Os encontros do Papa com os peregrinos na Audiência Geral

Entre risadas, fotos simpáticas, histórias de vida e presentes, Leão XIV encontrou muitos peregrinos na manhã desta quarta-feira, 3 de setembro, na Praça São Pedro.

“Se eu pudesse falar com Salvo, recomendaria de todo o coração de interceder junto a Deus para que todas as guerras acabassem e a paz triunfasse. Depois, eu o abraçaria com força”. Alessandro D’Acquisto, 88 anos, irmão do vice-brigadeiro dos policiais italianos que, durante a Segunda Guerra Mundial, sacrificou a vida para salvar 22 civis da fúria nazista, avança lentamente no adro da Basílica do Vaticano apoiando-se na bengala. Ele conta que chegou bem cedo à Audiência Geral desta quarta-feira (03/09) para encontrar Leão XIV em um momento que lhe causou grande emoção: “juntamente com o capelão militar, Pe. Vincenzo Venuti, e o general dos Policiais, Massimo Mennitti, levamos ao Pontífice, para a bênção, a primeira pedra do novo campanário que será erguido ao lado da igreja ‘Virgo Fidelis’, localizada perto do quartel romano dedicado” ao servo de Deus, que o Papa Francisco declarou venerável em 25 de fevereiro, enquanto estava internado no Policlínico Gemelli.

Na igreja será celebrada a missa no dia 23 de setembro, dies natalis do jovem vice-brigadeiro napolitano fuzilado em Palidoro, no litoral ao norte de Roma, quando tinha apenas 23 anos. E tem mais: o edifício de culto também receberá um sino recentemente fundido na Pontifícia Fundição Marinelli de Agnone e dedicado ao jovem policial, que também é medalha de ouro por valor militar. “Saber que o som daquele sino levará aos fiéis que vão à missa a mensagem de paz e amor ao próximo que meu irmão encarnou, me enche de alegria e de uma grande esperança: que a reconciliação definitiva entre os homens esteja cada vez mais próxima”, confia o idoso.

Uma moto para o Papa

Eles chegaram na manhã desta quarta-feira (03/09) na Praça São Pedro, em pequenos grupos, em cima das suas motocicletas Harley-Davidson. Barba e cabelo longos, jaquetas de couro preto com tachas, apesar do calor ainda de verão, bandanas no pescoço, jeans rasgados. Mas com detalhes significativos que os diferenciam dos motociclistas “comuns”: em suas “roupas” aparecem cristogramas, crucifixos, imagens sagradas, algumas tatuadas artisticamente nos braços e ombros.

São os “Jesus bikers”, um movimento motociclístico nascido na cidade alemã de Schaafheim há 11 anos, que percorre quilômetros para arrecadar fundos em favor de pessoas desfavorecidas. E foi pensando nelas que eles pensaram, mais uma vez, ao levar a Leão XIV uma motocicleta, para ser abençoada e autografada pelo próprio Papa Prevost. Porque a mesma, explica o fundador do grupo, Thomas Draxler, será doada às Pontifícias Obras Missionárias (Missio) na Áustria para depois ser leiloada: o que for arrecadado com a venda vai servir para financiar a construção de uma escola em uma aldeia da diocese de Ihosy, em Madagascar.

“A bênção do Santo Padre foi para nós um grande presente — explica o cisterciense Karl Wallner, diretor nacional da Missio Áustria — porque nos dá ainda mais força para devolver a dignidade àquelas crianças que, na ilha africana, em vez de aprenderem a ler e a escrever, são exploradas para trabalhar nas minas de mica — um mineral utilizado na indústria cosmética e de tintas — ou nas oficinas, arriscando a vida pelo contato contínuo com substâncias tóxicas”.

O retrato de João Paulo I

No aniversário do início do pontificado de João Paulo I e na véspera do terceiro aniversário da sua beatificação (4 de setembro de 2022), Stefania Falasca, vice-presidente da Fundação Vaticana que leva seu nome e postuladora da causa de canonização, e Lina Petri, neta de Albino Luciani, quiseram saudar Leão XIV, relembrando o pontífice veneziano. Com elas estavam alguns benfeitores e o Pe. Martino Mastrovito, pároco de Regina Mundi em Martina Franca, que doou ao Papa Prevost um retrato do seu predecessor, realizado pelo pintor albanês Igli Arapi. Na paróquia, de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, foi exposta uma relíquia do beato: um escrito autógrafo sobre fé, esperança e caridade.

