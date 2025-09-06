Sepe na Ucrânia: em meio à guerra, sejam um sinal da misericórdia de Cristo

O cardeal arcebispo emérito de Nápoles, enviado do Papa, presidiu a Missa pelo 650º aniversário da Metrópole de Halych em Lviv. Ele também visitou o cemitério militar onde foram sepultados os soldados mortos na defesa da liberdade, independência e soberania da Ucrânia.

Vatican News

"Durante séculos, Lviv tem sido um ponto de encontro de culturas e crenças. Poloneses, ucranianos, armênios e judeus viveram lado a lado em harmonia e concórdia. E foi nesse caldeirão de nacionalidades e culturas que se formou a herança cristã, que inspirou, estimulou o diálogo e fortaleceu a comunidade da Igreja universal. Talvez seja precisamente por isso que a Metropolia sobreviveu a altos e baixos: o tempo da Reforma, o período das partições, a Segunda Guerra Mundial, o comunismo — sempre redescobrindo sua missão, tornando-se um farol de esperança".

Em evidência 05/09/2025 Enviado especial do Papa na Ucrânia para levar proximidade de Leão XIV Neste sábado, 6 de setembro, na Catedral Santa Maria Assunta de Leópolis, na Ucrânia, começam as celebrações pelo aniversário de 650 anos de criação da Metropolia de Halić da ...

Estas são as palavras proferidas neste sábado, 6 de setembro, na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Lviv, pelo enviado especial do Papa, cardeal Crescenzio Sepe, arcebispo emérito de Nápoles, por ocasião do 650º aniversário da criação da Metrópole de Halyč (posteriormente Lviv dos Latinos) da Igreja Católica Romana de Rito Latino.

Ao celebrar a Eucaristia, o purpurado recordou "pastores, religiosos, religiosas e leigos que, com sua fé, seu serviço e seu amor ao próximo, testemunharam a presença de Deus no mundo". Ele também lembrou "a multidão de leigos, especialmente aqueles que, durante a perseguição comunista, não apenas permaneceram fiéis à Igreja, mas arriscaram suas vidas para se dedicar à catequese clandestina e preservar a fé em suas famílias".

Momento da Missa na Catedral de Lviv

"Todos eles, clérigos e leigos, mulheres e homens - acrescentou - foram santificados na quotidianidade, muitas vezes em meio a condições difíceis e à complexidade da história. Suas vidas são um lembrete de que cada um de nós, independentemente do lugar ou da época, é chamado à santidade."

O cardeal sepe enfatizou então que "foram eles que compreenderam as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, quando disse: 'Ide e fazei discípulos de todas as nações... E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos'. Este mandato missionário tornou-se o propósito de suas vidas e permanece vivo hoje na Metrópole de Lviv, isto é, para vocês e para mim."

A partir daí, o purpurado napolitano expressou a esperança de que este legado possa "lembrar-nos daquilo a que somos chamados e de quem somos: testemunhas do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua unidade. Portanto, como fiéis, apoiados pelos sacramentos, construamos uma Igreja viva e comunitária, aberta às necessidades dos pobres, dos marginalizados e dos doentes. Especialmente agora, face às tensões e conflitos contemporâneos, a Metrópole de Lviv pode ser um exemplo de um encontro vivo no Espírito Santo, forte na unidade, rico em identidade, aberto ao diálogo e ao perdão."

O cardeal Sepe durante a celebração

Em seu 650º aniversário, "a história da Metropolia de Lviv - observou o arcebispo da Campânia - está entrelaçada com o drama do presente. A guerra em curso deixa uma marca dolorosa na vida das pessoas: refugiados, feridos, desesperados, aflitos, mortos". Por isso, o cardeal expressou sua gratidão aos fiéis locais por sua "dedicação inabalável, pelo testemunho de fé, esperança e amor que vocês oferecem". "Obrigado por seus corações abertos e ações concretas em prol dos mais necessitados", concluiu. "Seu serviço é um sinal da misericórdia de Cristo". Ao final da celebração, o cardeal entregou à catedral um cálice em nome do Pontífice.

A presença do cardeal Sepe em Lviv tem sido uma oportunidade para inúmeros encontros e eventos: por exemplo, na sexta-feira, 5 de setembro, o cardeal visitou o Centro de Reabilitação "Inquebrável" para Veteranos e Feridos de Guerra e a sede da Comunidade de Santo Egídio. Em Briukhovychi, ele cumprimentou o clero do Seminário Maior da Arquidiocese de Lviv e visitou a Casa da Misericórdia. Na tarde deste sábado, visitou o cemitério militar, onde soldados mortos são enterrados diariamente. No domingo, 7 de setembro, consagrará a pedra fundamental da igreja paroquial católica romana dedicada à Medalha Milagrosa.