A "Moreneta" brasileira dos Papas

Doada em 1963 ao Papa Paulo VI, a escultura de madeira setecentista da Madonna de Montserrat há 15 anos participa das principais celebrações pontifícias no Vaticano. Goza de ótima saúde graças aos dois check-ups anuais realizados pelos restauradores dos Museus Vaticanos.

Há quatorze anos uma “paciente” especial visita regurlarmente o Laboratório de restauração de pinturas e materiais de madeira dos Museus Vaticanos. Trata-se de uma estátua ligna que reproduz a Virgem de Montserrat do século XV, padroeira da Catalunha, conhecida como Moreneta ou Virgem Negra de Montserrat. No verão de 1963, por ocasião de sua eleição ao sólio pontifício, foi doada ao Papa Paulo VI pelo então presidente do Brasil, João Goulart. A imagem foi esculpida no país sul-americano ainda no século XVIII e recriava em madeira de castanheira a imagem da Virgem.

A pele mais clara

Ao contrário da imagem original da Virgem de Montserrat, conhecida pela pele escura, o exemplar hoje no Vaticano tem a pele clara. Está vestida com uma roupa ricamente decorada e inflada pelo vento. Originalmente usava também um colar e brincos. Os olhos, muito delicados, são feitos de pasta vítrea. Nos braços, segura o Menino Jesus que abençoa com a mão direita enquanto segura um globo com a esquerda. Papa Montini, grande admirador de esculturas de madeira, mandou colocá-la na antessala pontifícia.

De Paulo VI a Bento XVI

Desde 2011, por vontade de Bento XVI, a escultura acompanha as principais celebrações pontifícias na Basílica Vaticana ou na Praça de São Pedro. Para manter inalterada a sua notável beleza, esta obra preciosa, sujeita a movimentações frequentes, recebe três lustres aos cuidados de Stefania Colesanti, mestre restauradora do Laboratório dos Museus Vaticanos.

“Há quase trinta anos me ocupo de esculturas de madeira: é uma paixão minha”, explica ela, sem esconder um vínculo especial — profissional, afetivo e espiritual — com a Madonna de Montserrat. “Quando ela chegou aqui em 2011 apresentava problemas de conservação: além de depósitos consistentes de poeira, uma mão havia se desprendido. Então restauramos a estrutura de madeira e limpamos a peça.”

Uma obra preciosa

A técnica decorativa que caracteriza esta obra é conhecida como “estofado de ouro”: o artista brasileiro recobriu a superfície de madeira com uma preparação de gesso e cola, ou seja, aplicou o chamado bolo armênio, que então recebeu a folha de ouro e, em seguida, a cor a por meio da técnica de têmpera. “Os forros internos do manto são prateados”, observa a restauradora, “a parte externa, por sua vez, apresenta uma maravilhosa decoração floral bastante bem conservada. Originalmente tinha um verde-esmeralda com reflexos dourados, que infelizmente se perdeu”.

O restauro e a conservação

A última intervenção de conservação foi realizada com recurso a técnicas experimentais, inovadoras e sustentáveis. Do laser ao uso da “posidonia”: “uma planta marinha com a qual realizei uma reintegração muito natural da madeira”. Graças aos dois “check-ups” anuais aos quais é submetida, a Madonna de Montserrat do Papa goza de boa saúde. “No início eu também acompanhava a imagem em seus deslocamentos. Depois, como o trabalho era muito, eu não pude mais fazê-lo”, confessa a restauradora. “Estou sempre em contato com ela. Informo-me constantemente sobre o estado da película, do suporte, das condições gerais...”. É por isso que, apesar da idade, a Moreneta de pele clara continua a “trabalhar” o ano inteiro.