiectele întreprinse de călugărițe”, a explicat sora Abby. ”Surorile noastre”, a continuat ea, ”lucrează la nivel de bază cu 6 000 de membri ai Talitha Kum. În timp ce pășim cu demnitate alături de oameni, suntem conștienți de câți oameni trăiesc încă în condiții de sclavie modernă: 50 de milioane este estimarea. Prin urmare, mergând împreună, putem visa și spera să punem capăt traficului de persoane”. Aplicația Walking in Dignity a fost lansată pe 30 ianuarie anul trecut de către tinerii ambasadori ai Talitha Kum. Prin intermediul acesteia, ei își invită semenii să se implice în îngrijirea victimelor traficului de persoane, mergând împreună. Pe măsură ce pașii lor sunt numărați și donați, ei pot descoperi modul în care Talitha Kum își îndeplinește misiunea. În plus, pașii donați de utilizatorii aplicației sunt compensați de donatorii care sprijină misiunea Talitha Kum. Potrivit surorii Mary Barron, președinta Uniunii internaționale a superiorilor generali, care a fondat Talitha Kum în urmă cu aproape 16 ani, ”aplicația Walking in Dignity face ca informațiile despre această realitate tristă să fie mai accesibile tinerei generații, ceea ce este important pentru că îi implică, făcându-i să participe și să fie sensibili la prevenirea și eliminarea traficului în lume”.