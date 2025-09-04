Vaticano, seminário sobre “Criação, natureza, ambiente para um mundo de paz"
Vatican News
O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, abrirá no dia 11 de setembro, às 15h, na Casina Pio IV, no Vaticano, o seminário internacional “Criação, natureza, ambiente para um mundo de paz”, que se prolongará até 12 de setembro. Organizado pelo Conselho de Altos Estudos da Pontifícia Academia de Teologia (PATH), o evento será dividido em quatro painéis temáticos e contará com a participação de personalidades eclesiais, empresariais, sociais e culturais do mundo inteiro. “A Igreja pergunta a si mesma e às pessoas de boa vontade quais são os caminhos a seguir para proteger e reafirmar o bem comum e a convivência, em nome da paz, do bem-estar da humanidade e de toda a criação”, lê-se no programa dos dois dias.
Durante os trabalhos - que terão como referência a Mensagem do Papa Leão XIV para o X Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 2025, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, a encíclica Redemptor hominis do Papa João Paulo II, a reflexão sobre a ecologia do homem do Papa Bento XVI, a encíclica Laudato si' e a exortação apostólica Laudate Deum do Papa Francisco -, os palestrantes se debruçarão sobre os desafios para o homem de hoje e sobre a necessidade de trabalhar juntos por um renovado desenvolvimento humano integral. As sessões de estudo serão encerradas com a celebração eucarística presidida pelo presidente da Pontifícia Academia de Teologia, dom Antonio Staglianò, na Basílica de São Pedro, às 17h30 da sexta-feira, 12 de setembro, e com a audiência papal marcada para sábado, 13 de setembro, às 11h, no Vaticano.
O programa detalhado do evento está disponível no site www.theologia.va. O seminário internacional “Criação, natureza, ambiente para um mundo de paz” é realizado graças à contribuição de algumas empresas, entre as quais Arpinge, Polideck, Guglietta Global, His Way at Work e NTT DATA. A Pontifícia Academia de Teologia, com o apoio de importantes empresas, promove na Itália e no mundo suas atividades de acordo com as orientações contidas nos novos estatutos aprovados em 2023 através do Motu Proprio Ad Theologiam Promovendam.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui