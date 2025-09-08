Romênia: cardeal Gugerotti recorda o Beato Hossu e visita o cardeal Mureșan

O prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Claudio Gugerotti, participou em Cluji da cerimônia em memória do Beato Hossu. Em seguida, na cidade de Blaj, levou a bênção ao cardeal Mureșan, gravemente doente.

Vatican News

“Vim porque quero parabenizá-los por este homem, o Beato cardeal Hossu, vítima da perseguição comunista, que representa a consciência. A consciência é um valor muito precioso, sobre o qual se fala muito pouco hoje em dia. Na verdade, pode ser alugada e, às vezes, até vendida. Mas para aqueles homens não era assim. E é essa consciência que queremos honrar”.

Com essas palavras, o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Claudio Gugerotti, dirigiu-se aos presentes na cerimônia comemorativa, composta por músicas e trechos dos escritos do Beato, realizada na última sexta-feira, 5 de setembro, no Teatro da Ópera da cidade romena de Cluj, lotado de autoridades eclesiásticas (incluindo o metropolita ortodoxo da cidade, Andrei), civis e acadêmicas, além da própria comunidade. Os longos anos de dura prisão que exauríram o corpo do bispo, juntamente com o de outros bispos, padres e leigos da Igreja Greco-católica romena, então declarada ilegal, ao lado dos sofrimentos de outras Igrejas, durante a perseguição ateísta, mostraram a lucidez, a fé e a coragem daqueles que, em anos ainda recentes, souberam escolher a fé à custa da vida. A emoção dos presentes mostrou claramente essa proximidade, num momento histórico que suscita no mundo novos medos, fruto de novas injustiças.

O cardeal Gugerotti dirigiu-se então à cidade de Blaj, ao leito do cardeal Lucian Mureșan, arcebispo maior da Igreja Greco-católica romena. Gravemente enfraquecido pela idade, pela doença e por muitos meses de internação, o cardeal é outra testemunha brilhante da fé e da devoção a Roma e ao Papa. Isso lhe causou pesadas perseguições e perturbou sua existência por muito tempo. O cardeal rezou com o auxiliar de Blaj, o bispo Cristian Crisan, na capela privada do arcebispo maior, depois foi ao seu quarto, deu-lhe a bênção do Papa Leão XIV e agradeceu às religiosas que o assistem dia e noite com fidelidade e profissionalismo. No dia anterior, ele havia visitado o chefe da Igreja Greco-Católica Romena, dom Gianpiero Gloder, núncio apostólico na Romênia e Moldávia.

O cardeal Gugerotti também encontrou representantes da Conferência Episcopal Romena, reunida em Cluj naqueles dias, e recebeu o título de “honoris causa” da Universidade Babeș-Bolyai de Cluj, onde proferiu a lectio magistralis sobre as numerosas ambiguidades que marcaram a história da oposição entre o Oriente e o Ocidente, criando incompreensões culturais muitas vezes injustificadas e hoje, felizmente, cada vez mais difusas.