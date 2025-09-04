Vaticano, seminário sobre “Criação, natureza, ambiente para um mundo de paz"

O encontro, programado para os dias 11 e 12 de setembro na Casina Pio IV, será aberto pelo cardeal Parolin e organizado pelo Conselho de Altos Estudos da Pontifícia Academia de Teologia, com a participação de personalidades eclesiais, empresariais, sociais e culturais de várias partes do mundo

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, abrirá no dia 11 de setembro, às 15h, na Casina Pio IV, no Vaticano, o seminário internacional “Criação, natureza, ambiente para um mundo de paz”, que se prolongará até 12 de setembro. Organizado pelo Conselho de Altos Estudos da Pontifícia Academia de Teologia (PATH), o evento será dividido em quatro painéis temáticos e contará com a participação de personalidades eclesiais, empresariais, sociais e culturais do mundo inteiro. “A Igreja pergunta a si mesma e às pessoas de boa vontade quais são os caminhos a seguir para proteger e reafirmar o bem comum e a convivência, em nome da paz, do bem-estar da humanidade e de toda a criação”, lê-se no programa dos dois dias.

Durante os trabalhos - que terão como referência a Mensagem do Papa Leão XIV para o X Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 2025, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, a encíclica Redemptor hominis do Papa João Paulo II, a reflexão sobre a ecologia do homem do Papa Bento XVI, a encíclica Laudato si' e a exortação apostólica Laudate Deum do Papa Francisco -, os palestrantes se debruçarão sobre os desafios para o homem de hoje e sobre a necessidade de trabalhar juntos por um renovado desenvolvimento humano integral. As sessões de estudo serão encerradas com a celebração eucarística presidida pelo presidente da Pontifícia Academia de Teologia, dom Antonio Staglianò, na Basílica de São Pedro, às 17h30 da sexta-feira, 12 de setembro, e com a audiência papal marcada para sábado, 13 de setembro, às 11h, no Vaticano.

O programa detalhado do evento está disponível no site www.theologia.va. O seminário internacional “Criação, natureza, ambiente para um mundo de paz” é realizado graças à contribuição de algumas empresas, entre as quais Arpinge, Polideck, Guglietta Global, His Way at Work e NTT DATA. A Pontifícia Academia de Teologia, com o apoio de importantes empresas, promove na Itália e no mundo suas atividades de acordo com as orientações contidas nos novos estatutos aprovados em 2023 através do Motu Proprio Ad Theologiam Promovendam.