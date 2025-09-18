Morre dom Rugambwa que foi núncio na Nova Zelândia

Após uma longa enfermidade, dom Rugambwa faleceu na noite de 16 de setembro, aos 67 anos, no Hospital Gemelli, em Roma, onde estava internado. Foi representante pontifício em Angola e São Tomé e Príncipe, depois em Honduras e, desde 2019, na Nova Zelândia e nas Ilhas do Pacífico. Distinguiu-se por sua disponibilidade ao diálogo e atenção pastoral às comunidades locais, em particular aos migrantes, pobres e presos.

Vatican News

Faleceu na noite de terça-feira, 16 de setembro, em Roma, no Policlínico Gemelli, o arcebispo tanzaniano dom Novatus Rugambwa, 67 anos, núncio apostólico, que estava internado no Hospital Agostino Gemelli. Nascido em Bukoba, na Tanzânia, em 8 de outubro de 1957, após os estudos teológicos e a ordenação sacerdotal, em 1986, ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1991. Durante sua missão, serviu em várias nunciaturas ao redor do mundo – na América Latina, África, Ásia e Oceania – até ser nomeado por Bento XVI, em 2010, arcebispo e núncio em Angola e São Tomé e Príncipe.

Posteriormente, o Papa Francisco o enviou como representante pontifício em Honduras. Em 2019, foi nomeado núncio apostólico na Nova Zelândia e delegado apostólico no Oceano Pacífico e, nos meses seguintes, também núncio apostólico em Fiji, Palau, Ilhas Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa, Ilhas Cook e Estados Federados da Micronésia.

Dom Rugambwa destacou-se por sua disponibilidade ao diálogo e pela atenção pastoral às comunidades locais, em particular aos migrantes, aos pobres e aos presos. Em maio de 2019, o governo hondurenho concedeu-lhe a Grã-Cruz com Estrela de Prata da Ordem de Francisco Morazán, reconhecendo o seu apoio ao povo. Vítima de um AVC em outubro de 2023, em março de 2024 deixou a Nova Zelândia para continuar o tratamento em Roma.